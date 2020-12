Mester paga impuesto di vehíkulo di motor pa 2021 Binnenkort motorrijtuigenbelasting voor 2021 betalen

Mester paga impuesto di vehíkulo di motor pa 2021

Kralendijk – Bo tin un outo òf motosaikel? E ora ei bo tin ku paga impuesto di vehíkulo di motor pa 2021. For di kuminsamentu di yanüari 2021 bo ta haña un karta, e asina yama ‘aanslagbiljet’, tokante esaki na kas. Den e karta ei tin pará kuantu bo tin ku paga i ki dia bo tin ku paga.

Responsabilidat pa e plachinan di number

Bo ta responsabel pa e plachinan di number ku bo a haña na Entidat Públiko Boneiru (EPB) i si tin kambio informá EPB su departamento di Finansa. Nos ta rekomendá bo pa entregá bo plachi di number si bo bende bo outo i bo no mester di e plachi mas òf si bo vehíkulo motorisá no ta funshonando. Esaki ta evitá ku bo ta sigui paga impuesto.

Redukshon

Si bo a entrega bo plachi di number na Finansa òf a interkambiá (bende) bo plachi i a notifiká esaki na Finansa den luna di desèmber 2020 lo bo bai haña un ‘aanslag’. E ‘aanslag’ ta bini ku un redukshon. Ta manda e ‘aanslag’ no mas tarda ku fin di yanüari 2021.

Paga den dos biaha

Bo por paga e suma den dos parti si bo ta deseá esei. Esei ta bai di e siguiente manera:

E promé mitar bo ta paga promé ku 1 di aprel 2021.

E di dos mitar bo ta paga promé ku 1 di yüli 2021.

Dia 1 di aprel bo no a paga nada ainda? E ora ei bo mester paga henter e suma dia 2 di aprel 2021. Den e karta ku bo ta bai risibí di nos tin mas informashon tokante pagamentu den dos parti.

Paga mas promé

Bo por paga impuesto di vehíkulo di motor ya kaba for di promé ku bo a risibí e karta. Bo por paga via internèt òf na lokèt di bo banko. Na ‘referensia di pago – betaalkenmerk’ bo ta nota bo number di CRIB/01lèter di base21number ku tin riba bo plachi di number. Ehèmpel: 123456789/01B21B1234.

Si bo skohe pa paga e impuesto di vehíkulo di motor for di promé ku bo a risibí e karta, tene na kuenta ku bo ta djis warda e karta huntu ku bo komprobante di pago ya bo no tin ku hasi e pago atrobe.

Bo pago bo por transferí na:

R.B.C.: 8400000180872997 – RBTTBQBN

ORCO BANK: 7601000195 – ORBABQBN

M.C.B.: 402.917.08 – MCBKBQBN

B.D.C.: 30638802 – BDCCBQBN

Bo estado di kuenta di banko ta e prueba ku bo a paga.

Den e skema aki bou bo por mira kuantu bo tin ku paga. Wak e tipo di kombustibel i e lèter riba bo plachi di number.

Number di vehíkulo di motor Plachi di Kombustibel (lèter) Base Henter aña Mitar aña number Gasolin B òf V B USD 190.00 USD 95.00 USD 8.40 Disel B òf V D USD 838.00 USD 419.00 USD 8.40 Gasolin TX òf AB C USD 137.00 USD 68.50 USD 8.40 Disel TX òf AB E USD 209.00 USD 104.50 USD 8.40 Gasolin MF A USD 137.00 USD 68.50 USD 5.60 Disel Z G USD 1,257.00 USD 628.50 USD 5.60

Bo ke sa mas?

Bo tin pregunta tokante esaki? Manda un e-meil pa belasting-olb@bonairegov.com.

Òf yama 717 5330 ekstenshon 2637 òf 715 5326.

Datum: 27 – 12 – 2020

Binnenkort motorrijtuigenbelasting voor 2021 betalen

Kralendijk – Heeft u een auto of motor? Dan moet u binnenkort de motorrijtuigenbelasting betalen voor 2021. U krijgt hierover uiterlijk begin januari 2021 met de post een brief genaamd aanslagbiljet thuis gestuurd. Hierin staat hoeveel u moet betalen, en wanneer u betaalt.

Verantwoordelijkheid voor de kentekenplaten

U bent verantwoordelijk voor de kentekenplaten die u hebt gekregen bij het OLB, indien er veranderingen zijn moet u de afdeling Financien van het OLB daarvan op de hoogte stellen. Verkoop u een auto en wil u de kenteken niet meer of is uw auto defect, wij adviseren u om de kentekenplaat in te leveren. Dan bent u zeker dat u niet meer de belasting moet betalen.

Vermindering

Als u uw kentekenplaten heeft ingeleverd bij Financien of verkocht en dit vermeld bij ons in de maand van december dan krijgt u een aanslag. U krijgt die met een vermindering op het bedrag dat u moet betalen. De aanslag wordt uiterlijk eind januari 2021 verstuurd.

In twee termijnen betalen

U mag het bedrag in twee termijnen betalen, als u dat wilt. Zo doet u dat:

De eerste helft betaalt u vóór 1 april 2021.

De tweede helft betaalt u vóór 1 juli 2021.

Heeft u op 1 april 2021 nog niets betaald? Dan moet u het hele bedrag op 2 april 2021 betalen. In de brief die u van ons ontvangt staat meer informatie over het betalen in twee delen.

Eerder betalen

U kunt de motorrijtuigenbelasting al betalen vóórdat u de brief heeft ontvangen. U kunt betalen met internetbankieren of bij het loket van uw bank. Zet bij ‘betaalkenmerk’ uw CRIBnummer/01grondslag21plaatnummer. Voorbeeld: 123456789/01B21B1234. Als u ervoor kiest om de motorrijtuigenbelasting te betalen vóórdat u de brief hebt ontvangen, houdt dan rekening ermee dat u de brief kan bewaren samen met het betalingsbewijs, waardoor u niet opnieuw hoeft te betalen.

Uw betaling kunt u overmaken naar:

R.B.C.: 8400000180872997 – RBTTBQBN

ORCO BANK: 7601000195 – ORBABQBN

M.C.B.: 402.917.08 – MCBKBQBN

B.D.C.: 30638802 – BDCCBQBN

Uw bankafschrift is het bewijs dat u betaald heeft.

In het schema hieronder kunt u zien hoeveel u moet betalen. Kijk naar de brandstof en de letter op uw kentekenplaat.

Kenteken Kenteken Brandstof (letter) Grondslag Heel jaar Half jaar plaat Benzine B of V B USD 190.00 USD 95.00 USD 8.40 Diesel B of V D USD 838.00 USD 419.00 USD 8.40 Benzine TX of AB C USD 137.00 USD 68.50 USD 8.40 Diesel TX of AB E USD 209.00 USD 104.50 USD 8.40 Benzine MF A USD 137.00 USD 68.50 USD 5.60 Diesel Z G USD 1,257.00 USD 628.50 USD 5.60

Meer weten?

Heeft u vragen hierover? Mail dan naar belasting-olb@bonairegov.com. Of bel 717 5330 met extensie 2637 of 715 5326.