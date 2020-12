Impuesto riba awa shushi ta nifiká oumento di pobresa na Boneiru / Afvalwaterheffing betekent toename van armoede op Bonaire

Impuesto riba awa shushi ta nifiká oumento di pobresa na Boneiru

Kralendijk, 16 di desèmber 2020 – Durante e reunion di Konseho Insular pa trata e diseño di ordenansa ‘Impuesto riba awa shushi Boneiru 2021’ konsehal Daisy Coffie a bisa ku e rapòrt Nibud ku gobièrnu di Boneiru a laga traha na aña 2014 a yega na e konklushon ku un gran parti di nos poblashon ta biba den pobresa. Pa verifiká si e sifranan di Nibud tabata korekto, Hulanda a laga Regioplan hasi e mesun investigashon na aña 2018. E rapòrt di Regioplan ‘Onderzoek naar een ijkpunt voor het sociaal minimum in Caribisch Nederland’ ta yega na e mesun konklushon ku Nibud: tin pobresa serio na Boneiru. Ministerio di Asuntunan Sosial a disidí di analisá e rapòrt aki i a stipulá temporalmente un mínimo sosial di Usd. 951 pa luna. Ora esaki a bira posibel, por a oumentá e suèldu mínimo te na e montante aki. Sekretario di estado Knops ta di opinion ku no ta ku solamente oumento di salario, bo ta kombatí pobresa. Mester wak e banda di e gastu tambe na Boneiru pa un hende por biba desentemente. E ora ei a skohe pa un aserkamentu di dos banda, esta na un banda oumento rasonabel di entrada, pero na e otro un banda purba na strukturalmente BAHA gastu.

Kontradikshon: no baha pero subi gastu!

Segun Daisy Coffie ta hopi importante ku tantu Hulanda komo Boneiru ta keda konsistente den nan maneho pa baha gastu. Pa Hulanda esaki ta nifiká ku e ministerionan mester traha huntu i no lòs for di otro. No por ta asina ku Ministerio di Asuntunan Sosial ta lucha pa baha gastu òf supsidiá gastu pa nos hendenan, anto otro ministerionan ta bin ku lei i/òf reglanan ku ta oumentá gastu pa nos hendenan. Mester buska e balansa ei. Daisy Coffie: ‘Pero kiko ta pasando awor? Nos ta diskutiendo un ordenansa ku netamente su intenshon ta pa SUBI gastu den tur kas di famia i tambe SUBI gastu di hasi negoshi riba nos isla. Tantu e karta di WEB komo e aklarashon di e ordenansa ta enfatisá e supuesto importansia pa stipulá e ordenansa aki promé ku e aña aki kaba: Ministerio di Infrastruktura i Maneho di Awa a akordá pa duna supsidio bou di kondishon ku Boneiru ta aseptá i stipulá e ordenansa aki den aña 2020.’

Preshon riba Konseho Insular

Tambe konsehal Daisy Coffie a trese dilanti ku konsekuensianan si NO aseptá ni stipulá e ordenansa aki ta ku Ministerio di Infrastruktura i Maneho di Awa lo NO duna supsidio di 8.5 mion euro te ku aña 2024 i tampoko 2 mion Euro pa aña 2025 i 2026. WEB lo tin un pèrdida den e aña 2020 aki di 2 mion euro pa purifikashon di awa pretu i dor di esaki finansiadónan lo eksigí nan fiansa bèk i lo no por kaba traha e planta di awa di bebe, ku konsekuensia ku kosto di awa di bebe lo SUBI den korto tempu. Ministerio di Asuntunan Ekonómiko lo baha òf para e supsidio ku nan ta duna pa elektrisidat, pasobra nan no ke pa supsidiá instalashon pa atendé ku awa pretu via tarifa di elektrisidat. Ku otro palabra: ku menasa i intimidashon ta pone preshon riba Konseho Insular! Konseho Insular mester aseptá i stipulá e ordenansa aki pasobra sino tin konsekuensianan enorme pa pueblo di Boneiru! Sr. Knops ta realisá si, ku na final di dia atrobe ta e pueblo lo mester paga?

Kiko ta e benefisio pa pueblo?

Finalmente Daisy Coffie a lansa un seri di pregunta kaminda el a trese entre otro lo siguiente dilanti: ‘Mi ta deseá un bon splikashon pa mi, pero mas tantu pa pueblo por komprondé ki benefisio e tin pa partisipá den e impuesto aki ku ta na kaminda. No a duna Konseho Insular niun bista ainda di e tarifanan. Ami no por bai di akuerdo ku e ordenansa aki miéntras no tin un indikashon kla di kon haltu e tarifa – tantu esun fiho komo esun variabel – ta bai ta di 2022 te ku 2027. Gobièrnu por splika raad, kuantu e impuesto aki ta bai ta? Por duna un garantia, ku un sierto kantidat di e awa purifiká aki ta na disposishon di nos kunukeronan ku ke bai praktiká agrikultura òf kria bestia? I kuantu e tarifa pa e kunukeronan aki lo bai ta pa küp? Òf tur e awa purifiká ei ta bai pa e hotèl- i risòrtnan ku ta konektá riba e sistema di kloaka? Dado kaso ku e awa aki ta na disposishon di nos kunukeronan tambe: ta ken ta sòru pa transporte di e awa aki pa kunukeronan?’

