Notisia di polis di djaluna 25 di yanüari pa djárason 27 di yanüari 2021/Politieberichten van maandag 25 januari tot en met woensdag 27 januari 2021

Notisia di polis di djaluna 25 di yanüari pa djárason 27 di yanüari 2021

Kòntròl di tráfiko ta kontinuá

Riba djamars 26 di yanüari a tene kòntròl di tráfiko na Kaya Rincon i den Centrumgebied. Durante di e kòntròl na Kaya Rincon a kontrolá un total di 23 vehíkulo di kua 17 tabatin tur kos na òrdu, 2 a haña atvertensia pasobra nan no tabatin plachi di number di dilanti i 4 a haña un prosès ferbal komo ku nan no tabatin papelnan di seguro bálido. Den Centrumgeied a kontrolá un total di 15 vehíkulo di kua 1 prosès ferbal a bai pa uzo di telefòn tras di stür, 1 prosès ferbal pa manehá sin reibeweis i 15 prosès ferbal pa kore sin e faha di seguridat bisti. Den e dianan tras di lomba na vários sitio tambe a duna prosès ferbal pa entre otro kore sin faha di seguridat bisti, , sin reibeweis, sin seguro i tambe pa uzo di telefòn tras di stür. E suma di e butnan aki ta varia entre $115 pa $225.

Faha di seguridat

Bisti bo faha pa bo mes seguridat. Un faha di seguridat ta un faha ku ta protehá okupante di un outo durante di un aksidente. Dor di e faha e persona protehá ta keda sinta riba su stul, no ta dal su kabes den winshil i no ta keda bentá den e outo p’aki p’aya. Dor di bisti bo faha di seguridat bo chèns di tin un aksidente mortal ta baha ku 30 pa 40%. Tambe patras den outo bo tin 20% ménos chèns di keda herida seriamente ora bo tin bo faha bistí.

Deskonosínan a bai ku skuter para kantu di kaminda

Entre djadumingu 24 di yanüari, 11.50 or di anochi i djaluna 25 di yanüari, 1 or di mèrdia, deskonosínan a bai ku un skuter kolo shinishi di marka Kymco, modèl Agility, numerá MF-2130. E skuter tabata stashoná kantu di kaminda riba Kaya Ir. R. Statius van Eps komo ku gasolin a kaba. E tabata na lòk ku un lòk di stür i tambe tabata mará na un palu. Ta investigando e kaso.

Menor di edat tras di stür

Riba djaluna 25 di yanüari un patruya na warda a nota un outo ku via Kaya L.D. Gerharts a subi e rotònde Sùrnan di Roosendaal i a bira subi Kaya Nikiboko Sùit. Tabata parse ku ámbos okupante tabata menor di edat. Polis e ora ei a duna señal pa para loke e shofùr a neglishá. Na dado momentu e outo a dal paga i e shofùr no por a start e bek. Na e momentu ei a logra kontrolá nan i a resultá ku e shofùr ta menor di edat, no tin un reibeweis i ku e outo no ta sigurá tampoko. El a haña un but pa e echonan menshoná i tambe komo ku e no tabatin su faha di seguridat bistí i e no a duna oido na òrdu di polis. A hiba e outo warda di polis te ora e doño por bin busk’e ku e dokumentonan nesesario na òrdu.

KPCN ta hasi un apelashon riba mayornan pa papia ku nan yunan riba konsekuensia ku tipo di echo asin’aki por tin pa nan mes pero tambe pa otronan.

Ladronisia di iPhone na sitio di sambuyá

Riba djasabra 23 di yanüari, entre 3.30 or i 4.45 or di atardi deskonosínan a bai ku un iPhone6s+ for di den dèshbòrt di un outo ku tabata stashoná na e sitio di sambuyá Oil Slick Leap. E outo no tabata na lòk pero e dèshbòrt si. E kaso ta bou di investigashon.

