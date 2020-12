A RE-ESTABLESE SUMINISTRO DI KORIENTE

Aqualectra a re-establesé suministro di koriente awenochi pa tur bario na Kòrsou, despues ku Aqualectra a sufri un desperfekto den su produkshon di koriente. Téknikonan di Aqualectra, awor ku henter isla ta suministrá ku koriente, lo sigui vigilá e situashon pa garantisá ku Kòrsou ta sigui garantisá di koriente. Aqualectra un biaha mas ke gradisí komunidat pa e komprenshon demostrá.

POWER SUPPLY RE-ESTABLISHED

Aqualectra re-established power supply island wide this evening after having faced an interruption in power generation. Our technicians remain vigilant of the situation to guarantee a stable power supply. Aqualectra wants to once more thank the community for bearing with us.

STROOMVOORZIENING HERSTELD

Aqualectra heeft de stroomvoorziening voor alle wijken op Curaçao vanavond hersteld na een onderbreking in haar productieproces. Onze technici houden de situatie in de gaten om de stroomvoorziening te kunnen blijven garanderen. Aqualectra wilt de gemeenschap wederom bedanken voor haar getoond begrip.