Afvalwaterheffing betekent toename van armoede op Bonaire

Kralendijk, 16 december 2020 – Tijdens de eilandsraadvergadering om de ontwerpverordening Afvalwaterheffing Bonaire 2021 te behandelen, betoogde raadslid Daisy Coffie dat het rapport Nibud dat het Bonairiaanse eilandbestuur in 2014 heeft laten maken tot de conclusie is gekomen dat een groot gedeelte van onze bevolking in armoede leeft. Om te verifiëren of de Nibud-cijfers correct waren, heeft Nederland het onderzoeksbureau Regioplan hetzelfde onderzoek laten doen in 2018. Het Regioplanrapport ‘Onderzoek naar een ijkpunt voor het sociaal minimum in Caribisch Nederland’ komt tot dezelfde conclusie als de Nibud: er is sprake van ernstige armoede op Bonaire. Het Ministerie van SZW besloot dit rapport te analyseren en heeft tijdelijk een sociaal minimum van USD 951 per maand vastgesteld. Toen dit mogelijk werd, kon het minimumloon verhoogd worden tot aan dit bedrag. Staatssecretaris Knops is van mening dat armoede niet alleen met een loonsverhoging wordt bestreden. Toen werd gekozen voor een benadering van twee kanten uit: aan de ene kant een redelijke loonsverhoging, maar aan de andere kant moet geprobeerd worden de kosten structureel te VERLAGEN.

Contradictie: geen kostenverlaging maar kostenverhoging!

Volgens Daisy Coffie is het belangrijk dat zowel Nederland als Bonaire consistent blijven v.w.b. hun kostenverlagingsbeleid. Voor Nederland betekent dit dat de ministeries samen moeten werken en niet langs elkaar heen. Het kan niet zo zijn dat het Ministerie van SZW strijd levert om kosten te verlagen of kosten voor onze mensen te subsidiëren en dan komen andere ministeries met wetten en/of regelgeving die de kosten voor onze mensen juist doen toenemen. Er moet naar evenwicht gezocht worden. Daisy Coffie: ‘Maar wat gebeurt er nu? Wij voeren debat over een verordening waarvan de intentie juist is om de kosten voor alle huisgezinnen te VERHOGEN en ook de kosten van het zakendoen op ons eiland te VERHOGEN. Zowel de brief van de WEB als de toelichting bij de verordening benadrukken het veronderstelde belang om deze verordening nog voor het einde van dit jaar vast te stellen: het Ministerie van I&W heeft geaccordeerd om subsidie te verlenen onder de voorwaarde dat Bonaire deze verordening in het jaar 2020 accepteert en vaststelt.

Druk op de Eilandsraad

Raadslid Daisy Coffie heeft ook naar voren gebracht dat de gevolgen van het niet accepteren noch vaststellen van deze verordening zijn dat het Ministerie van I&W GEEN subsidie van 8,5 miljoen euro zal verlenen tot het jaar 2024 en ook geen 2 miljoen euro voor de jaren 2025 en 2026. De WEB zal in het jaar 2020 een verlies lijden van 2 miljoen euro voor het zuiveren van afvalwater en daardoor zullen de financierders hun lening terugeisen en zal de drinkwaterfabriek niet afgebouwd kunnen worden, met als gevolg dat de kosten van drinkwater binnen korte tijd zullen STIJGEN. Het Ministerie van EZ zal de subsidie voor elektriciteit verlagen of stopzetten, omdat ze de afvalwaterzuiveringsinstallatie niet via de elektriciteitstarieven willen subsidiëren. Met andere woorden: met dreigementen en intimidatie wordt geprobeerd om druk uit te oefenen op de Eilandsraad! De Eilandsraad moet deze verordening accepteren en vaststellen, anders zijn er enorm grote gevolgen voor de Bonairiaanse bevolking! Realiseer Dhr. Knops zich wel dat, aan het einde van de dag, het weer de bevolking is die moet betalen?

Wat zijn de voordelen voor de bevolking?

Tot slot heeft Daisy Coffie een serie vragen gesteld, waarbij ze onder andere het volgende naar voren bracht: ‘Ik verlang een goede uitleg voor mijzelf, maar nog meer voor onze bevolking, zodat zij kan begrijpen welke voordelen zij heeft om deel te nemen aan deze heffing die eraan komt. Aan de Eilandsraad is nog geen zicht gegeven op de tarieven. Ik kan niet akkoord gaan met deze verordening, terwijl er geen enkele indicatie is hoe hoog de tarieven – zowel de vaste als de variabele – zullen zijn van 2022 tot 2027. Kan het eilandbestuur de Eilandsraad uitleggen hoe hoog deze heffing zal zijn? Kan er garant voor gestaan worden, dat een bepaalde hoeveelheid van dit gezuiverde water ter beschikking komt van onze kunukero’s die landbouw of veeteelt willen gaan uitoefenen? En hoe hoog zal het tarief per kuub zijn voor deze kunukero’s? Of gaat al het gezuiverde water naar de hotels en resorts die aangesloten zijn op het rioolsysteem? In het geval dat dit water ook ter beschikking gesteld wordt van onze kunukero’s, wie zorgt dan voor het transport van dit water naar de kunukero’s?