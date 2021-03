Notisia di polis di djabièrnè 26 di febrüari te ku djaluna promé di mart 2021/Politieberichten van vrijdag 26 februari tot en met maandag 1 maart 2021

Notisia di polis di djabièrnè 26 di febrüari te ku djaluna promé di mart 2021

Vários detenshon den wikènt tras di lomba

Wikènt tras di lomba a hasi vários detenshon. Den oranan di atardi riba djasabra 27 di febrüari a detené un hòmber di inisial R.C. di 56 aña en konekshon ku violashon di e Lei di Arma BES i e Lei di Identifikashon BES. E sospechoso tabatin un skopèt di airu i su munishon den su outo. Riba djadumingu 28 di febrüari, alrededor di 1.10 di mardugá, a detené un dama di inisial S.M.M. di 26 aña di edat en konekshon ku violashon di e Lei Opio BES. Durante un kontrol den kuadro di e Lei di Opio BES e sospechoso tabatin un tas ku vários saku ku mariwana den su poseshon. A konfiská e tas.

Diferente but pa violashonnan di tráfiko

Den e wikènt tras di lomba a duna mas i mas shofùr but dor ku nan tabata kore sin dokumentunan bálido di seguro, sin faha di seguridat bisti, pa kore den direkshon robes i pa lusnan di brek ku no ta funshoná. Tambe pa manehá sin reibeweis bálido hopi biaha a duna but. En konekshon ku esaki a konfiská un outo komo ku e shofùr a haña prosès ferbal vários biaha pa manehá sin seguro i reibeweis bálido.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario manera menshoná akiriba, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla. E periodo benidero lo bai tene kòntròl regularmente, kaminda lo aktua ku man duru na momentu ku no tin e dokumentunan menshoná ariba na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but.

E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Kontrol multidisiplinario ta duna resultado

Manera anunsiá, polis, den kolaborashon ku JICN, durante di e anochi/mardugá di djasabra 26 pa djadumingu 27 di febrüari, a tene un akshon na diferente sitio i bich en konekshon ku e oumento di violashon di e medidanan di e ordenansa di emergensia. Riba djasabra 27 di febrüari tambe tabata notablemente drùk i tabatin vários grupo ku no tabata tene na mes na e reglanan vigente.Den Centrumgebied un grupo grandi a keda ‘hang’ despues di orario di klousura di establesimentunan di hòreka. A plama e grupo aki.Na altura di ‘Te Amo’ bich tabatin un di dos grupo i na altura di e pir di salu, un di tres grupo. Ku sosten èkstra di koleganan na warda di Kmar, a plama e grupo aki tambe. Durante di esaki a hasi un total di 4 detenshon: 2 pa no duna oido na òrdu di polis, 1 en konekshon ku Lei di Opio BES i 1 en konekshon ku estadia ilegal riba e isla.

A duna un total di 20 but pa violashonnan di e ordenansa di emergensia.



Polis ta komprondé e nesesidat di hóbennan pa sali i sosialisá. No opstante mester kumpli ku e reglanan vigente awor pa asina gradualmente por duna mas espasio na un momentu mas lat ora ku e sirkunstansianan ta permití esaki. Tambe mester tene kuenta ku naturalesa i e turtuganan.

P’esei KPCN i su partnernan lo sigui kontrolá riba kumplimentu ku e ordenansa di emergensia e temporada benidero.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 26 februari tot en met maandag 1 maart 2021

Diverse aanhoudingen

Afgelopen weekeinde werden verschillende aanhoudingen verricht.

In de middaguren op zaterdag 27 februari werd een man met initialen R.C. van 56 jaar aangehouden wegens overtreding van de Wapenwet BES en de Wet Identificatieplicht BES. De verdachte had een luchtgeweer met munitie in de auto.

Op zondag 28 februari, omstreeks 01.10 uur, werd een vrouw met initialen S.M.M. van 26 jaar aangehouden wegens overtreding van de Opiumwet BES. De verdachte had tijdens een controle in het kader van de Opiumwet BES een tas bij zich met verschillende zakjes marihuana als inhoud. De tas met inhoud werd in beslag genomen.

Verschillende boetes voor verkeersovertredingen

Afgelopen weekeinde werden tijdens reguliere verkeerscontroles meerdere bestuurders bekeurd voor het rijden zonder geldige verzekeringspapieren, zonder autogordel om, voor het rijden in verboden richting en voor niet functionerende remlichten. Ook voor het rijden zonder geldig rijbewijs werd vaak bekeurd. Hierbij werd ook een auto in beslag genomen doordat bestuurder vaker processen verbaal heeft gekregen voor het rijden zonder geldige verzekering en een geldig rijbewijs.

KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige bescheiden zoals hierboven genoemd op orde te hebben. Ook het zich houden aan de regels van de verkeersverordening wordt sterk geadviseerd. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland. Er zullen de komende periode regelmatig controles gehouden worden, waarbij er streng wordt opgetreden als je bovengenoemde niet in orde hebt of als men zich niet houdt aan de verkeersregels.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen.

Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Multidisciplinaire controle levert resultaat

Op de avond/nacht van zaterdag 26 op zondag 27 februari, heeft de politie zoals aangekondigd, in samenwerking met het JICN een actie gehouden op diverse locaties en stranden. Naar aanleiding van de oplopende overtredingen van de noodverordening.



Ook op zaterdag 27 februari was het opmerkelijk druk en waren er diverse groepen die zich niet aan de regels hielden. In het centrumgebied van Bonaire bleef een grote groep hangen na de sluitingstijd van de horeca. Deze groep is verwijderd. Ter hoogte op het strand van “Te Amo Beach” was een tweede groep te vinden en ter hoogte van de zout pier een 3e groep. Met extra ondersteuning van de dienstdoende collega’s van de KMAR zijn ook deze groepen verwijderd. Daarbij zijn in totaal 4 aanhoudingen verricht: 2x wegens het niet voldoen aan bevel van de politie, 1 in verband met de Opiumwetgeving en 1 voor illegaal verblijf op het eiland. Er zijn in totaal 20 boetes geschreven voor de overtredingen van de noodverordening.



De politie snapt de behoefte van de jongeren om te socialiseren, en uit te gaan. Men moet zich echter nu houden aan de geldende regels om op een later termijn, als de omstandigheden het weer toelaten, geleidelijk meer ruimte te bieden. We moeten ook rekening houden met onze natuur en schildpadden. Het KPCN en partners zullen daarom de komende periode blijven controleren op de noodverordening.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.