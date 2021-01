Notisia di polis di djabièrnè 8 di yanüari te ku djaluna 11 di yanüari 2021/Politieberichten van vrijdag 8 januari tot en met maandag 11 januari 2021

Notisia di polis di djabièrnè 8 di yanüari te ku djaluna 11 di yanüari 2021

Detenshon pa ladronisia di pòtmòni

Riba djabièrnè 8 di yanüari, den oranan di mainta, a detené un dama di inisial D.A.D.St.J. di 24 aña en konekshon ku ladronisia di un pòtmòni. E dunadó di keho a deklará ku e dama mester a hòrtá su tarheta di banko i a lanta sèn for di esaki. E sospechoso tambe tabata presente na warda durante di e dunamentu di keho i despues di interogashon a deten’é. Ta investigando e kaso.

A bai ku plachi di trel

Den oranan di atardi di djabièrnè 8 di yanüari a drenta keho di ladronisia di un plachi di trel di gasolin. Esaki tabata warda den un hòki traha di kaha di serbes. Entre djárason 6 di yanüari, pa mas o ménos 8 or di mainta i djabièrnè 8 di yanüari, pa mas o ménos 8 or di mainta, deskonosínan a bai ku e plachi di trel. Ta investigando e kaso.



Prosès ferbal pa insulto di ámtenar den funshon

Riba djasabra 9 di yanüari a duna un persona ku a insultá un ámtenar den funshon den un video, un prosès ferbal. E persona risibí tambe un yamada pa, riba un fecha stipulá, e bai duna deklarashon tokante esaki.

Polis ta haña agresividat i violensia kontra su kolaboradónan inakseptabel. Trahadónan di polis ta klaro tokante kiko ta òf no ta komportashon akseptabel i ta atendé mesora ku e persona agresivo tokante esaki. Naturalmente no ta aseptá violensia físiko, meskos ku no ta aseptá menasa, maltrato òf insulto. Esaki ta konta pa tur trahadó di KPCN; e agentenan, reshèrshi, kolaboradónan di ‘meldkamer’, trahadónan na bali i tambe trahadónan di e departamentonan ku ta duna sosten.



A konfiská bròmer

Den oranan trempan di anochi, alrededor di 7or, a konfiská un bròmer riba Kaminda Lagun. Despues di a risibí un notifikashon tokante butamentu di ‘fever’ riba e kaya menshoná, patruya a para i a kontrolá algun bròmer. Shofùr di un di e bròmernan no tabatin reibeweis ni papelnan di seguro huntu kuné. A tou e bròmer bai kuné. Doño di e bròmer por buska esaki na warda di polis despues ku e por mustra un reibeweis i papelnan di seguro bálido i tambe despues ku e paga e gastunan pa a tou e bròmer.

Si bo viola e reglanan dor di manehá sin dokumentunan bálido, bo ta haña un but. E suma di e but pa manehá sin reibeweis òf sin seguro ta $225.

Detenshon despues di kaso di hinkamentu

Riba djabièrnè 8 di yanüari, pa mas o ménos 8 or di anochi sentral di polis a risibí notifikashon ku un kaso di hinkamentu a tuma lugá na un kas situá na Kaya Kerkrade. Aki un dama a hinka un hòmber. A detené e dama di inisial M.V.A.A. di 33 aña di edat. Ambulans a transportá e hòmber pa hospital pa tratamentu médiko. E kaso ta bou di investigashon.



A hòrtá ‘kite-board’

Riba djasabra 9 di yanüari a drenta keho di ladronisia di un ‘kite-board’. Entre 5 or i 6 or di atardi deskonosínan a bai ku e ‘kite-board’ ku tabata riba un bich kaminda ta ‘kitesurf’. Investigashon den e kaso ta andando.



A bai ku skuter

Riba djasabra 9 di yanüari a drenta keho di ladronisia di un skuter kolo pus di marka Gilera, modèl Runner, numerá MF-268. E skuter tabata stashoná riba stupi patras di un kas situá na Amboina i no tabata na lòk. Probablemente deskonosínan a bai ku e skuter entre 2 or di mardugá i 10 or di mainta. Ta investigando e kaso.



A duna hòmber but pa vários violashon di tráfiko

Riba djadumingu 10 di yanüari, alrededor di 1 or di mardugá, shofùr di un skuter a haña but pa manehá sin hèlm bisti, pa no duna oido na òrdu di polis, pa manehá riba e velosidat máksimo permití den área habitá, pa manehá sin reibeweis i tambe sin dokumentunan di seguro. A konfiská e skuter tambe. Un patruya na warda a nota e shofùr di e skuter ta kore sin hèlm bisti i a dun’e òrdu pa para. E shofùr no a duna oido na esaki i a subi su velosidat. Despues di un persekushon kòrtiku polis a logra par’e i kontrol’e riba Kaya Piano.

Bo ta tene bo mes na e reglanan? E ora ei bo por haña un but. Por ehèmpel dor ku bo ta duna oido na òrdu di polis, ta kore muchu duru, no tin bo faha di seguridat òf hèlm bisti òf paso bo ta manehá sin e dokumentunan nesesario bálido. Bo ta hinka bo mes i otronan den peliger. I e suma por ta hopi haltu.



Maltrato ta kaba den detenshon

Alrededor di 2.15 or di mardugá di djadumingu 10 di yanüari a detené un hòmber di inisial I.A.d.P. di 24 aña en konekshon ku maltrato.



