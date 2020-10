MJ’s Educational Management [MEM] Ceremonie Diploma Uitreiking Curaçao Medical Center (CMC)

Auditorium

Dinsdag 27 oktober 2020 17:00-18:00.

MEM is een kleinschalige interconfessionele instelling voor middelbaar beroepsonderwijs. Als onderwijsinstelling spelen wij in op de snel veranderende arbeidsmarkt door het aanbieden van opleidingen op de hoogste niveaus van het mbo in zorg & welzijn.

Onze praktijkgerichte beroepsopleidingen sluiten aan op het vervolgonderwijs, de processen in het maatschappelijk verkeer en de vraag van werkgevers. 4 April 2017 is MEM begonnen met 35 studenten. Nu heeft over de 100 studenten. Een mijlpaal voor een klein privéschool zonder financiële steun van de overheid. MEM is toen begonnen met 1 klas Verpleegkunde MBO-4 en 1 klas Combinatie Maatschappelijke zorg [MZ] niveau 4 en Verzorgende individueel Gezondheidszorg niveau 3 [VIG], allen verkorte opleidingen in de werkveld Zorg en Welzijn.

Dit jaar had MJ’s Educational Management [MEM] haar introductieavond op 27 augustus 2020. Voor nieuwe studenten was deze avond meteen de start van hun studie en nieuw collegejaar.

Voor het eerst zijn wij van start gegaan met 9 verschillende klassen waarvan het verkort traject MBO NIVEAU 4 VERPLEEGKUNDIGE het grootste vormt.

Deze trajecten zijn verkorte trajecten speciaal bedoeld voor mensen die in de Zorg en Welzijn werken. Met andere woorden, opleidingen voor volwassen in de vorm van Beroeps Begeleidende Leerweg [BBL] trajecten.

Het unicum aan deze trajecten is dat je met een erkende MBO 3 of 4 diploma van een ROC in Nederland afstudeert. Wij werken samen met het ROC Noorderpoort te Groningen. Verder is het ook belangrijk te melden dat een verpleegkundige die bij MEM afstudeert zich ook in het BIG-register kan laten opnemen.

Ook dit jaar ging MEM met een groep studenten naar Nederland voor een studiereis. Afgelopen 10 september 2020, vertrokken wij met de studenten MBO Verpleegkundige van de pilot groep, voor de studiereis naar Nederland. Daar hebben de studenten hun Centraal Examens afgelegd. De groep bestond uit 27 personen, gevormd door studenten en docenten.

Namens de directie van MEM en Bureau Onderwijs en Studentenzaken willen wij u uitnodigen om de diploma uitreiking bij te wonen morgen 27 oktober 2020.