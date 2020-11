Notisia di polis di djabierne 27 di november te ku djaluna 30 di november 2020/Politieberichten van vrijdag 27 november tot en met maandag 30 november 2020

Notisia di polis di djabièrnè 27 di novèmber te ku djaluna 30 di novèmber 2020

Machete konfiská durante di detenshon

Riba djaweps 27 di novèmber, alrededor di 11.00 or di anochi a drenta notifikashon di vandalismo na altura di un mini-market situá na Kaya C.D. Crestian na Rincon. E sospechoso lo a tira un bòter den direkshon di doño di e mini-market. Despues ela bai bin bek ku un machete. Na yegada di e agentenan polisial, e agentenan no a haña e machete. Despues di un búskeda den e outo di e sospechoso a topa ku e machete i a konfisk’é. A detené un hòmber di inisial X.J.G di 28 aña di edat pa menasa.

Persekushon ta terminá den detenshon

Den mardugá di djasabra 28 di novèmber, alrededor di 2.00 or di mardugá, durante di un patruya rutinario, a topa dos outo para na altura di misa di playa. E agentenan a bira bek pa asina por a analisá e situashon mas mihó. Na e momentu ei tur dos e outonan a kore bai ku velosidat haltu. Un di e shofùrnan a lora di banda kontrali na e rotònde di Sabana i hasiendo esaki a pèrdè kontrol riba e vehíkulo. A detené un hòmber di inisialnan T.A.G.D. di 25 aña di edat i un dama ku inisialnan M.J.D di 18 aña di edat.

Detenshon en konekshon ku menasa ku arma di kandela

Alrededor di 3.30 di mardugá di djasabra 28 di novèmber, a drenta notifikashon na sentral di polis ku un hòmber lo a menasá por lo ménos un persona ku un arma di kandela. Mesora polis a bai na e sitio den búskeda di e sospechoso. Na yegada di polis tabata tin diferente hende presente ku a trata di stroba trabou di polis. Durante di detenshon di e sospechoso di arma di kandela i di otronan ku tabata stroba e trabou di polis, agentenan polisial a los diferente tiru di atvertensia. Tanten polis tabata realisá e diferente detenshonnan, un otro sospechoso a trata di hui bai ku e outo di e sospechoso primordial. Polisnan atento na e sitio a tuma nota di esaki i a persiguié e outo aki mesora i a logra konfiská esaki i detené e sospechoso. Den e outo a bin topa ku un arma di kandela ku a konfiská. Kontinuando ku e investigashon agentenan polisial a kontinuá ku un búskeda na un kas den bario di Tera Kòrá. Durante di e búskeda no a konfiská ningun artíkulo. A detené un hòmber di inisialnan D.I.M.B di 18 aña di edat, un hòmber di inisial L.A.G.M. di 19 aña di edat i un hòmber di inisial S.V. di 24 aña di edat. No ta ekskluí mas detenshon den e kaso aki.

Durante di un situashon peligroso semper polis ta trata na de-eskala. Na promé instante e agente ta uza su bos pa duna e sospechoso òrdu pa hasi of pa no hasi algu. Si esaki no logra, e agente ta eskala na uzo di arma; por ehèmpel ‘pepperspray’ òf klòp. Te na último momentu e agente ta hasi uzo di su arma di kandela. Ora ta trata di ‘noodweer’ hopi biaha e agente no tin tempu pa de-eskala. E ora ei e ta outorisá pa tira mesora. Esaki nos ta trata di prevení na tur momentu.

Bo konosé un persona ku un arma di kandela òf bo ta sospecha ku un persona tin un arma di kandela? Por mèldu esaki via 717 8000, 715 8000 òf anónimo via 717 7251. Bo ke entrega un arma di kandela? E ora ei bo por traha un sita na 717 8000 òf 715 8000.

Prohibishon pa manehá i but pa manehá bou di influensia

Den oranan di anochi di djasabra 29 di novèmber, alrededor di 8 or, un aksidente entre dos outo a tuma lugá na Kaya Bototé. Shofùr di un di e outonan tabata papia ku lenga pisa i a bai kuné warda di polis pa hasi un análisis di rosea. E shofùr a resultá di ta bou di influensia di alkohòl i a dun’e un prohibishon pa kore outo di 6 ora i tambe un but pa kore manehá bou di influensia. No tabatin herido den e aksidente.