Outo ta terminá den roi kantu di kaminda

Den oranan lat di atardi di djadumingu 10 di yanüari, un aksidente a tuma lugá riba Kaminda Gurubu. Shofùr di un outo, pa motibu deskonosí, a pèrdè kontrol riba su stür den un bògt skèrpi i kasi kai den un roi kantu di kaminda. Ambulans a transportá e shofùr di e outo pa hospital pa tratamentu médiko.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 8 januari tot en met maandag 11 januari 2021

Aanhouding voor diefstal portemonnee

Op vrijdagochtend 8 januari, werd een 24-jarige vrouw met initialen D.A.D.St.J. van 24 jaar aangehouden in verband met diefstal van een portemonnee. De aangever verklaarde dat de vrouw zijn bankpas had gestolen en geld zou hebben gepind. De verdachte was ook op het politiebureau aanwezig tijdens de aangifte en werd na verhoor, direct aangehouden.

Trilplaat weggenomen

In de middaguren op vrijdag 8 januari werd aangifte gedaan van diefstal van een benzine trilplaat. Deze stond in een hok gemaakt van bierkratten. Tussen woensdag 6 januari, omstreeks 08.00 uur en vrijdag 8 januari omstreeks 08.00 uur, hebben onbekenden de trilplaat weggenomen. De zaak wordt onderzocht.

Proces verbaal voor belediging van ambtenaar in functie

Op zaterdag 9 januari werd een proces verbaal uitgeschreven voor iemand die in een filmpje een ambtenaar in functie beledigt. De bekeurde persoon is ook ontboden om op een vastgestelde datum een verklaring te komen afleggen hierover.

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiemedewerkers zijn duidelijk in wat wel en geen toelaatbaar gedrag is en spreken de agressieve persoon er direct op aan. Fysiek geweld tegen politie ambtenaren wordt natuurlijk niet geaccepteerd, evenmin als bedreiging, mishandeling of belediging. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen.

Brommer in beslag genomen

In de vroege avonduren, omstreeks 19.00 uur werd een brommer op de Kaminda Lagun in beslag genomen. Na een melding van feveren op genoemde weg, werden een aantal brommers gestopt en gecontroleerd. De bestuurder van één van de brommers had geen rijbewijs en ook geen verzekeringsdocumenten bij zich. De brommer is weggetakeld. De eigenaar kan na het tonen van de genoemde documenten en het betalen van de sleepkosten, de brommer ophalen bij het politiebureau. De brommers waren niet aan het feveren bij aankomst van de patrouille.

Overtreedt u de regels door te rijden zonder geldige documenten, dan krijgt u een boete. Het bedrag van een boete voor het rijden zonder rijbewijs en verzekering bedraagt $225.

Aanhouding in steekpartij

Op vrijdag 8 januari kreeg de politiecentrale omstreeks 20.00 uur, melding dat er een steekpartij heeft plaatsgevonden bij een woning aan de Kaya Kerkrade. Een vrouw had een man gestoken. De vrouw met initialen M.V.A.A. van 33 jaar, werd daarop aangehouden. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De zaak is in onderzoek.

Kiteboard gestolen

Op zaterdag 9 januari werd aangifte gedaan van diefstal van een kiteboard. Tussen 17.00 en 18.00 uur werd het kiteboard, dat op het strand bij een kite-strand stond, door onbekenden weggenomen. Er wordt onderzoek verricht naar de zaak.

Scooter weggenomen

Op zaterdag 9 januari werd aangifte gedaan van diefstal van een paarse scooter van het merk Gilera, model Runner, met kenteken MF-268. De scooter stond op een stoep achter een woning in Amboina geparkeerd, maar was niet op slot. De scooter is waarschijnlijk tussen 02.00 uur en 10.00 uur door onbekenden weggenomen. De zaak wordt onderzocht.

Man bekeurd voor meerdere verkeersovertredingen

Op zondag 10 januari, omstreeks 01.00 uur, werd de bestuurder van een scooter bekeurd voor het rijden zonder helm, het niet voldoen aan een vordering van de politie, het rijden boven de maximale toegestane snelheid in de bebouwde kom, het rijden zonder rijbewijs en het rijden zonder verzekeringsdocumenten. De scooter werd ook in beslag genomen. Een dienstdoende patrouille zag de bestuurder zonder helm rijden en vorderde hem om te stoppen. De bestuurder gaf hier geen gehoor aan en ging harder rijden. Na een korte achtervolging lukte het de politie hem op de Kaya Piano te stoppen en te controleren.

Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u een bekeuring krijgen. Bijvoorbeeld omdat u geen gehoor geeft aan vorderingen van de politie, te hard rijdt, uw gordel of helm niet draagt of omdat u zonder de nodige geldige documenten rijdt. U brengt dan uzelf of anderen in gevaar. Het bedrag kan flink oplopen.

Mishandeling leidt tot aanhouding

Omstreeks 02.15 uur werd een 23 jarige man met initialen I.A.d. P. op d Kaminda Djabou aangehouden wegens mishandeling.

Auto beland in greppel

In de late middaguren op zondag 10 januari, vond een eenzijdige aanrijding plaats op de Kaminda Gurubu. De bestuurder van een auto verloor om nog onbekende reden in een scherpe bocht de macht over het stuur en reed van de weg af. Hij belandde hierdoor bijna in een greppel. De ambulance bracht de bestuurder naar het ziekenhuis voor medische behandeling.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.