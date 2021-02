Notisia di polis di djabièrnè 12 di febrüari te ku djaluna 15 di febrüari 2021/Politieberichten van vrijdag 12 februari tot en met maandag 15 februari 2021

Notisia di polis di djabièrnè 12 di febrüari te ku djaluna 15 di febrüari 2021

Kiebro na Kaya Mendelsson

Riba djadumingu 14 di febrüari a hasi un keho di kiebro den un kas situá na Kaya Mendelsson. A bai ku un sparpòt, un oloshi kolo pretu i un tas ku kontenido. Ta investigando e kaso.

Kiebro den negoshi

Entre djasabra 13 di febrüari, 9.30 or di mainta i djadumingu 14 di febrüari, 06.45 di mainta, deskonosínan a forsa un bentana na un snek situá na Kaya Korona i bai ku komestibel dor dje bentana. E kaso ta bou di investigashon.

Outo na kandela

Riba djasabra 13 di febrüari, alrededor di 3.50 or di atardi, sentral di polis a risibí notifikashon ku tin un outo na kandela na Kaya Corantijn. Brantwer a bin na e sitio i a paga e kandela. Doño di e outo a deklará ku nèt e tabata pa bai hiba e outo garashi ora ku e kandela a surgi bou di e tapa di motor. No tabatin herido.

Detenshon pa atrako ku maltrato

Riba djasabra 13 di febrüari den oranan di mardugá, alrededor di 2 or, a drenta notifikashon di un atrako ku maltrato den área di centrumgebied. Aki 4 hòmber lo mester a atraká e víktima i maltrat’é gravemente. A transportá e víktima pa hospital pa risibí trato médiko.

A detené e hòmbernan di inisial D.B di 18 aña, C.S. di 33 aña i M.S. di 22 aña di edat. Ta buskando e di kuater sospechoso. E kaso ta bou di investigashon. Si tin testigu den e kaso aki por fabor mèldu via 715 8000 òf anónimo via 717 7251

Aksidente riba Kaya Korona

Riba djabièrnè 12 di febrüari un aksidente a tuma lugá na Kaya Korona. Un outo a bai wela pa un persona deskonosí i a dal den un palu di lus, despues di kua e outo a bai dal den muraya di kura di u restorant. Personal di ambulans a kontrolá e shofùr di e outo na e sitio mes despues di kua a bai kuné warda di polis pa hasi un ‘ademanalyse’. E resultado tabata 820 Ugl. E shofùr a haña un prohibishon pa manehá te ku djasabra 13 di febrüari i tambe un prosès ferbal pa manehá sin reibeweis bálido.

Kòntròl di tráfiko planiá

Riba djabièrnè 12 di febrüari a tene un kòntròl di tráfiko planiá dilanti di warda di polis na Rincon. A kontrolá un total di 10 vehíkulo i a duna 1 prosès ferbal pa manehá sin reibeweis bálido.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla. E periodo benidero lo bai tene kòntròl regularmente, kaminda lo aktua ku man duru na momentu ku no tin e dokumentunan menshoná ariba na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but.

E suma di un but pa violashonnan ta varia entre $30 te ku $225.

Kòntròl di seguridat di tráfiko multidisiplinario

Riba djadumingu14 di febrüari, entre 5.30 or di atardi i 7.30 or di anochi a Kuerpo Polisial Hulanda Karibense huntu ku Kmar i Duana a tene un akshon disiplinario.

E tim a kontrolá 121 shofùr di vehíkulonan riba Kaya Ir. R Statius van Eps riba poseshon di un reibeweis bálido, seguro, plachi di number, droga i arma di kandela. A duna 10 prosès ferbal pa e echonan ariba menshoná i konfiská un skuter i un kantidat di droga.

Shofùr di un skuter a trata na skonde un skuter den mondi pero esaki no a logra. Komo ku e shofùr di e skuter no tabatin e dokumentunan nesesario i tambe komo ku el a purba despistá polis, a konfiská e skuter pa investigashon mas aleu.

Mas lat despues di e akshon, polis i Kmar a hasi un ròndu mas di kontrol èkstra den besindario. Durante di kontrol aki a bin topa ku un bròmer ku e parti patras ekstend’é. A konfiská esaki komo ku a sospecha ku a skonde e bròmer den mondi pa no a kontrolá e.

Den oranan mas lat di anochi e doño a bai warda i a konfirmá ku el a skonde e bròmer den mondi dor ku na e momentu ei e no por a mustra un reibeweis i seguro bálido. E bròmer a keda pa investigashon mas aleu.

