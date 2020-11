Vishonario Raynni Jourdain richt zich met VISHON op de ‘I’ van innovatie / Vishonario Raynni Jourdain su VISHON ta basá riba e ‘I’ di inovashon

Vishonario Raynni Jourdain richt zich met VISHON op de ‘I’ van innovatie

Willemstad 23 november 2020 – Tijdens de 10de aflevering van ‘#MilesAhead‘ ging partijleider van VISHON, Miles Mercera, in gesprek met Vishonario Raynni Jourdain. Vol enthousiasme vertelde Raynni over de relatie met zijn vrouw, zijn redenen voor het terugkeren naar Curaçao en inspirerende gesprekken met zijn kinderen.

Na het behalen van zijn MTS-diploma in 1996, vertrok Raynni naar Nederland om Technische Computerkunde te studeren. Het maken van een juiste studiekeuze op afstand bleek achteraf toch tegen te vallen, waardoor Raynni vrij snel van studierichting veranderde en zijn keuze liet vallen op Informatica. Tijdens zijn 3de studiejaar begon Raynni als freelancer met het ontwikkelen van software voor verschillende organisaties. Na zijn studie heeft Raynni voor diverse gerenommeerde organisaties gewerkt zoals Logica, Elsevier en het Ministerie van VROM. Bij zijn laatste werkgever in Nederland hield hij zich als Adjunct-Directeur bezig met de implementatie van digitale loketten en zaaksystemen bij gemeentes en ministeries.

Sinds eind 2015 woont hij samen met zijn gezin weer op Curaçao. Bij zijn huidige werkgever houdt hij zich als Senior Manager Consulting bezig met de digitalisering van overheden in Caribisch Nederland. In zijn vrije tijd houdt Raynni zich onder andere bezig met vrijwilligerswerk voor minder bedeelde kinderen.

De turquoise ‘I’ in VISHON staat in Raynni’s geval voor innovatie, oftewel vernieuwing!

Hij gelooft niet dat de overheden belangrijke innovaties alleen kunnen bewerkstelligen, de private sector en de burger zijn daarbij onontbeerlijk. Wel hebben overheden een belangrijke rol in het stimuleren van innovaties.

Internationale cijfers geven aan dat de vierde industriële revolutie banen zal transformeren. Men noemt deze ontwikkeling ook wel ‘the future of work’. Hoe gaan we op Curaçao om met deze wereldwijde trend? VISHON ziet op Curaçao voldoende kansen om de Information Technology & Data industrie als groeisector te omarmen. Maar wat is er allemaal voor nodig om Curaçao hiervoor klaar te stomen?

In de presentatie van aanstaande zaterdag 28 november om 10:00am zal Raynni Jourdain hierover uitwijden en namens VISHON antwoord geven op bovenstaande vragen. VISHON nodigt u hierbij dan ook van harte uit om deze presentatie bij te wonen via de Facebookpagina van VISHON. Indien u fysiek aanwezig wenst te zijn tijdens de presentatie in Sentro Vishonario te Saliña, dient u online te registreren via communication@vishon.cw. Vanwege de social distancing maatregelen is het aantal stoelen beperkt.

PAPIAMENTU

Vishonario Raynni Jourdain su VISHON ta basá riba e ‘I’ di inovashon

Willemstad 23 di novèmber 2020 – Den e di dies edishon di ‘#MilesAhead’ e lider di partido VISHON, Miles Mercera, a entrevistá Vishonario Raynni Jourdain. Yená ku entusiasmo Raynni a papia tokante su relashon ku su kasá, su motibu pa regresá Kòrsou i kon e ta wòrdu inspirá dor di kòmbersashonnan ku su yunan.

Despues ku el a gradua na MTS na 1996, Raynni a bai Hulanda pa studia Technische Computerkunde. E estudio aki, kual ta un eskoho ku e la hasi riba distansia, no tabata manera e la spera, pues Raynni a tuma e desishon pa kambia di estudio i skohe pa Informatica. Den su terser aña di estudio Raynni a kuminsá desaroyá software pa diferente kompania komo ‘freelancer’. Despues di su estudio Raynni a traha pa diferente organisashon renombrá manera Logica, Elsevier i Ministerie van VROM. Promé ku el a regresá Kòrsou e tabata traha komo Direktor Athunto i tabata responsabel pa implementashon di lokèt digital i sistemanan pa diferente ministerio.

Desde 2015 Raynni ta biba na Kòrsou huntu ku su famia i ta traha komo Senior Managing Consulting. Den su trabou aktual e ta okupá su mes ku digitalisashon di diferente gobièrnu den Karibe Hulandes. Den su tempu liber Raynni entre otro ta hasi trabou boluntario ku muchanan di ménos rekurso.

E ‘I’ turkesa den VISHON, den Raynni su kaso, ta para pa inovashon!

E no ta kere ku gobièrnunan por realisá inovashon sin sosten; e sektor privá i e siudadano mester forma parti di esaki. Sin embargo, gobièrnu tin un ròl importante pa stimulá esaki.

Sifranan internashonal ta mustra ku e di kuater revolushon industrial lo bai transformá merkado di labor. E desaroyo aki ta wòrdu yamá ‘the future of work’. Kon nos na Kòrsou ta bai atendé ku e desaroyo global aki? VISHON ta mira sufisiente posibilidat pa por karga e industria di Technology & Data. Pero kiko tur mester hasi pa prepará Kòrsou pa esaki?

Riba djasabra 28 di novèmber, for di 10’or di mainta, Raynni Jourdain lo amplia riba e tema aki i duna kontesta riba e preguntanan ariba menshoná na nòmber di VISHON. Bo ta keda kordialmente invitá pa sintonisá e presentashon aki riba e página di Facebook di VISHON. Si bo ta deseá di ta presente na nos Sentro Vishonario na Saliña, por registrá online dor di manda un mail na communication@vishon.cw. Dor di e medidanan di distansia sosial, stulnan ta limitá.