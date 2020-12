Notisia di polis di djaluna 28 di desèmber te ku djárason 30 di desèmber 2020/Politieberichten van maandag 28 december tot en met woensdag 30 december 2020

Notisia di polis di djaluna 28 di desèmber te ku djárason 30 di desèmber 2020

‘Backhold’ na kandela riba Kaya Internashonal

Den oranan di atardi di djaluna 28 di desèmber, sentral di polis a risibí notifikashon tokante un ‘backhold’ ku tabata na kandela riba Kaya Internashonal, nèt den e bògt di kazèrne di brantwer. E shofùr a deklará ku direpente ela tende un zonido duru for di den e motor despues di kua huma a kuminsá sali. E shofùr a para kantu di kaminda pa baha for di e ‘backhold’ i na mes momentu e ‘backhold’ a pega kandela. E shofùr tabata ileso. Polis mester a guia tráfiko aki nan komo ku a forma fila riba e kaminda drùk aki. Despues ku a paga e kandela, brantwer a tira santu riba e kaminda pa chupa e zeta. A atvertí usuarionan pa kore ku koutela den e bògt menshoná. Den oranan trempan di anochi a kita e santu for di kaminda di moda ku por a uz’e bèk normal.

Uzo di telefòn miéntras ta manehá ta e malechor mayó

Den e dianan tras di lomba a duna but regularmente pa uzo di telefòn miéntras ta manehando. Ku esaki bo ta hinka bo mes, pero tambe otronan den peliger. Pasobra ora nos ta uza nos telefòn nos ta ménos alertá.



Pone bo telefòn for di bista. Asina bo ta prevení e tentashon pa wak tòg. Ora bo ta partisipá den tráfiko, sea ta ku outo òf riba baiskel, ta importante pa bo ta konsientemente presente. Si bo tin un persona ku ta ferwagt un mensahe òf yamada di bo, mèldu nan promé ku por ehèmpel bo subi outo, ku bo no ta bai ta alkansabel pa un ratu.



Tambe atendé ku radio, kome miéntras bo ta manehá òf enfoke di mas riba e tráfiko bo ta tras, ta gran distraishon. Sòru pa bo a kome promé bo subi outo. Tambe pone bo emisora faborito mesora. Wak regularmente den bo spilnan kiko e tráfiko rondó di bo ta hasiendo, pero no keda ku atenshon pa e otro usuarionan di kaminda so. Wak bo dilanti. Asina bo no ta bai kore muchu serka di esun bo dilanti i bo ta prevení di keda sorpresá di un manera desagradabel dor di tráfiko ku ta kore poko poko.

Molèster di vürwèrk

Hopi keho tokante di molèster di vürwèrk a drenta na sentral di polis e dianan tras di lomba.

Vürwèrk ta festivo i bunita pa mira, pero anualmente tin hopi herido sin nodi dor di vürwèrk. Partikularmente wowo i dedenan ta keda herida. Mayoria insidente ta tuma lugá dor ku no ta sende e vürwèrk na e manera korekto òf no ta uza e asesorionan korekto pa sende nan. Hasiendo esaki no solamente esun ku ta sende e vürwèrk ta kore riesgo, pero tambe esnan rondó di dje. Ku yudansa di tepnan pa sende vürwèrk bo por prepará bo mes bon pa prevení insidente ku vürwèrk.



Tira vürwèrk di un manera seif

Semper lesa e instrukshon pa uzo bon;

No hinka vürwèrk den bo saku di karson;

Sende vürwèrk ku un mecha pa sende. Nunka no uza lusafè òf laiter!;

Tene sufisiente distansia di vürwèrk;

No sende vürwèrk den bo man;

Sòru pa vürwèrk ku ta hasi nèchi ta stabil para promé ku sende;

No bisti paña ku ta inflamabel (nailen) i no bisti paña ku saku hanchu òf ku kapushon;

Tene kuenta ku e direkshon di bientu i eventual palunan den besindario;

No benta vürwèrk riba hende òf bestia;

No tira vürwèrk den pipa òf kliko;

Nunka no sende vürwèrk ku no a tira, di nobo;

No eksperimentá ku vürwèrk;

Warda vürwèrk den un lugá fresku i seku, for di alkanse di mucha.



Rùime òp

Promé muha e sobra di vürwèrk bon;

Rùime òp e sobra di vürwèrk, despues ku bo a desmantelá esaki mesora. Bo por tir’e gewon den bari di sushi normal.



