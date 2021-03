Selebrashon buelo inougural di Jetair ruta Kòrsou – Repúblika Dominikana / Celebrating Jetair’s Inaugural Flight on the Curaçao – Dominican Republic Route

Selebrashon buelo inougural di Jetair ruta Kòrsou – Repúblika Dominikana

WILLEMSTAD- 28 di febrüari 2021 – Durante un selebrashon chikitu pero signifikante a pone atenshon na e echo ku Jetair Caribbean a duna inisio di su ruta nobo Kòrsou – Repúblika Dominikana. E buelo inougural aki ta marka inisio di e di dos destinashon di e aerolínea. Durante e resepshon a hiba palabra, Minister di Desaroyo Ekonómiko, Dr. Steven Martina, Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano sra. Zita Jesus-Leito, Managing Director di Jetair Caribbean sr. Antonio Ribeiro, CEO di Jetair Caribbean sr. Robert Maas, Director Marketing, Air Service & Development di Curaçao Airport Partners sra. Peggy Croes, CEO di Curaçao Hospitality & Tourism Association sra. Maria-Helena Seferina-Rojas i Assistant to the Director & Corporate Strategist di Curaçao Airport Holding sra. Priscilla Circkens.

E buelo di Jetair lo keda efektuá riba djadumingu saliendo for di Kòrsou pa 9:00 a.m. i lo yega Santo Domingo 10:25 a.m. E buelo di regreso lo sali Santo Domingo 11:25 a.m i lo yega Kòrsou 12:50 p.m. E buelonan ta keda efektuá ku un Fokker 70 ku un kapasidat di 80 stul. E ruta nobo di Jetair ta hasi posibel pa mas turista for di Repúblika Dominikana bin eksperensiá e produkto úniko ku Kòrsou ta brinda. Nos playanan bunita, kultura riku, historia, arkitektura, variedat di atrakshonnan turístiko i mas ku tur kos nos hendenan amabel. Na mes momentu e ruta aki ta brinda tambe mas opshon di biahe pa nos pueblo lokal. E aerolínea su meta ta pa sigui amplia nan skema di buelo ku rutanan for di Karibe i Sur Amérika.

Gobièrnu di Kòrsou, Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB), Curaçao Airport Partners (CAP), Curacao Airport Holding (CAH) i Curaçao Hospitality and Tourism Association (CHATA) ta felisitá Jetair ku nan destinashon nobo i ta deseá nan tur kos bon.

Celebrating Jetair’s Inaugural Flight on the Curaçao – Dominican Republic Route

WILLEMSTAD- February 28, 2021 – The inauguration of Jetair Caribbean’s new Curaçao–Dominican Republic route was celebrated with a simple yet meaningful reception. The inaugural flight marks the opening of the airline’s second destination. Speakers at the reception included the Minister of Economic Development, Dr. Steven Martina, the Minister of Traffic, Transportation and Urban Planning, Zita Jesus-Leito, Jetair Caribbean’s Managing Director, Antonio Ribeiro, Jetair Caribbean’s CEO, Robert Maas, Director Marketing, Air Service & Development at Curaçao Airport Partners, Peggy Croes, Curaçao Hospitality & Tourism Association CEO, Maria-Helena Seferina-Rojas and Assistant to The Director & Corporate Strategist at Curaçao Airport Holding, Priscilla Circkens.

The Jetair flight will be taking place on Sunday, departing from Curaçao at 9:00 a.m. and arriving in Santo Domingo at 10:25 a.m. The return flight will depart from Santo Domingo at 11:25 a.m. and arrive in Curaçao at 12:50 p.m. The flights will be operated with an 80-seat capacity Fokker 70. This new route offered by Jetair will allow more visitors from the Dominican Republic to come and experience the unique product Curaçao has to offer, including beautiful beaches, a rich culture, the island’s history and architecture, a variety of tourist attractions and, most of all, our friendly people. At the same time, this also expands the travel options available to the local population. The airline’s aim is to continue expanding its flight schedule with other Caribbean and South American routes.

The Government of Curaçao, the Curaçao Tourist Board (CTB), Curaçao Airport Partners (CAP), Curaçao Airport Holding (CAH) and the Curaçao Hospitality and Tourism Association (CHATA) want to congratulate Jetair, wishing them all the best with this new destination.