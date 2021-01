Atvertensia: “CashFX” ta ofresé servisio sin lisensia na Boneiru/ Waarschuwing: “CashFX” biedt zonder vergunning diensten aan op Bonaire

Atvertensia: “CashFX” ta ofresé servisio sin lisensia na Boneiru

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense, e Asosashon di Bankonan di Boneiru i AFM (Autoriteit Financiële Markten) a risibí señalnan ku un organisashon bou di e nòmber “CashFX” ta aktivo na Boneiru. “CashFX” no tin lisensia di AFM pa e aktividatnan aki. AFM a publiká un atvertensia tokante e organisashon aki riba nan wèpsait. Bankonan lokal ta na altura di e atvertensia aki.

“CashFX” ta konvensé kunsumidónan pa invertí nan sèn. Ta primintí un rendimentu di 1% pa luna. E organisashon ta teniendo diferente reunion na Boneiru i ta hañando hopi atenshon.

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense a tuma kontakto ku AFM i Asosashon di Bankonan i konhuntamente a disidí pa pone pueblo na altura di e señalnan aki, pa asina evitá desepshon, kontratempu finansiero i eventual kehonan. Nos ta konsehá pa invertí sèn solamente serka kompanianan ku ta karga un lisensia pa hasi esaki, i pa tuma bon konseho serka ekspertonan.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Waarschuwing: “CashFX” biedt zonder vergunning diensten aan op Bonaire

Het Korps Politie Caribisch Nederland, de Bonaire Bankers Association en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben signalen ontvangen dat een organisatie onder de naam “CashFX” actief is op Bonaire. “CashFX” heeft geen vergunning van de AFM voor deze activiteiten. De AFM heeft op haar website een waarschuwing geplaatst over deze partij. Lokale banken zijn op de hoogte van deze waarschuwing.

“CashFX” haalt consumenten over om geld te investeren. Er wordt 1% rendement per maand beloofd. De organisatie houdt momenteel diverse bijeenkomsten op Bonaire en krijgt veel belangstelling.

Het KPCN heeft contact gehad met de AFM en de Bonaire Bankers Association en hebben in overleg besloten om de inwoners op de hoogte te stellen van deze signalen, om zo mogelijke financiële tegenvallers, teleurstellingen en eventuele aangiften te voorkomen. We adviseren mensen om alleen te investeren bij partijen die hiervoor een vergunning hebben, en zich goed te laten voorlichten door deskundigen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

Warning: “CashFX” offers unlicensed services on Bonaire

The Dutch Caribbean Police Force, the Bonaire Bankers Association and the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) have received signals that an organization called “CashFX” is active on Bonaire. “CashFX” is not licensed by the AFM for these activities. The AFM has posted a warning about this party on its website. The local banks are also aware of this warning.

“CashFX” persuades consumers to invest their money as a 1% monthly return is promised. The organization is currently holding various meetings on Bonaire and is attracting a lot of people.

The Dutch Caribbean Police Force has been in contact with the AFM and the Bonaire Bankers Association and in consultation have decided to inform the residents of these signals, in order to avoid possible financial setbacks, disappointments and possible reports. We advise people to only invest with parties that have a license for this, and to be properly informed by experts.

Advertencia: “CashFX” ofrece servicios sin licencia en Bonaire

El Cuerpo Policial Holanda Caribense, la Asociación de Banqueros de Bonaire y la Autoridad de los Mercados Financieros de los Países Bajos (AFM) han recibido señales de que una organización llamada “CashFX” está activa en Bonaire. “CashFX” no tiene licencia de AFM para estas actividades. La AFM ha publicado una advertencia sobre este partido en su sitio web. Los bancos locales están al tanto de esta advertencia.

CashFX convence a los consumidores a invertir dinero. Se promete una rentabilidad del 1% mensual. Actualmente, la organización está organizando varias reuniones sobre Bonaire y está atrayendo mucho interés.

KPCN ha estado en contacto con la AFM y la Asociación de Banqueros de Bonaire y en consulta hemos decidido informar a los residentes de estas señales, con el fin de evitar posibles contratiempos financieros, decepciones y posibles informes. Aconsejamos a las personas que solo inviertan con partidos que tengan una licencia para esto y que estén debidamente informados por expertos.