Pa tira vürwèrk na un manera mas seif posibel ta importante pa trat’e ku koutela i pa keda alerta. KPCN ta deseá hinter pueblo di Boneiru un kambio di aña felis i seif i un aña nobo saludabel!

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 28 december tot en met woensdag 30 december 2020

Graafmachine in brand op de Kaya Internashonal

In de middaguren van maandag 28 december kreeg de politiecentrale melding over een ‘backhold’ (graafmachine) die in brand stond op de Kaya Internashonal in de bocht bij de brandweerkazerne.

De bestuurder verklaarde dat hij ineens een klap hoorde vanuit de motor van de graafmachine, waarna ook rook uit de motor kwam. De bestuurder stopte en stapte ui te de graafmachine Op dat moment vloog de grafmachine in brand. Hij was ongedeerd. De politie moest hier het verkeer begeleiden omdat er een opstopping ontstond op de drukke weg. Door de brand kwam er olie op het wegdek terecht. Nadat de brand was geblust heeft de brandweer zand op het wegdek gegooid om de olie op te zuigen. Weggebruikers werden verzocht om voorzichtig te rijden in de genoemde bocht. Het zand werd in de vroege avonduren verwijderd waarna de weg weer normaal gebruikt kon worden.

Bellen grootste boosdoener

Afgelopen dagen werden vaak personen bekeurd voor het mobiel bellen onder het stuur. Hiermee breng je jezelf , maar ook anderen in gevaar. Als we onze telefoon gebruiken, zijn we minder alert.

Zet je smart phone uit het zicht. Zo kom je niet in de verleiding om toch even te kijken. Als je deelneemt aan het verkeer, of dit nu met auto of op de fiets is, is het van belang dat je bewust aanwezig bent. Als iemand een berichtje of telefoontje verwacht, meld dan voordat je bijvoorbeeld in de auto stapt dat je even niet bereikbaar bent.

Ook het opzetten van een andere muziekzender, eten tijdens het rijden of te veel gefocust zijn op het achterliggende verkeer zijn grote afleiders. Zorg dat je gegeten en gedronken hebt voordat je in de auto stapt. Zet ook vóór vertrek je favoriete zender aan op de radio. Kijk regelmatig kort in je spiegels wat het verkeer om je heen doet, maar houdt medeweggebruikers niet continue in de gaten. Kijk vooral vooruit. Hierdoor rijd je niet te dicht op je voorganger en word je niet onaangenaam verrast door langzaam rijdend verkeer.

Overlast vuurwerk

Afgelopen dagen zijn er veel klachten over vuurwerk overlast bij de politiecentrale binnengekomen.

Vuurwerk is feestelijk en mooi om naar te kijken, maar jaarlijks raken ook veel mensen onnodig gewond door vuurwerk. Vooral ogen en vingers worden vaak getroffen. De meeste ongelukken worden veroorzaakt doordat mensen het vuurwerk niet op de juiste manier afsteken of niet de juiste hulpmiddelen gebruiken. Hierbij loopt niet alleen degene die vuurwerk afsteekt risico, maar ook omstanders. Met behulp van de vuurwerktips kun je je goed voorbereiden om ongelukken met vuurwerk te voorkomen.

Veilig afsteken

Lees altijd de gebruiksaanwijzing;

Doe vuurwerk niet in je broekzakken;

Steek vuurwerk af met een aansteeklont. Gebruik hiervoor geen lucifers of aansteker!;

Neem voldoende afstand van vuurwerk;

Steek geen vuurwerk af vanuit je hand;

Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat;

Draag geen brandbare kleding (nylon) en draag geen kleren met wijde zakken of capuchon;

Houd rekening met de windrichting en eventuele bomen;

Gooi geen vuurwerk naar mensen of dieren;

Steek vuurwerk niet af in metalen buizen of in kliko’s;

Steek vuurwerk dat niet afgaat niet opnieuw aan;

Experimenteer niet met vuurwerk;

Bewaar vuurwerk op een droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen.

Opruimen

Maak vuurwerkafval eerst goed nat.

Ruim vuurwerkafval, nadat je het onschadelijk hebt gemaakt, meteen op. Je kunt het gewoon bij het huisvuil doen.

Om vuurwerk zo veilig mogelijk af te steken is het vooral belangrijk dat u er voorzichtig mee omgaat en blijft nadenken.

KPCN wenst iedereen een fijne en veilige jaarwisseling en een gezond nieuwjaar!

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.