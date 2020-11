A entregá Kolegio Ehekutivo proyekto di lei pa prohibishon di plèstik desechabel  / Conceptwetgeving voor verbod op wegwerpplastic wordt ingediend bij Bestuurscollege

A entregá Kolegio Ehekutivo proyekto di lei pa prohibishon di plèstik desechabel

Kralendijk – Direktorado Espasio i Desaroyo ta bai entregá Kolegio Ehekutivo di Boneiru un konsepto di ordenansa tokante sierto tipo di plèstik di un solo uso. E prohibishon ta forma un promé paso importante den redukshon di plèstik desechabel na Boneiru. Si aprobá e ordenansa, e ‘lei di plèstik’ akí lo forma parti di e ordenansa lokal di sushi. E ordenansa ta strukturá den fase ku ta hasi posibel pa den futuro serkano ekspandé e prohibishon ku otro tipo di plèstik desechabel. Di e manera akí ta eliminá uso di plèstik desechabel gradualmente na Boneiru.

Na 2019 a tuma lugá un buelta di konsulta ku un representashon amplio di importadó, supermerkado, restorant/toko i hotèl na Boneiru. For di esaki a resultá ku tin sosten pa prohibishon di bestèk, pipa, palito pa drei, tas i empake di kuminda di plèstik, bou di kua Styrofoam. P’esei a skohe den e promé fase pa prohibishon di un grupo di produkto di plèstik desechabel ku empresanan lokal por remplasá relativamente fásil ku alternativa duradero.

Na 2019 diputado responsabel Kroon huntu ku minister di medio ambiente Stientje van Veldhoven – van der Meer a firma un deklarashon di intenshon pa un prohibishon di plèstik desechabel. Konseho Insular anteriormente ya na 2018 kaba a tuma un moshon pa restringí uso di plèstik desechabel.

Si aprobá e konsepto di ordenansa, seis luna despues di publikashon lo ta prohibí pa suministrá bestèk, pipa, palito pa drei, tas i empake di kuminda di plèstik desechabel, i/òf bende esakinan. E prohibishon no ta konta pa solamente empresa, sino tambe pa personanan ku komo hòbi ta gana un sèn èkstra i ta usa empake di plèstik manera bendedó di snèk. Lo amplia e ordenansa di plèstik den fase i ku tempu esaki mester kondusí na un prohibishon di e tiponan di plèstik desechabel ku ta hasi mas daño.

Redukshon di plèstik ta importante pa vários motibu:

Redukshon di e kantidat di sushi: lèntfel na Lagun ta kasi yen i ta importante pues pa redusí e kantidat di sushi. Lèkmentu di plèstik : ta dura hopi aña promé ku sushi di plèstik desintegrá. Via áwaseru i roi, mikroplèstik ta bini den nos medio ambiente. Redukshon di sushi di kaya: hopi biaha plèstik desechabel ta bai den naturalesa komo ku e material ta lihé i fasilmente por bula bai ku bientu. Pero spesialmente pasobra konsumidónan no ta benta nan sushi den baki di sushi. Ekonomia sirkulario : Resiklahe di sushi na Boneiru ta ofresé oportunidat nobo riba tereno di inovashon i empleo.

Redukshon di plèstik desechabel ta positivo pa Boneiru

Te ainda hopi plèstik desechabel ta resultá riba kaya, den mondi i den laman. Ku tempu e prohibishon ta kondusí na un Boneiru hopi mas limpi. Den e ilustrashon ta mira kon largu ta dura promé ku plèstik disparsé for di nos medio ambiente. Pa finalisá, e lei tokante plèstik desechabel ta positivo pa imágen di Boneiru komo destinashon duradero. E prohibishon ta fòrsa nos pa hasi eskoho duradero. Riba término korto esaki por kousa subida di gastu pa sierto produkto, manera kuminda pa bai kuné. Riba término largu sinembargo, e bentahanan ta pisa mas ku e desbentahanan.

Pa gran parti nos ekonomia ta dependé di nos naturalesa, tantu bou komo riba awa. Pa hopi di nos bishitantenan ku ta bini di Merka, Canada i Europa, un forma duradero di anda ku naturalesa ta algu normal pa nan. Pa hopi turista, mas i mas, sostenibilidat ta un tema importante ora nan ta skohe un destinashon di luho manera Boneiru. Na final di kuenta, turistanan solamente por gosa di nos naturalesa úniko si no tin plèstik den esaki.

