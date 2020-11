Notisia di polis di djaluna 9 di novèmber te ku djárason 11 di novèmber 2020/Politieberichten van maandag 9 november tot en met woensdag 11 november 2020

Notisia di polis di djaluna 9 di novèmber te ku djárason 11 di novèmber 2020

Detenshon pa violashon di Lei di Opio

Riba djaluna 9 di novèmber a detené dos hòmber en konekshon ku violashon di Lei di Opio BES. Ta trata di e hòmber di inisial A.E.A. di 41 aña di edat i e hòmber di inisial J.L.M. di 32 aña di edat.

Un patruya ku tabata koriendo riba Kaminda Jato Bako a mira un kurá sospechoso traha di palèt den un mondi i a bai pa investigá esaki mas aleu. Aki a topa ku un kouchi di porko traha di e palètnan ku mas o ménos 8 pa 10 porko aden i na un distansia tabatin un kura traha di plachi di zink. Den e kura di zink a topa ku mas o ménos 35 pa 45 mata di mariwana. En konekshon ku esaki a ehekutá un entrada hudisial den un kas situá na Kaya Klafir kaminda a konfiská entre otro e matanan di mariwana,droga, un kos di pisa i sèn kèsh.

Segun e Lei di Opio, ta prohibí pa planta, prepará, prosesá, bende, entregá, distribuí i transportá mariwana. Un persona no mag tin mariwana huntu kuné tampoko. Rastreamentu hudisial penal i persekushon den korte den kuadro di mantenshon di Lei di Opio ta un responsabilidat di hustisia i polis. Den hopi kaso e ora ei ta polis ta bin den akshon ora ta trata di sospecho di plantashi di mariwana na un kas, ta desmantelá e plantashi i ta inisiá e proseso hudisial penal.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 9 november tot en met woensdag 11 november 2020

Aanhouding overtreding Opiumwet BES

Op maandag 9 november werden twee mannen aangehouden wegens overtreding van de Opiumwet BES. Het betreft de man met initialen A.E.A. van 41 jaar en de man met initialen J.L.M. van 32 jaar.

Een patrouille die richting Kaya Jato Bako reed zag een verdachte omheining gemaakt van paletten in een bosschage en gingen op onderzoek. Hier kwamen ze een varkenskooi tegen met ongeveer 8 a 10 varkens en iets verderop een omheining gemaakt van zinkplaten. In de omheining van de zinkplaten trof men een marihuana plantage aan met 35 a 45 marihuana planten. Hierop volgde een huiszoeking in een woning aan de Kaya Klafir waarbij de marihuana planten, drugs, een weegschaal en contant geld in beslag werden genomen.

Volgens de Opiumwet is het verboden om marihuana te telen, te bereiden, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren. Ook mag u marihuana en niet bij u hebben of vervaardigen. De strafrechtelijke opsporing en vervolging in het kader van de handhaving van de Opiumwet is een verantwoordelijkheid van justitie en politie. In veel gevallen is het dan ook de politie die bij het vermoeden van een hennepkwekerij in een woning in actie komt, de kwekerij ontmantelt en het strafrechtelijk proces in gang zet.

Het onderzoek in deze zaak loopt.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.