Notisia di polis di djaluna 13 di desèmber te ku djárason 16 di desèmber 2020/Politieberichten van maandag 13 december tot en met 16 di december 2020

Notisia di polis di djaluna 13 di desèmber te ku djárason 16 di desèmber 2020

Kòntròl di tráfiko planiá

Den oranan di mainta di djaluna 14 di desèmber, a tene un kòntròl di tráfiko planiá riba Kaya Internashonal. A kontrolá shofùrnan riba entre otro reibeweis bálido, prueba di seguro bálido i bistimentu di faha di seguridat. Durante di e kòntròl a kontrolá 21 vehíkulo motorisá i a duna un total di 2 prosès ferbal. Un di nan tabata pa kore sin faha di seguridat bistí i otro tabata pa kore sin reibeweis i seguro bálido. Ta hasi e tipo di kòntròlnan aki regularmente den kuadro di kumplimentu ku e Lei di Tráfiko nobo.

Bisti bo faha pa bo mes seguridat. Un faha di seguridat ta un faha ku ta protehá okupante di un outo durante di un aksidente. Dor di e faha e persona protehá ta keda sinta riba su stul, no ta dal su kabes den winshil i no ta keda bentá den e outo p’aki p’aya. Dor di bisti bo faha di seguridat bo chèns di tin un aksidente mortal ta baha ku 30 pa 40%. Tambe patras den outo bo tin 20% ménos chèns di keda herida seriamente ora bo tin bo faha bistí.

Si bo no tene bo mes na e reglanan, bo por haña un but. E suma pa kore sin faha di seguridat bistí ta $110.

Kliente bou di influensia di alkohòl ta kousa problema i ta deten’é

Alrededor di 10.30 or di anochi riba djaluna 14 di desèmber, sentral di polis a risibí notifikashon ku na un restorant tabatin un kliente ku no kier a paga. Na yegada di patruya a resultá ku e sospechoso tabata bou di influensia di alkohòl. Ela deklará ku su amigu, ku tambe tabata presente, lo paga tur kos. E sospechoso kier a subi su outo pa bai, pero e agentenan presente a splika pa no hasi esaki sino e lo haña un prohibishon pa manehá. E sospechoso no a duna oido na esaki i a sigui start e outo i a purba kore bai. E agentenan a informá e sospechoso ku ta detené pa no kumpli ku órden di polis i tambe pa manehá bou di influensia. Durante di su detenshon e sospechoso a resistí pisá, ela ranka bai den direkshon kontrali, tabata uza hopi forsa i tabata stroba e agentenan pa a bui e. Dor di esaki e agentenan a haña nan obligá pa uza violensia físiko pa a kibra e resistensia. Ta trata di e hòmber di inisial G.A.B. di 45 aña di edat.

Ta prohibí pa tuma parti na tráfiko si bo a konsumí mas ku e kantidat permití. Bo ta manehá bou di influensia di alkohòl? E ora ei bo por haña un but, un prohibishon (temporal) di manehá, un kastigu di prizòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E kastigu ta dependé di e seriedat di e situashon.

No kumpli ku e obligashon di identifikashon ta kaba na detenshon

Riba djamars 15 di desèmber, den oranan di atardi a detené un hòmber di inisial A.A.J. di 21 aña di edat den Kaya Grandi en konekshon ku e no a kumpli ku e obligashon di identifikashon. A para e sospechoso den su outo durante di un kòntròl rutinario. Despues di a puntr’e tres biaha pa identifiká su mes, ela nenga di hasi esaki i a detené pa no a kumpli ku e obligashon di identifikashon. Ademas ela haña un prosès ferbal tambe komo ku e no tabatin un reibeweis bálido i e no tabatin su faha di seguridat bisti.

E obligashon di identifikashon ta enserá ku tur hende for di e edat di 14 aña mester por mustra un prueba di identidat bálido si polis puntra pa esaki. Tambe otro ámtenar ku ta supervisá kumplimentu ku leinan, por puntra pa un prueba di identidat bálido.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 13 december tot en met 16 di december 2020

Geplande verkeerscontroles

In de ochtenduren van maandag 14 december werd een geplande verkeerscontrole gehouden aan de Kaya Internashonal. Bestuurders werden onder andere gecontroleerd op het hebben van een geldige rijbewijs, een geldige verzekeringsbewijs en het dragen van de autogordel. Tijdens de controle werden 21 motorvoertuigen gecontroleerd en in totaal 2 processen verbaal uitgeschreven. Eén was voor het rijden zonder autogordel en de andere voor het rijden zonder rijbewijs en geldige verzekering. Deze verkeerscontroles worden uitgevoerd in het kader van de handhaving van de nieuwe verkeersverordening en zullen regelmatig gehouden worden.

Doe je gordel om, voor je eigen veiligheid. Een autogordel is een riem die een inzittende van een auto beschermt bij een ongeluk. Door de autogordel blijft de te beschermen persoon op zijn stoel, komt niet met zijn schedel tegen de voorruit en wordt hij niet door de auto geslingerd. Door het dragen van een autogordel wordt de kans op een dodelijk ongeval verminderd met 30 tot 40%

Ook achterin de auto heb je met gordels om 20% minder kans om ernstig gewond te raken.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen.

Het bedrag voor het rijden zonder je veiligheidsgordel om is $110.

Klant onder invloed veroorzaakt problemen en wordt aangehouden

Omstreeks 22.30 uur op maandag 14 december, kreeg de politiecentrale melding dat er bij een eetgelegenheid een klant was die niet wilde betalen. Bij aankomst van de patrouille bleek de verdachte hevig onder invloed van alcohol te zijn. Hij verklaarde dat zijn vriend die ook daar aanwezig was alles zou betalen. De verdachte wilde in de auto stappen on weg te rijden maar werd door de aanwezige agenten duidelijk gemaakt dit niet te doen omdat hij anders een rijverbod zou krijgen voor het rijden onder invloed. De verdachte gaf hier geen gehoor aan en ging verder met het starten van de auto en probeerde weg te rijden. De agenten deelden de verdachte mee dat hij werd aangehouden wegens het niet voldoen aan een vordering van de politie en voor het rijden onder invloed. Tijdens de aanhouding verzette de verdachte zich hevig; hij trok zich in tegengestelde richting, oefende veel kracht uit en belemmerde de agenten om hem in de boeien te kunnen slaan. Hierdoor werden de agenten genoodzaakt fysiek geweld te gebruiken om zijn verzet af te kunnen breken. Het betreft de man met initialen G.A.B. van 45 jaar.

Het is verboden aan het verkeer deel te nemen als u meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol hebt gedronken. Rijdt u onder invloed van alcohol? Dan krijgt u een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van uw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie.

Niet voldoen aan de identificatieplicht leidt tot aanhouding

Op dinsdag 15 december werd een man met initialen A.A.J. van 21 jaar in de middaguren aan de Kaya Grandi aangehouden wegens het niet voldoen aan de identificatieplicht. De verdachte werd in zijn auto gestopt tijdens een reguliere controle. Na drie keer te hebben gevraagd naar zijn gegevens wilde hij deze niet geven en werd hij aangehouden wegens het niet voldoen aan de identificatieplicht. Tevens kreeg hij een proces-verbaal voor het niet hebben van een geldige rijbewijs en het niet dragen van de autogordel.

De identificatieplicht houdt in dat iedereen vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen als de politie daar om vraagt. Ook andere ambtenaren die toezicht houden op de naleving van wetten, kunnen u vragen om een geldig identiteitsbewijs.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.