Bo ke sa mas di e prohibishon na kaminda pa plèstik desechabel? E ora ei djòin e rueda di prensa digital riba e kanal di YouTube di Entidat Públiko Boneiru ku ta tuma lugá 4 di desèmber pa 10 or di mainta.





Conceptwetgeving voor verbod op wegwerpplastic wordt ingediend bij Bestuurscollege

Kralendijk – Directie Ruimte en Ontwikkeling dient een concept verordening in bij het Bestuurscollege van Bonaire voor een verbod op bepaalde soorten plastic voor eenmalig gebruik. Het verbod vormt een belangrijke eerste stap in de reductie van wegwerpplastics op Bonaire. Indien de verordening wordt goedgekeurd zal deze “plastic wetgeving” onderdeel uitmaken van de lokale afvalverordening. De verordening kent een gefaseerde opbouw, die het mogelijk maakt om het verbod in de nabije toekomst uit te breiden met andere soorten wegwerpplastics. Op deze wijze wordt het gebruik van wegwerpplastics op Bonaire geleidelijk afgebouwd.

In 2019 heeft een consultatieronde plaatsgevonden met een brede vertegenwoordiging van importeurs, supermarkten, restaurants/toko’s en hotels op het eiland. Hieruit bleek dat er draagvlak was voor het verbieden van plastic bestek, rietjes, roerstaafjes, tasjes en voedselverpakkingen, waaronder van Styrofoam. In de eerste fase is er derhalve gekozen voor het verbieden van een groep wegwerpplastic producten die door lokale bedrijven relatief eenvoudig kunnen worden vervangen door duurzame alternatieven.

Verantwoordelijke gedeputeerde Kroon ondertekende in 2019 samen met Minister van Milieu Stientje van Veldhoven – van der Meer een intentieverklaring voor een verbod op wegwerpplastic. De Eilandsraad had in 2018 al eerder een motie aangenomen om het gebruik van wegwerpplastic aan banden te leggen.

Indien de conceptverordening wordt goedgekeurd zal het zes maanden na bekendmaking verboden zijn om wegwerpplastic bestek, rietjes, roerstaafjes, tasjes en voedselverpakkingen te verstrekken, dan wel in de handel te brengen. Het verbod geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor personen die hobbymatig geld bijverdienen, zoals verkopers van snacks, die plastic verpakkingsmiddelen gebruiken. De plastic verordening zal gefaseerd uitgebreid worden en moet op termijn tot een verbod van de meest schadelijke soorten wegwerp plastic leiden.

De reductie van plastics is belangrijk om een aantal redenen:

Reductie van afval volume: de landfill op Lagoen is bijna vol en het is dus belangrijk om de hoeveelheid afval terug te dringen. Plastic lekkage : Het duurt jaren voordat plastic afval afbreekt. Microplastics belanden via regenval en waterwegen in ons milieu. Verminderen zwerfvuil: wegwerpplastics belanden veelal in de natuur doordat het materiaal licht is en makkelijk door de wind wordt meegenomen. Maar vooral ook omdat consumenten hun afval niet in de vuilnisbak deponeren Circulaire Economie : Hergebruik van afvalstoffen op Bonaire biedt nieuwe kansen op het gebied van innovatie en werkgelegenheid.

Reductie van wegwerpplastic is positief voor Bonaire

Veel wegwerpplastics eindigen nu nog als zwerfvuil, maar op termijn leidt het verbod tot een veel schoner Bonaire. In de afbeelding is te zien hoe lang het duurt voordat plastic uit ons milieu verdwijnt. Tot slot is de regelgeving omtrent wegwerpplastics positief voor het imago van Bonaire als duurzame bestemming. Het verbod dwingt ons om duurzame keuzes te maken. Op de korte termijn zal dit wellicht een kostenstijging veroorzaken voor bepaalde producten, zoals take-out maaltijden. Op de lange termijn wegen de voordelen echter zwaarder dan de nadelen.

Onze economie grotendeels afhankelijk van natuurbeleving, zowel onder als boven water. Voor veel van onze bezoekers, komend uit de US, Canada en Europa, is duurzaam omgaan met natuur vanzelfsprekend. Duurzaamheid is voor veel toeristen een steeds belangrijker thema bij het selecteren van een luxe vakantiebestemming, zoals Bonaire. Tenslotte kunnen toeristen alleen genieten van onze unieke natuur als deze plastic vrij is.

Wilt u meer weten over het aanstaande verbod op wegwerpplastics? Sluit dan 4 december 2020 om 10 uur aan bij de digitale persconferentie op het YouTube kanaal van het openbaar lichaam Bonaire.