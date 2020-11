Preguntanan aklaratorio di Frakshon Coffie

Pueblo ke mas informashon relashoná ku Ordenansa di Emergensia Covid-19

Kralendijk, 18 di novèmber 2020 – Den un karta pa gezaghèber Edison Rijna konsehal Daisy Coffie a hasi diferente pregunta pa pueblo boneriano haña un bista mas kla di kiko e Ordenansa di Emergensia di 16 di novèmber 2020 ta pidi di nan. Sra. Coffie a trese dilanti ku den e konsiderashonnan relashoná ku e Ordenansa di Emergensia di 16 di novèmber 2020 gezaghèber ta skirbi: ‘Ku e medionan regular ku ta disponibel pa garantisá protekshon di siguridat i salubridat públiko, aktualmente no ta ofresé sufisiente alivio etc’. Relashoná ku e ponensia aki konsehal Daisy Coffie a pidi gezaghèber pa splika kua ta medionan regular ku ta disponibel. Tambe Daisy Coffie ke sa si e medionan aki ta prosedente di presupuesto di Boneiru òf di presupuesto di reino. Na di tres lugá sra Coffie ta puntra ku si aktualmente e medionan en kestion no ta ofresé sufisiente alivio, kua ta e pasonan ku gezaghèber a tuma pa debidamente disponé di sufisiente medio pa protekshon di siguridat i salubridat públiko na Boneiru.

Test di PCR ku no ta rekonosé

Segun konsehal Daisy Coffie artíkulo 4, insiso 1 di e Ordenansa di Emergensia ta indiká ku personanan di 13 aña òf mas ku ke drenta Boneiru mester bai durante 10 dia den karentena obligatorio si nan no por mustra un tèst negativo di PCR. Relashoná ku esaki sra. Coffie ta remarká ku awor aki ta konosí ku por sierto biaheronan ku ta biaha for di Hulanda pa Boneiru ta hasi mal uso di tèstnan di PCR ku no ta rekonosé, pa asina por biaha ku tur e konsekuensianan negativo ku esaki por tin pa nos komunidat. Esaki ta motibu pa den su karta Daisy Coffie a hasi e siguiente dos preguntanan: 1. Kua sanshon tin kontra kompanianan di aviashon ku ta permití e biaheronan aki subi nan avion? 2. Gezaghèber no ta di opinion ku for di Boneiru mester eksigí ku akinan nos ta aseptá solamente tèst di PCR ku departamentu di Salú Públiko di Boneiru ta hasi i rekonosé den koperashon ku RIVM?

Kantamentu, baliamentu i deporte

Tambe sra Coffie ta indiká den su karta pa gezaghèber Rijna ku artíkulo 6, insiso 1 sup e i artíkulo 7m insiso 1 sup d di e Ordenansa di Emergensia ta menshoná ku no por kanta ni baila. E kondishon pa no kanta segun Daisy Coffie no ta konta pa enkuentronan den misa. Relashoná ku esaki konsehal Coffie ta puntra si gezaghèber por duna un splikashon di e desviashon aki, ku no ta konta pa evento. Kontinuando su karta Daisy Coffie ta trese dilanti ku den artíkulo 13, insiso 4 e ordenansa di emergensia ta insistí ku te ainda no ta permití presensia di públiko na eventonan deportivo organisá. Segun e konsehal en todo kaso no a logra konvensé su persona kua ta e motibunan ophetivo pa esaki. P’esei e ta supliká gezaghèber pa duna un splikashon di e medida aki pa loke ta trata motibunan médiko i tambe pa loke ta trata eksperensianan den Reino riba e tereno aki.

Terminando su karta konsehal Daisy Coffie di Frakshon Coffie ta skirbi ku ta permití pa biaheronan for di un pais di riesgo haltu drenta Boneiru pa medio di tránsito den un di e paisnan ku eksepshon, basta nan ta kumpli ku sierto kondishonnan i relashoná ku esaki sra. Coffie ke sa di kua paisnan di riesgo haltu ta trata aki. Por último Daisy Coffie ta puntra kua ta e motibunan, basta si nan kumpli ku e mesun kondishonnan ku ora di pasa di tránsito den un pais ku eksepshon, pa no laga e biaheronan aki drenta Boneiru pa medio di buelonan direkto.