Bo ta manehá bou di influensia di alkohòl? E ora ei bo por haña un but, un prohibishon (temporalmente) pa manehá, un kastigu di prisòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E tipo di kastigu ta dependé di e seriedat di e situashon. Bo ta enbolbí den un aksidente? E ora ei e chèns ku ta tèst bo pa konsumo di alkohòl ta mas grandi ku durante di un kòntròl rutinario. Esaki ta pa determiná e eventual pregunta di ken tin falta.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 27 november tot en met maandag 30 november 2020

Machete in beslag genomen tijdens aanhouding

Op donderdag 27 november, omstreeks 23.00 uur kwam een melding van vernieling ter hoogte van een minimarket aan de Kaya C.D. Crestian in Rincon, binnen. De verdachte had een fles gegooid in de richting van de eigenaar van de minimarket. Hierna ging hij weg en keerde terug met een machete. Bij aankomst van de politieagenten, werd de machete niet aangetroffen. Bij het doorzoeken van de auto van de verdachte werd de machete gevonden en in beslag genomen. De man met initialen X.J.G van 28 jaar werd aangehouden wegens bedreiging.

Achtervolging eindigt in aanhoudingen

Op zaterdag 28 november, omstreeks 02.00 uur, zag een dienstdoende patrouille twee geparkeerde auto’s ter hoogte van de kerk van Playa. Om de situatie beter te bekijken keerden ze terug. Op dat moment reden de auto’s met hoge snelheid weg. Eén van de auto’s reed in de verkeerde richting de rotonde bij Sabana op en verloor hierbij de macht over het stuur. Een man met initialen T.A.G.D. van 25 jaar en een dame met initialen M.J.D van 18 jaar, werden aangehouden.

Aanhoudingen voor bedreiging met vuurwapen

Omstreeks 03.30 uur in de nacht van zaterdag 28 november, kreeg de politiecentrale melding over een man die minimaal één persoon met een vuurwapen had bedreigd. De politie ging meteen ter plekke op zoek naar de verdachte. Bij aankomst van de politie waren er omstanders die de politie belemmerden in het uitvoeren van hun werk. Tijdens de aanhouding van de verdachte met het vuurwapen en ook van anderen die de politie belemmerden, werden verschillende waarschuwingsschoten gelost door de agenten. Ook probeerde een andere verdachte te ontsnappen met de auto van de hoofdverdachte (die met het vuurwapen had bedreigd) tijdens het verrichten van de aanhoudingen. Politieagenten hadden dit gezien en gingen de auto achterna. Het lukte de verdachte aan te houden en de auto in beslag te nemen. Er werd een vuurwapen aangetroffen in de auto die in beslag werd genomen. Voortzetting van het onderzoek vond plaats door middel van een huiszoeking in een woning in de wijk Tera Kòrá. Tijdens de huiszoeking was er geen inbeslagname. De mannen met initialen D.I.M.B van 18 jaar, L.A.G.M. van19 jaar en S.V. van 24 jaar, werden aangehouden. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten in deze zaak.

Tijdens een gevaarlijke situatie probeert de politie te de-escaleren. Eerst gebruikt de agent zijn stem om de verdachte te vorderen iets te doen of juist niet te doen. Als dit niet lukt, schaalt hij of zij op naar het gebruik van wapens; bijvoorbeeld pepperspray, de wapenstok. Pas op het laatste moment pakt de agent zijn vuurwapen. Hij kan een waarschuwingsschot lossen. Wanneer er sprake is van noodweer heeft een agent vaak geen tijd om te de-escaleren. Hij is dan bevoegd om gelijk te schieten. Dit proberen wij ten alle tijden te voorkomen.

Ken je iemand met een wapen of vermoed je dat een iemand een wapen heeft? Je kan dit melden via 717 8000, 715 8000 of anoniem via 7171 7251. Wil je een wapen inleveren, dan kan je een afspraak maken via 717 8000 of 715 8000.



Rijontzegging en boete voor het rijden onder invloed

In de avonduren van zaterdag 29 november, omstreeks 20.00 uur vond een aanrijding tussen twee auto’s plaats aan de Kaya Bototé. De bestuurder van één van de auto’s sprak met een zware tong en werd naar het politiebureau meegenomen om een ademanalyse te doen. Zij bleek onder invloed te zijn van alcohol en kreeg een rijontzegging van 6 uur en een boete voor het rijden onder invloed. Bij de aanrijdingen raakte er niemand gewond.

Rijdt u onder invloed van alcohol? Dan krijgt u een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van uw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie. Bent u betrokken bij een ongeluk? Dan wordt u sneller getest op alcoholgebruik dan bij een gewone controle. Dit is ook om de eventuele schuldvraag vast te stellen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.