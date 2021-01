Horeca pleit voor versoepeling maatregelen

De Curaçao Restaurant Association gaat ervan uit dat komende maandag, bij de evaluatie van de huidige covid-19 maatregelen, er versoepeling van de maatregelen komen. Hierbij zijn drie punten erg belangrijk voor de horeca. Ten eerste moeten mensen weer binnen kunnen zitten. Met de juiste protocollen is dat goed mogelijk, dat blijkt wel uit het feit dat ook casino’s en andere gelegenheden mensen binnen kunnen ontvangen. Ten tweede pleit de CRA ervoor om de avondklok weer naar 23:00 uur terug te brengen. Daarmee kunnen restaurants meer gasten ontvangen zonder dat er te veel tegelijk zijn. Tot slot moet er alcohol toegestaan worden in restaurants. Het nuttigen van alcohol al zittend aan een tafel zal niet leiden tot meer besmettingen maar draagt wel bij aan de beleving van een diner. Een alcoholisch drankje bij het eten is niet alleen aangenaam, maar het ontbreken eraan wordt door velen beschouwd als een reden is om niet uit eten te gaan wat veel omzetverlies ten gevolge heeft.

De CRA is van mening dat met de huidige maatregelen de sector te veel te lijden heeft waarbij er ook nog eens teveel oneerlijke concurrentie is gecreëerd. Naast de opening van de Truk’i pan tijdens restaurant-uren weten ook steeds meer mensen de weg naar de hotels te vinden waar alcohol geschonken mag worden. Het is geen geheim dat tijdens de feestdagen hotels vol zaten en er op verschillende plekken grote feesten gehouden zijn. Dat terwijl de restaurants nog steeds beperkt zijn tot 8 uur en zonder de mogelijkheid tot het schenken van alcohol.

De restaurant vereniging is verontwaardigd over het feit dat na de opening van casino’s, waarbij ruimtes binnen wel benut mogen worden, er geen reactie is gekomen op het voorstel van de CRA om restaurants binnen, met de juiste protocollen, ook open te laten gaan. We gaan er dan ook vanuit dat dit bij de versoepelingen van komende maandag hoort. Anders zijn behalve de nightclubs alle binnen gelegenheden open behalve de restaurants. Dat is een onwerkbare situatie voor een sector die al zo hard getroffen is het afgelopen jaar, zoals we hebben het kunnen lezen in het rapport van de Centrale Bank.

De vooruitzichten voor 2021 zijn goed en de sector denkt te kunnen herstellen als de situatie op korte termijn weer normaliseert. Momenteel doet een CRA een onderzoek naar de cijfers van afgelopen jaar om een goed beeld te krijgen. Duidelijk is dat het een heel moeilijk jaar is geweest. De Curaçao Restaurant Association doet een dringend beroep op de beleidsmakers om rekening te houden met de sector die veel werkgelegenheid vertegenwoordigd en de afgelopen maanden hard getroffen is door alle genomen maatregelen. Zonder hulp of versoepelingen dreigen er nog meer banen verloren te gaan en zullen meer restaurants hun deuren moeten sluiten.