Vragen ter opheldering van Fractie Coffie

De bevolking wil meer informatie over de Noodverordening Covid-19

Kralendijk, 18 november 2020 – In een brief aan gezaghebber Edison Rijna heeft raadslid Daisy Coffie verschillende vragen gesteld zodat de inwoners van Bonaire een duidelijker beeld krijgen van wat de Noodverordening van 16 november 2020 van hen vraagt. Mw. Coffie stelt dat in de overwegingen van de noodverordening van 16 november de gezaghebber het volgende schrijft: ‘Dat de reguliere beschikbare middelen om de bescherming van de veiligheid en de volksgezondheid te waarborgen, thans onvoldoende soelaas bieden etc’. In verband met deze citaat vraagt raadslid Daisy Coffie aan de gezaghebber om uit te leggen welke de reguliere beschikbare middelen zijn. Daisy Coffie vraagt ook of deze middelen uit de eilandbegroting dan wel uit de rijksbegroting komen. Ten derde wil mw. Coffi weten, indien deze middelen thans onvoldoende soelaas bieden, wat voor stappen de gezaghebber heeft genomen om wel over voldoende middelen te beschikken ter bescherming van de veiligheid en de volksgezondheid.

Niet erkende PCR-testen

Volgens raadslid Daisy Coffie geeft artikel 4, lid 1 van de Noodverordening aan dat personen van 13 jaar of ouder die Bonaire binnen willen reizen verplicht zijn om gedurende 10 dagen in quarantaine te gaan als zij geen negatieve PCR-test kunnen overleggen. In verband hiermee merkt mw. Coffie op dat het nu bekend is dat met name de uit Nederland afkomstige reizigers naar Bonaire misbruik maken van door niet erkende laboratoria afgegeven PCR-testen, om aldus te kunnen reizen met alle negatieve gevolgen van dien voor onze gemeenschap. Dit is de reden waarom Daisy Coffie in haar brief de volgende twee vragen stelt: 1. Welke sanctie is er tegen vliegmaatschappijen die deze reizigers toestaan op hun toestellen? 2. Is de gezaghebber niet van mening dat vanuit Bonaire geëist moet worden dat wij hier alleen PCR testen aannemen die afgenomen en erkend worden door de afdeling publieke gezondheid Bonaire in samenwerking met RIVM ?

Zingen, dansen en sport

Tevens geeft mw. Coffie in haar brief voor gezaghebber Rijna aan dat conform artikel 6, lid 1 onder c en artikel 7m lid 1 onder d van de Noodverordening er niet gezongen en gedanst mag worden. De voorwaarde om niet te zingen geldt volgens Daisy Coffie niet voor samenkomsten in de kerk. In verband hiermee vraagt raadslid Coffie of de gezaghebber een toelichting kan geven van deze afwijking, welke niet geldt voor evenementen. Vervolgens brengt Daisy Coffie in haar brief naar voren dat in artikel 13, lid 4 de Noodverordening erin volhardt dat nog steeds bij georganiseerde sportevenementen de aanwezigheid van publiek niet is toegestaan. Volgens het raadslid is het in ieder geval niet gelukt haar ervan te overtuigen welke de objectieve redenen hiertoe zijn. Daarom verzoekt zij de gezaghebber om deze maatregel nader toe te lichten v.w.b. medische redenen, alsmede v.w.b. ervaringen binnen het koninkrijk op dit terrein.

Haar brief afsluitend schrijft raadslid Daisy Coffie van Fractie Coffie dat het toegestaan is dat reizigers uit een hoog risico-land via een tussenstop in een van de uitgezonderde landen, mits voldaan aan bepaalde voorwaarden, Bonaire kunnen inreizen. Mw. Coffie wil graag weten om welke hoog risico-landen het hier gaat. Ten slotte vraagt Daisy Coffie welke de redenen zijn, mits voldaan aan dezelfde voorwaarden als bij een tussenstop in een uitgezonderd land, om deze reizigers niet via directe vluchten te laten inreizen op Bonaire.