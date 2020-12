Notisia di polis di djaluna 30 di novèmber te ku djárason 2 di desèmber 2020/Politieberichten van maandag 30 november tot en met woensdag 2 december 2020

Notisia di polis di djaluna 30 di novèmber te ku djárason 2 di desèmber 2020

Detenshon den kaso di trafikashon i kontrabanda di hende

Riba djaluna 30 di novèmber departamentu di PGO (Probleem Gerichte Opsporing) di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense a hasi un entrada hudisial na un kas situá na Bulevar E.E.G. en konekshon ku trafikashon i eksplotashon di hende. Aki a detené un dama di inisial D.R.G. di 64 aña di edat. Tambe a konfiská algun artíkulo. Investigashon den e kaso ta andando.

Trafikashon di hende ta entre otro reklutá, transportá òf tuma i duna alohamentu na personanan, hasiendo uso di preshon. Víktimanan hopi bia ta den un posishon vulnerabel. Ta chantagiá, menasá, maltratá òf gaña nan. Di e forma ei ta mantené den un situashon di eksplotashon.

Kontrabanda di hende ta ofresementu di ayudo i transporte na personanan ku e meta pa di forma ilegal laga nan pasa frontera. Kontrabandistanan ta hasi uso di nesesidat di migrantenan.

Algun señal ku por indiká ku ta trata di trafikashon di hende:

E persona tin debe grandi;

E persona mester entregá un parti no rasonabel di su entrada;

E persona no ta haña asistensia médiko;

E persona tin tiki òf no tin kontakto mes ku otro hende;

E persona tin espasio pa move limitá;

E persona ta ser manehá, ekstorshoná òf menasá (eventualmente dor di miembronan di famia);

E persona tin dianan di trabou eksepshonalmente largu;

E persona tin señal di abusu físiko;

E persona no a regla un visa òf biahe e mes;

E persona tin un pasport falsu den su poder;

Biba ilegal na Boneiru;

E persona no tin su mes bibienda.

Bo ta sospechá ku den bo besindario tin di haber ku preshon òf eksplotashon? Por mèldu esaki via 717 8000, 715 8000 òf anónimo, via 717 7251.

Polis mester di bo yudansa pa buska i kombatí eksplotashon di hende.

Patruya riba baiskel reforsá

Den siman di 23 pa 27 di novèmber, a trein un grupo di 4 agente polisial pa bira ‘Certified Bikers’ (koredó di baiskel sertifiká). E treinen a konsistí di un parti práktiko i un parti teorétiko. Den e parti práktiko a trein e agentenan den diferente tipo di téknika kon pa aktua durante situashonnan urgente. Un patruya riba baiskel ta mas mobil i por drenta den akshon mas rápido den sierto situashon.

For di yanüari 2020 Kuerpo Polisial Hulanda Karibense tin dos instruktor di baiskel lokal sertifiká ku a haña nan treinen di Nationale Politie.

(athunto: potrèt)

Resistensia durante detenshon

Riba djamars promé di desèmber a detené un mucha hòmber di 17 aña di inisial R.G.R.S di 17 aña en konekshon ku violashon di Lei di Tráfiko, pa no duna oido na òrdu di polis i pa resistensia durante di detenshon. E sospechoso tabata hòp su baiskel riba kaminda públiko i a neglishá òrdu di polis pa stòp ku esaki. E sospechoso a sigui hasi esaki i tabata stroba tráfiko i trese usuarionan den peliger. Ora polis a ordená e sospechoso pa baha for di e baiskel, ela nenga esaki i a ekspresá palabranan ofensivo. E ora ei a informé ku e ta detené. Ela bira agresivo i no a koperá ku su detenshon. A konfiská e baiskel.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 30 november tot en met woensdag 2 december 2020

Aanhouding mensenhandel en mensensmokkel

Op maandag, 30 november werd door de afdeling Probleem Gerichte Opsporing (PGO) van het Korps Politie Caribisch Nederland een huiszoeking verricht in een woning aan de E.E.G. Boulevard in verband met mensenhandel en mensensmokkel. Hier werd een vrouw met initialen D.R.G. van 64 jaar aangehouden. Ook werden er enkele artikelen in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak loopt.

Mensenhandel is onder andere het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met gebruik van dwang. Slachtoffers zitten vaak in een kwetsbare positie. Ze worden gechanteerd, bedreigd, mishandeld of misleid. Zo worden ze vastgehouden in een uitbuitingssituatie. Mensensmokkel is het bieden van hulp en transport aan mensen met als doel ze de grens over te smokkelen. Mensensmokkelaars maken gebruik van de nood van migranten.

Enkele signalen die kunnen duiden op mensenhandel:

ernstige schulden hebben;

een onredelijk groot deel van hun inkomsten moeten afdragen;

geen medische hulp ontvangen;

geen of weinig contact hebben met de buitenwereld;

beperkte bewegingsvrijheid hebben;

gehanteerd, afgeperst of bedreigd worden (eventueel door eigen familie);

uitzonderlijk lange werkdagen maken;

sporen van lichamelijke mishandeling dragen;

niet zelf een reis of visa hebben geregeld;

in het bezit zijn van een vals paspoort;

illegaal verblijven op Bonaire;

niet over een eigen woonruimte beschikken.

U vermoedt dat er in uw omgeving sprake is van dwang of uitbuiting? Meld dit dan via 717 8000, 715 8000 of anoniem via 717 7251.

De politie heeft uw hulp nodig bij het opsporen en bestrijden van mensenhandel.

Bike patrouille versterkt

In de week van 23 tot 27 november werd een groep van 4 agenten opgeleid tot “Certified Bikers’. De opleiding bestond uit een praktische en een theoretische gedeelte.

In de praktijk werden de agenten getraind in verschillende technieken om tijdens dringende situaties op te treden. Een patrouille op de fiets is mobieler en kan in bepaalde situaties sneller in actie komen.

Vanaf januari 2020 heeft het Korps Politie Caribisch Nederland twee lokale gecertificeerde fiets instructeurs die door de Nationale Politie opgeleid zijn.

(bijlage: foto)

Verzet bij aanhouding

Op dinsdag 1 december werd een jongeman met initialen R.G.R.S. van 17 jaar, aangehouden wegens overtreding van de verkeersverordening, voor het geen gehoor geven aan vorderingen van de politie en voor verzet tijdens aanhouding. De verdachte was op een fiets ‘wheelie’ aan het maken op de openbare weg en negeerde bevelen van de politie om hiermee te stoppen. ‘Wheelie’ maken is het op het achterwiel fietsen. Hij ging vervolgens door hiermee waardoor hij het verkeer belemmerde en in gevaar bracht. bij vordering van de politie om van de fiets af te stappen, weigerde de verdachte en deed beledigende uitingen. Hij werd toen medegedeeld dat hij aangehouden wordt. Hij werd agressief en werkte helemaal niet mee aan zijn aanhouding. Zijn fiets werd ook in beslag genomen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.