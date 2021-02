Notisia di polis di djabièrnè 19 di febrüari te ku djaluna 22 di febrüari 2021/Politieberichten van vrijdag 19 februari tot en met maandag 22 februari 2021

Notisia di polis di djabièrnè 19 di febrüari te ku djaluna 22 di febrüari 2021

Aksidente na Kaminda Lagun

Riba djasabra 20 di febrüari, alrededor di 8 or di mainta un aksidente a tuma luga riba Kaminda Lagun. Shofùr di un outo a pèrdè kontrol riba su stür i a bai dal den un palu di lus. Brantwer a asistí pa yuda saka e shofùr for di e outo. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko.

Detenshon durante di kontrol di ordenansa di emergensia

Riba djasabra 20 di febrüari a detené un hòmber di inisial A.R.C. di 24 aña di edat en konekshon ku insulto di ámtenar den funshon. E sospechoso tabata presente na un fiesta na bich ku polis a para. E sospechoso a resistí pisa kontra su detenshon; el a uza hopi forsa i a stroba e agentenan pa pone den bui. Dor di esaki e agentenan a haña nan obligá di uza violensia físiko pa a para e resistensia di e sospechoso. E kontrolnan riba kumplimentu ku e ordenansa di emergensia lo sigui tuma lugá regularmente den e periodo benidero. Un biaha mas ta sigui un yamada na un un tur pa tene nan mes na e reglanan di e ordenansa di emergensia.



Kiebro na Kaya Papa Cornes

Riba djabièrnè 19 di febrüari a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaya Papa Cornes. Entre 8 or di mainta i 7 or di anochi, deskonosínan a bai ku lèptòp pretu di marka Asus, un ‘Playstation’ 4 di un ‘Nintendo Slim’ kolo pretu, 20 spèl di ‘Playstation’ i sèn kèsh. Doño di e kas a bai laga e porta di dilanti sin lòk aksidentalmente.



Atrako na Kaya Gristelchi

Alrededor di 3 or di atardi riba djabièrnè 19 di febrüari sentral di polis a risibí notifikashon tokante un atrako den un kas situá den Kaya Gristelchi. Dos persona kara tapa i ku arma di kandela a atraká un dama i a bai ku un montante di sèn. E kaso ta bou di investigashon, polis ta pidi eventual testigu pa tuma kontakto via 715-8000 òf anónimo via 717-7251



Kòntròl di tráfiko plania

Riba e mainta di djabièrnè 19 di febrüari, kuminsando for di 7.45 or, a tene un kòntròl di tráfiko plania na Kaya Hermandad. A kontrolá un total di 25 vehíkulo, di kua 5 shofùr a haña un prosès ferbal. E prosès ferbal nan tabata pa manehá sin faha di seguridat bisti. Ta hasi e tipo di kòntròlnan aki regularmente den kuadro di kumplimentu ku e Lei di Tráfiko nobo.

Bisti bo faha pa bo mes seguridat. Un faha di seguridat ta un faha ku ta protehá okupante di un outo durante di un aksidente. Dor di e faha e persona protehá ta keda sinta riba su stul, no ta dal su kabes den winshil i no ta keda bentá den e outo p’aki p’aya. Dor di bisti bo faha di seguridat bo chèns di tin un aksidente mortal ta baha ku 30 pa 40%. Tambe patras den outo bo tin 20% ménos chèns di keda herida seriamente ora bo tin bo faha bistí.

Si bo no tene bo mes na e reglanan, bo por haña un but. E suma pa kore sin faha di seguridat bistí ta $110.

Detenshon en konekshon ku kaso di bringamentu riba 13 di febrüari 2021

En konekshon ku un kaso di bringamentu ku a tuma lugá den e mardugá di 12 pa 13 di febrüari, a detené un hòmber di inisial J.M.W. di 18 aña. No ta ekskluí ku lo bai tin mas detenshon den e kaso aki.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 19 februari tot en met maandag 22 februari 2021

Aanrijding Kaminda Lagun

Op zaterdag 20 februari vond omstreeks 08.00 uur, een aanrijding plaats op de Kaminda Lagun. De bestuurder van een auto verloor de macht over het stuur en botste tegen een lantaarnpaal. De brandweer assisteerde om de bestuurder uit de auto te halen waarna zij met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht voor medische behandeling.

Aanhouding tijdens controle noodverordening

Op zaterdag 20 februari werd een man met initialen A.R.C. van 24 jaar aangehouden wegens belediging van een ambtenaar in functie. De verdachte was aanwezig bij een strandfeest dat door de politie werd gestopt.

De verdachte verzette zich hevig tegen zijn aanhouding. De agenten zagen zich genoodzaakt om fysiek geweld te gebruiken om het verzet van de verdachte te doorbreken. De controles op naleving van de noodverordening zullen met regelmaat blijven plaatsvinden in de komende periode. Nogmaals een oproep aan iedereen om zich te houden aan de regels van de noodverordening.

Inbraak Kaya Papa Cornes

Op vrijdag 19 februari werd aangifte gedaan van inbraak in een woning aan de Kaya Papa Cornes. Tussen 08.00 en 19.00 uur hebben onbekenden een zwarte laptop van het merk Asus, een zwarte Playstation 4, een zwarte Nintendo Slim, 20 Playstation spelletjes en contant geld weggenomen. De eigenaar van de woning had per ongeluk haar voordeur niet op slot gedaan. De zaak wordt onderzocht.

Beroving aan de Kaya Gristelchi

Omstreeks 15.00 uur op vrijdag 19 februari, kreeg de politiecentrale melding over een beroving in een woning aan de Kaya Gristelchi. Twee gemaskerde personen in het bezit van een vuurwapen hebben onder dwang een vrouw een geldbedrag laten afstaan. De zaak is in onderzoek. De politie vraagt eventuele getuigen om contact op te nemen via 715-8000 of anoniem via 717 7251.

Geplande verkeerscontrole

In de ochtend op vrijdag 19 februari, vanaf 07.45 uur, werd een geplande verkeerscontrole gehouden aan de Kaya Hermandad. Er werden in totaal 25 voertuigen gecontroleerd, waarvan 5 bestuurders een proces verbaal kregen. De processen verbaal waren voor het rijden zonder autogordel om. Deze verkeerscontroles worden uitgevoerd in het kader van de handhaving van de nieuwe verkeersverordening en zullen regelmatig gehouden worden.

Doe je gordel om, voor je eigen veiligheid. Een autogordel is een riem die een inzittende van een auto beschermt bij een ongeluk. Door de autogordel blijft de te beschermen persoon op zijn stoel, komt niet met zijn schedel tegen de voorruit en wordt hij niet door de auto geslingerd. Door het dragen van een autogordel wordt de kans op een dodelijk ongeval verminderd met 30 tot 40%

Ook achterin de auto heb je met gordels om 20% minder kans om ernstig gewond te raken.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen.

Het bedrag voor het rijden zonder je veiligheidsgordel om is $110.

Aanhouding in verband met vechtpartij op 13 februari 2021

Naar aanleiding van een vechtpartij in de nacht van 12 op 13 februari in het Centumgebied, werd op donderdag 18 februari een man met initialen J.M.W. van 18 jaar aangehouden. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.