Ku e tipo di akshonnan aki e partnernan ke garantisá e seguridat den tráfiko i seguridat en general i tambe promové e kolaborashon entre e partnernan di kadena.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 12 februari tot en met maandag 15 februari 2021

Inbraak aan de Kaya Mendelsson

Op zondag 14 februari werd aangifte gedaan van een inbraak bij een woning aan de Kaya Mendelsson. Er werden een spaarpot, een zwarte horloge en een tas met inhoud weggenomen. De zaak wordt onderzocht.

Inbraak bedrijf

Tussen zaterdag 13 februari 09.30 uur en zondag 14 februari 06.45 uur hebben onbekenden een raam bij een snack aan de Kaya Korona geforceerd en hebben etenswaren door het raam weggenomen. De zaak wordt onderzocht.

Auto in brand

Op zaterdag 13 februari kreeg de politiecentrale omstreeks 15.50 uur melding dat er een auto in brand stond aan de Kaya Corantijn. De brandweer kwam ter plaatse en bluste de brand. De eigenaar verklaarde dat ze de auto net naar de garage ging brengen toen er opeens vuur uit de motorkap kwam. Er waren geen gewonden.

Beroving

Op zaterdag 13 februari, omstreeks 02.00 uur kreeg de politiecentrale melding van een beroving met mishandeling in het Centrumgebied. Vier mannen hebben het slachtoffer beroofd en zwaar mishandeld. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De mannen met initialen D.B van 18 jaar, C.S. van 33 jaar en M.S van 22 jaar werden aangehouden. Men is op zoek naar een vierde verdachte.

De zaak is in onderzoek. Als er getuigen zijn in deze zaak, verzoeken wij ze te bellen met 715 8000 of anoniem met 717 7251.

Aanrijding op de Kaya Korona

Op vrijdag 12 februari vond een eenzijdige aanrijding plaats op de Kaya Korona. Een auto week uit voor een persoon en botste tegen een lantaarnpaal, waarna de auto tegen de muur van een restaurant botste.

De bestuurder werd ter plekke door het ambulance personeel gecontroleerd waarna ze naar het politiebureau werd meegenomen om een ademanalyse te doen. Het resultaat was 820 Ugl. De bestuurder kreeg een rijverbod tot zaterdag 13 februari en ook een proces verbaal voor het niet hebben van een geldig rijbewijs.

Geplande verkeerscontrole

Op vrijdag 12 februari werd een geplande verkeerscontrole gehouden voor het politiebureau in Rincon.

Er werden in totaal 10 voertuigen gecontroleerd en 1 procesverbaal uitgeschreven voor het niet hebben van een geldig rijbewijs.

KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige bescheiden op orde te hebben. Ook het zich houden aan de regels van de verkeersverordening wordt sterk geadviseerd. Hiermee draag je bij aan een veilig verkeer op het eiland. Er zullen de komende periode regelmatig controles gehouden worden, waarbij er streng wordt opgetreden als je bovengenoemde niet in orde hebt of als men zich niet houdt aan de verkeersregels.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen.

Het bedrag van een boete varieert tussen de $30 en $225.

Multidisciplinaire verkeer-veiligheidscontrole

Op zondag 14 februari is tussen 17.30 en 19.30 uur een multidisciplinaire actie verricht door het Korps Politie Caribisch Nederland, de KMar en de Douane.

Het team heeft op de Kaya Ir. R. Statius van Eps 121 bestuurders van voertuigen gecontroleerd op het bezit van een geldend rijbewijs, verzekering, kentekenplaat, verdovende middelen en vuurwapens. Er zijn 10 processen-verbaal uitgeschreven voor bovengenoemde feiten en er is een scooter en een hoeveelheid verdovende middelen in beslag genomen.

De bestuurder van de scooter heeft geprobeerd om de scooter in een bosje te verbergen, dit is hem niet gelukt. Gezien de bestuurder niet in het bezit was van geldige papieren en getracht heeft de politie te misleiden is de scooter in beslag genomen voor verder onderzoek.

Later op de avond na afronding van de actie heeft de politie en de KMar een extra controle ronde verricht in de omgeving. Hier is een motorfiets met verlengde achteras aangetroffen. Deze is in beslag genomen gezien het vermoeden bestond dat de motorfiets in de bosjes verborgen was om de controle te ontwijken.

In de latere avonduren kwam de eigenaar naar het politiebureau en bevestigde dat hij de motorfiets had verborgen omdat hij op dat moment geen rijbewijs en verzekering kon tonen. De motorfiets is in beslag gebleven voor verder onderzoek.

Met dit soort acties willen de ketenpartners de verkeersveiligheid en veiligheid in algemene zin waarborgen en de samenwerking tussen ketenpartners te bevorderen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.