Minsiter di Finansa, sr. Kenneth Gijsbertha, satisfecho ku aprobashon di relatonan anual di 2014 te ku 2018

Willemstad – Manera mi a yega di bisa: “momentunan interesante pa un mandatario ta ora ku akshon e demonstrá ku bienestar di tur hende ta importante. E mandatario semper mester kumplí ku su palabra i konsiderá e komunidat ku e ta sirbi den tur desishon”. Situashon di Kòrsou ta un reto pa nos tur. Un di e retonan grandi ku ami a enkontrá komo Minister di Finansa, tabata e echo ku na aña 2017, na momento ku mi a bira Minister di Finansa, ahinda e relatonan anual di 2014 te ku 2016 no a keda aprobá. Awe ku hopi orguyo i satisfakshon mi por bisa ku den aña 2020 nos a logra aprobashon di relatonan anual di 2014 te ku 2018 dor di Parlamento di Kòrsou. Durante e promé kuartal di 2021, lo mi hasi mi máksimo esfuerso pa e relato annual di 2019 tambe keda aprobá. Mi kier gradisí henter Ministerio di Finansa pa e bon trabou ku nan a hasi pa huntu nos por a logra esaki. Esaki ta un logro grandi pa Kòrsou, mi ta spera di por sigui kontribui na e desaroyo positivo aki i ku den futuro Kòrsou lo no bai bèk den un situashon asina mas.

**********

Persbericht

Minister van Financiën, dhr. Kenneth Gijsbertha, tevreden met de goedkeuring van de jaarverslagen van 2014 tot en met 2018.

Willemstad – Zoals ik welleens gezegd heb: “interessante momenten voor een minister zijn de momenten waarop hij met een actie laat zien dat het welzijn van elke persoon belangrijk is. Een minister moet altijd zijn woord houden en bij elke beslissing rekening houden met de gemeenschap die hij dient”. De situatie van Curaçao is een uitdaging voor ons allen. Één van de grootste uitdagingen die ik tegen ben gekomen, als Minister van Financiën, was het feit dat in 2017, op het moment dat ik Minsiter van Financiën werd, de jaarverslagen van 2014 tot en met 2016, nog steeds niet goedgekeurd waren. Vandaag kan ik met trots en tevredenheid zeggen dat we in het jaar 2020, goedkeuring hebben gekregen van het Parlement van Curaçao voor de jaarverslagen 2014 tot en met 2018. Gedurende het eerste kwartaal van 2021, zal ik mijn uiterste best doen om het jaarverslag van 2019 ook goedgekeurd te krijgen. Ik wil het Ministerie van Financiën als geheel bedanken voor het goede werk dat zij verricht hebben, zodat wij dit samen hebben kunnen bereiken. Dit is een geweldige prestatie voor Curaçao, ik hoop dat ik in de toekomst kan blijven bijdragen aan deze positieve ontwikkeling en dat Curaçao in de toekomst niet meer in een dergelijk situatie terecht komt.