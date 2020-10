40 personen gehoord door Parlementaire onderzoekscommissie Uitvoeringsorganisaties, namen en data bekend.

De openbare hoorzittingen van de parlementaire onderzoekscommissie Uitvoeringsorganisaties gaan maandag 26 oktober van start. Op de eerste dag staan zittingen gepland met onder meer Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, Loek Schueler van werknemersorganisatie CNV en Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het volledige schema van alle openbare hoorzittingen van de parlementaire onderzoekscommissie is als bijlage aan dit bericht toegevoegd.

Zes zittingsdagen, 40 personen gehoord

De parlementaire onderzoekscommissie heeft de zes openbare zittingsdagen, die verdeeld zijn over drie weken, opgesplitst in thema’s. In totaal verschijnen 40 personen voor de commissie.

Week 1 – 26 oktober en 30 oktober

In de eerste week verschijnt voor de commissie een aantal deskundigen die het perspectief van de burger en de professional op uitvoeringsorganisaties kunnen toelichten en wordt er een blik geworpen op de uitvoering van beleid bij de Belastingdienst.

Week 2 – 2 november en 6 november

In de tweede week worden hoorzittingen gehouden die zich richten op de uitvoering van beleid bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Week 3 – 9 november en 13 november

In de derde week staan de rol en informatiepositie van de Tweede Kamer centraal en geeft een aantal deskundigen een brede blik op uitvoeringsorganisaties.

Aanpassingen op het schema

Mochten er aanpassingen zijn op het schema, dan zijn deze te vinden via deze link op de website van de Tweede Kamer.

Start onderzoek

Op donderdag 5 maart 2020 is de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) van start gegaan. De commissie bestaat uit de volgende leden: André Bosman (VVD, voorzitter), Nevin Özütok (GroenLinks, ondervoorzitter), Evert Jan Slootweg (CDA), Maarten Groothuizen (D66), Cem Laçin (SP), John Kerstens (PvdA), Corrie van Brenk (50PLUS).

Doel

Doel van deze commissie is om problemen bij uitvoeringsorganisaties die de burger raken te onderzoeken. De vragen die centraal staan in het onderzoek zijn:

– Wat zijn de belangrijkste (oorzaken van) problemen bij uitvoeringsorganisaties waardoor de menselijke maat uit het oog verloren wordt?

– Wat is de rol en informatiepositie van de Kamer bij problemen bij uitvoeringsorganisaties?

– Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden aan uitvoeringsorganisaties, departementen en de Tweede Kamer om deze problemen op te lossen of te voorkomen?

De commissie bekijkt daarbij de gehele keten: van werkvloer tot belangenorganisaties van burgers, van uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst, CBR (van de rijbewijzen) en UWV (uitkeringen) tot ambtenaren van ministeries. Ook de rol van de Tweede Kamer zelf wordt onder de loep genomen.

Achtergrond

Soms lopen burgers vast in hun contacten met de overheid. In de afgelopen periode hebben zich problemen bij uitvoeringsorganisaties voorgedaan die aanzienlijke gevolgen hadden voor grote groepen mensen. Denk bijvoorbeeld aan de problemen bij de Belastingdienst en de rijbewijskeuringen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het lukt uitvoeringsorganisaties niet altijd om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. De menselijke maat moet aanwezig zijn om te voorkomen dat een burger vastloopt in wetten, regels of overheidssystemen. Op basis van de door de commissie verzamelde informatie, wordt het eindrapport opgesteld met daarin een aantal aanbevelingen die het proces tussen ‘beleid en balie’ gaan verbeteren.

De verwachting is dat het rapport met conclusies en aanbevelingen voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 wordt opgeleverd