Potrèt ku teksto:

E trahadónan di KPCN i Kmar ku riba dia 16 di yanüari ku a pasa a skapa un sambuyadó for di den e laman brutu na parti nort di e isla, a risibí un ‘oorkonde’ for di man di Gezaghèber komo muestra di apresio pa nan empeño durante di e akshon aki. Nan a aktua rápido i determiná i hasiendo esaki a skapa un bida. Na nòmber di Hefe di Kuerpo tambe ta bai un palabra di gratitut na tur otro trahadó ku di un òf otro manera a kontribuí pa asina a hasi e akshon aki un éksito.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 25 januari tot en met woensdag 27 januari 2021

Verkeercontroles gaan door

Op dinsdag 26 januari werden verkeerscontroles gehouden aan de Kaya Rincon en in het Centrumgebied. Bij de controle aan de Kaya Rincon werden in totaal 23 voertuigen gecontroleerd, bij 17 was alles in orde, er zijn 2 een waarschuwingen gegeven omdat er geen kentekenplaat voor op de auto zat en er zijn 4 processen verbaal uitgeschreven voor het niet hebben van geldige verzekeringsdocumenten. In het Centrumgebied werden in totaal 15 voertuigen gecontroleerd, waarbij 1 proces verbaal werd gegeven voor het gebruik van de telefoon tijdens het rijden, 1 proces verbaal voor het rijden zonder rijbewijs en 15 processenverbaal voor het niet dragen van de autogordel. Ook op diverse locaties werden de afgelopen dagen processen verbaal gegeven voor het rijden zonder autogordel, zonder rijbewijs, zonder verzekering en voor het bellen achter het stuur. Het bedrag van deze boetes varieert tussen de $115 en $225.

Autogordel

Doe je gordel om, voor je eigen veiligheid. Een autogordel is een riem die een inzittende van een auto beschermt bij een ongeluk. Door de autogordel blijft de te beschermen persoon op zijn stoel, komt niet met zijn schedel tegen de voorruit en wordt hij niet door de auto geslingerd. Door het dragen van een autogordel wordt de kans op een dodelijk ongeval verminderd met 30 tot 40%

Ook achterin de auto heb je met gordels om 20% minder kans om ernstig gewond te raken.

Scooter die langs de weg stond gestolen

Tussen zondag 24 januari,23.50 uur en maandag 25 januari, 13.00 uur hebben onbekenden een grijze scooter van het merk Kymco, model Agility, met kenteken MF-2130 gestolen. De scooter stond langs de weg op de Kaya Ir.R. Statius van Eps omdat de benzine op was. De scooter was op slot met een stuurslot en was vastgezet aan een paal. De zaak wordt onderzocht.

Minderjarige achter het stuur

Op maandag 25 januari zag een dienstdoende patrouille een auto die vanaf de Kaya L.D. Gerharts, de rotonde Surnan di Rosendal opreed om vervolgens de Kaya Nikiboko Zuid op te rijden. Het leek alsof beide inzittenden minderjarig waren. Er werd een stopteken gegeven aan de bestuurder van de auto. Het teken werd genegeerd. Op een gegeven moment lukte het de bestuurder niet om de auto te startten nadat deze was afgeslagen. Hierop werden de inzittenden gecontroleerd. Het bleek dat de bestuurder minderjarig is, niet in het bezit was van een rijbewijs en dat de auto ook niet verzekerd was. Hiervoor kreeg de bestuurder een proces verbaal, ook voor het niet dragen van de autogordel en voor het geen gehoor geven aan een opdracht van de politie. De auto werd naar het politiebureau gebracht totdat de eigenaar met de geldige documenten het op kan halen.

KPCN verzoekt ouders om serieus met hun kinderen te praten over de gevolgen van daden zoals deze. Het kan serieuze gevolgen hebben voor henzelf maar ook voor anderen.

Diefstal iPhone bij duik plek

Op zaterdag 23 januari werd tussen 15.30 uur en 16.45 uur een iPhone 6s+ weggenomen uit het dashboard van een auto die bij de duik plek Oil Slick Leap geparkeerd stond. De auto was niet op slot maar het dashboard wel. De zaak wordt onderzocht.

Foto met onderschrift:

De KPCN en KMar medewerkers die op 16 januari jl. een duiker hebben gered uit de ruwe zee aan de noordkant van het eiland kregen een oorkonde als waardering voor hun inzet gedurende deze actie. Ze hebben snel en vastberaden gehandeld hiermee is een mensenleven gered. Namens de Korpschef gaat ook een woord van dank naar alle andere medewerkers die op de één of andere manier hebben bijgedragen om deze actie tot een succes te maken.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.