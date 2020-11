Notisia di polis di djabièrnè 6 di novèmber te ku djaluna 9 novèmber 2020/Politieberichten van vrijdag 6 november tot en met maandag 9 november 2020

Notisia di polis di djabièrnè 6 di novèmber te ku djaluna 9 novèmber 2020

Riba djabièrnè 6 di novèmber a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná na e sitio di sambuyá Andrea I situá na Sabadeco. Entre 12 or i 12.30 or di mèrdia deskonosínan a kibra e bentana parti patras na e banda drechi i a bai ku un tas di lomba kolo blou i un tas di lomba kolo hel, ku kontenido. Den e tas di lomba kolo hel tabatin entre otro tarhetanan di banko i sèn kèsh. Ta investigando e kaso.



Den oranan di anochi di djabièrnè 6 di novèmber, un aksidente entre dos outo a tuma lugá na Kaminda Tra’i Montaña. E dos outonan tabata pusta na momentu ku shofùr di e outo dilanti a pèrdè kòntròl riba su stür i e outo patras di dje a dal den dje patras. E shofùr tabata keha di doló na su lomba i ambulans a transporte pa hòspital pa kòntròl médiko.



Riba djasabra 7 di novèmber un kaso di bringamentu a tuma lugá entre un bishitante i un persona di seguridat na un kasino situá na Bulevar J.A. Abraham. E bishitante no tabata kumpli ku un regla di e kasino i a atendé kuné pa ku esaki. E sospechoso no a keda kontentu ku esaki i a skòp e porta di glas di e kasino ku konsekuensia ku ela herida su pia seriamente. A hib’é hòspital pa tratamentu médiko ku un outo di famia komo ku den e pániko e no kier a warda ambulans yega. A hospitalisá e sospecho den e unidat di kuido spesial. E kasino a duna keho di menasa i destrukshon kontra e sospechoso.



Riba djadumingu 8 di novèmber, alrededor di 6.30 or di atardi, a detené un hòmber di inisial R.D.N. di 20 aña di edat na un kas situá na Kaya Parapeta, en konekshon ku menasa i maltrato. E sospechoso a menasa su mama i su rumannan muhé ku morto i tambe a hasi un intento di maltrato ku un staf di heru kontra su mama.



Algu mas lat, alrededor di 7 or di anochi di e mesun dia, a detené un hòmber di inisial S.v.D. di 24 aña di edat na Kaya L.D. Gerharts en konekshon ku insulto di ámtenar en funshon. Na momentu ku un patruya, e hòmber ku tabata para kantu di kaminda, a hasi señanan i ekspreshonnan agresivo den direkshon di e patruya. E patruya a para pa wak kiko ta pasando ku e homber. E sospechoso a keda agresivo i a sigui insultá e agentenan polisial i tampoko a duna oido na òrdunan ku polis a duna pa e mantené distansia. No ta tolerá agresividat kontra polis i lo atendé esaki ku man duru.

Politieberichten van vrijdag 6 november tot en met maandag 9 november 2020

Op vrijdag 6 november werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een auto die bij de duiklocatie Andrea I bij Sabadeco, geparkeerd stond. Tussen 12.00 en 12.30 uur hebben onbekenden een de achterruit aan de rechterzijde vernield en hebben een blauwe en een gele rugtas met inhoud weggenomen. In de gele rugtas zaten onder andere bankpasjes en contact geld. De zaak wordt onderzocht.

In de avonduren op vrijdag 6 november vond een aanrijding tussen twee auto’s plaats op de Kaminda Tra’i Montaña. De twee auto’s waren aan het racen toen de bestuurder van de voorste auto de macht over het stuur verloor waardoor de achterliggende auto achterop bij hem botste. De bestuurder klaagde over pijn aan zijn rug en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische controle.

Op zaterdag 7 november vond een vechtpartij plaats tussen een bezoeker en de security van een casino aan de J.A. Abraham Boulevard. De bezoeker voldeed niet aan een vordering van het casino en werd hierop aangesproken. De verdachte was echter niet tevreden hierover en gaf de glazen casino deur een trap waarbij ze haar been ernstig verwonde. Ze was met een personenauto naar het ziekenhuis gebracht omdat ze in paniek was en niet op de ambulance wilde wachten. De verdachte werd opgenomen in de special care unit van het ziekenhuis opgenomen. De casino heeft aangifte gedaan van bedreiging en vernieling tegen de verdachte.

Op zondag 8 november, omstreeks 18.30 uur, werd een man met initialen R.D.N. van 20 jaar aangehouden bij een woning aan de Kaya Parapeta, wegens bedreiging en mishandeling.

De verdachte had zijn moeder en zussen met de dood bedreigd en had ook een poging tot mishandeling met een ijzeren staaf tegen zijn moeder gedaan.

Iets later, omstreeks 19.00 uur op dezelfde dag, werd een man met initialen S.v.D. van 24 jaar aangehouden op de Kaya L.D. Gerharts wegens het beledigen van ambtenaren in functie.

Toen een patrouille langsreed had de man die aan de kant van de weg stond, agressieve gebaren en uitingen gedaan richting de patrouille. De patrouille stopte om te kijken wat er met hem aan de hand was. De verdachte bleef agressief, ging door met het beledigen van de politieagenten en gaf geen gehoor aan de bevelen van de politie om afstand te houden. Agressie tegen de politie wordt niet geaccepteerd en zal streng aangepakt worden.

