Previní Dengue, Chikungunya i Zika Voorkom Dengue, Chikungunya en Zika

Previní Dengue, Chikungunya i Zika

Kralendijk – Hopi awa a kai na Boneiru den e siman ku ta tras di lomba. Ora awa para e chèns pa sangura brui i kousa malesanan di infekshon manera Dengue, Chikungunya i Zika ta oumentá. Na e momento aki Departamento di Salubridat Públiko no a konstatá e malesanan aki na Boneiru pero ta bon pa prevení.

Prevenshon di lugá di brui di sangura ta e mihó manera pa kombatí plamamentu di e malesanan aki. Pa e motibu aki Departamento di Salubridat Públiko ta hasi un yamada riba tur hende pa hasi tur artefakto den kas, den kurá i den bisindario ku ta òf por kontené awa bashí i tirá nan afó òf warda nan. Ta trata aki di artefakto manera baki di plèstik, tayer di outo, bòter, baki di kuminda, tapa, vas i skòter bou di baki di mata.

Na Boneiru nos konosé diferente tipo di sangura. Tin solamente un tipo di sangura, e sangura Aedes Aegypty, ku nan ta yama tambe sangura di dengue, ku por transmití Dengue, Chikungunya i Zika. E sangura aki ta pika prinsipalmente durante dia i por rekonosé na su pianan ku strepi blanku. E sangura di dengue ta biba den serkania di hende i por hañ’é prinsipalmente den kas i den kurá. E sangura muhé ta pika hende pa por chupa sanger ku e tin mester pa alimentá e webunan den su kurpa. Despues e ta buska artefakto den kurá i bisindario kaminda tin awa limpi pa pone su webu nan. E sangura di dengue preferibelmente ta pone su webunan den artefaktonan artifisial ku banda liso, manera plèstik i tayer di outo. Si bo sòru ku den bo kurá i bisindario no tin ningun artefakto ku awa por keda para den dje, bo ta prevení ku e sangura ta brui den bo kurá i bisindario. E sangura di dengue ta biba den kas tambe. P’esei sòru pa bo kas ta liber di sangura pa medio di flit regularmente i sòru pa sangura no por drenta bo kas, por ehèmpel mediante uso di skrin dilanti bo bentananan.

Renbak, barí i hèmber pa fangu awa aden ta lugánan ideal di brui pa e sangura di dengue. Pa e motibu aki ta supliká hendenan ku ta fangu awa di yobe pa nan matanan òf bestianan pa sera esakinan bon pa sangura ku por ehèmpel un pida paña òf skrin pa sangura ku un elastík rònt di dje i kontrolá esaki regularmente. Bo por tuma kontakto ku Sekshon di ‘Vector Controle’ pa konseho i pa laga trata renbak i barí di awa.

Pa mas informashon tokante loke bo mes por hasi i loke gobièrnu ta hasi, lesa nos foyeto ‘Protehá bo mes kontra sangura i prevení lugá di brui di sangura’. Bo por lesa e foyeto aki riba wèpsait di Entidat Públiko Boneiru www.bonairegov.com.

Voorkom Dengue, Chikungunya en Zika

Kralendijk – Er is op Bonaire veel regen gevallen afgelopen week. In stilstaand regenwater kunnen muggen heel snel voortplanten en ziektes vooroorzaken zoals Dengue, Chikungunya en Zika. Er zijn op dit moment geen bevestigde gevallen van deze ziekten bekend bij de afdeling Publieke Gezondheid maar het is belangrijk om een uitbraak te voorkomen.

Het voorkomen van broedplaatsen van muggen is de beste manier om verspreiding van deze ziekten tegen te gaan. De Afdeling Publieke Gezondheid roept daarom iedereen op om alle voorwerpen in huis, tuin en omgeving die water (kunnen) bevatten zoals plastic bakjes, autobanden, flessen, etensbakjes, dopjes, vazen en schotels onder plantenbakken te legen en op te ruimen.

Op Bonaire komen verschillende soorten muggen voor. Er is maar één soort mug, de Aedes aegypty mug, ook wel de dengue mug genoemd die Dengue, Chikungunya en Zika kan overdragen. Deze mug prikt vooral overdag en is te herkennen aan haar witte gestreepte pootjes. De dengue mug leeft in de buurt van mensen en is vooral te vinden in huizen en tuinen. De vrouwtjes mug prikt mensen om bloed op te kunnen zuigen dat zij nodig heeft om haar eitjes in haar lichaam te voeden. Daarna zoekt zij voorwerpen in tuinen en buurten waar helder water in staat om haar eitjes in af te zetten. De dengue mug legt haar eitjes bij voorkeur in kunstmatige voorwerpen met gladde wanden zoals plastic voorwerpen en autobanden. Door er voor te zorgen dat er in uw tuin en omgeving geen voorwerpen zijn waar water in kan blijven staan voorkomt u dat de mug broedt in uw tuin en omgeving. De dengue mug leeft ook binnenshuis. Zorg daarom dat uw huis muggenvrij is door regelmatig te sprayen en te zorgen dat uw huis muggendicht is door bijvoorbeeld het gebruik van screens voor de ramen.

Regenbakken, tonnen en emmers om water in op te vangen zijn ideale broedplaatsen voor de dengue mug. Mensen die regenwater op vangen voor hun planten of dieren worden daarom verzocht om deze goed af te sluiten voor muggen met bijvoorbeeld een doek of muggengaas met een elastische band er om heen en regelmatig te controleren. U kunt contact opnemen met de Sectie Vector Controle voor advies en het laten behandelen van regenbakken en tonnen.

Lees voor meer informatie over wat u zelf kunt doen en wat de overheid doet onze folder “Bescherm uzelf tegen muggen en voorkom broedplaatsen van muggen”. U kunt de folder lezen op de website van het OLB www.bonairegov.com