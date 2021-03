Coral Estate Luxury Resort:  nòmber, maneho i eksperensia nobo / Coral Estate Luxury Resort:  all-new name, management and experience / Coral Estate Luxury Resort:  nieuwe naam, beheerder en beleving

Coral Estate Luxury Resort:

nòmber, maneho i eksperensia nobo

WILLEMSTAD – Coral Estate Luxury Resort ta e nòmber nobo di Oasis Coral Estate Beach, Dive & Wellness Resort, e parke di vakashon kant’e laman na Coral Estate, den área di Willibrordus. E nòmber ta kubri tambe un etapa nobo: e maneho entrante 1 di mart ta den man di bnbmanager Curaçao di Seán Ruiter, ku maneho operashonal di Helen Malveiro (anteriormente general manager na Pietermaai Boutique Hotel).

Huntu nan lo hiba e eksperensia na e resort na un nivel mas haltu. Asina por menshoná ku e kamber- i apartamentonan lo risibí un ‘upgrade’. Den e próksimo lunanan por spera diferente oferta pa merkado lokal. Esun ku ta deseá di keda na altura di oferta- i desaroyonan por bishitá e wèpsait nobo coralestateluxuryresort.com òf sigui e resort riba ret sosial.

Bnbmanager: ku sentimentu pa hospitalidat

Bnbmanager ta un organisashon inovativo ku ta manehá diferente resort i vila na Kòrsou. E organisashon ta pèrkurá pa manehá e hürmentu di e resort òf vila pa e propietario, for di reservashon te na e ‘check out’. Tur esaki ta posibel danki na un eksperensia amplio den industria di hospitalidat i un tim kapasitá pa hasi e trabou. Bnbmanager ta para pa un eksperensia inigualabel.

E promesa di Coral Estate Luxury Resort

Coral Estate Luxury Resort ke ofresé su huéspetnan é vakashon di nan soño. Pa hasi esaki posibel mester menshoná ku e resort tin diferente restorant di kalidat haltu, un skol di buseo, un sentro ‘wellness’, un boutique i un tienda di suvenir, un ‘car rental’, un ‘real estate’ i un ofisina ku ta kordiná aktividatnan den naturalesa manera, paseo na pia i riba baiskel. Coral Estate Luxury Resort ta ofresé ‘gated security’ 24 ora pa dia. E apartamentunan ta masha bunita i tin kamanan hopi konfortabel, bañonan espasioso i un paisahe impreshonante.

Sera konosí: un oferta atraktivo

Pronto Coral Estate Luxury Resort lo introdusí un oferta atraktivo pa merkado lokal den kolaborashon ku diferente partner manera; Karakter, Koraal Rooftop Terrace, 8 The Experience Spa & Salon i skol di buseo Coral Divers. Esaki ta un oportunidat fantástiko pa bo bishitá e resort i sera konosí.

Coral Estate Luxury Resort:

all-new name, management and experience

WILLEMSTAD – Coral Estate Luxury Resort is the new name of Oasis Coral Estate Beach, the seaside vacation resort at Coral Estate near Willibrordus. It’s not just the name that’s new: as of March 1st, management will be in the hands of Seán Ruiter’s bnbmanager Curaçao, with operational management by Helen Malveiro (who previously worked at Pietermaai Boutique Hotel). They will take the guest experience to the next level, for instance by upgrading the studios and appartements. Over the coming months, attractive special offers for the local market will be revealed. Those who want to stay up-to-date are recommended to visit the new site coralestateluxuryresort.com or follow the resort on social media.

bnbmanager: a feeling for hospitality

bnbmanager is an innovative organization that manages a range of resorts and vacation villas on the island, and which facilitates the entire vacation rental process for owners, from booking to checkout. Thanks to ample experience in hospitality and a knack for getting the right people in the right place, bnbmanager stands for the best possible guest experience.

What Coral Estate Luxury Resort promises

Coral Estate Luxury Resort wants to offer guests the vacation of their lives. To do so, it has excellent restaurants, a diving school, a wellness center, fashion and souvenir shops, a car rental, a real estate agent, and organized activities such as hiking and cycling tours through the magnificent surrounding nature. Coral Estate Luxury Resort offers 24/7 gated security. The apartments are equipped with comfortable beds, gorgeous views and spacious bathrooms.

Discover the resort at an attractive rate

Soon, Coral Estate Luxury Resort will treat the local market to great offers in collaboration with its on-site partners: Karakter, Koraal Rooftop Terrace, 8 The Experience Spa & Salon and Coral Divers dive center. This offers an amazing opportunity to experience all the wonderful things that this resort has to offer.

Coral Estate Luxury Resort:

nieuwe naam, beheerder en beleving

WILLEMSTAD – Coral Estate Luxury Resort is de nieuwe naam voor Oasis Coral Estate Beach, Dive & Wellness Resort, het vakantiepark aan zee op Coral Estate nabij Willibrordus. De naam dekt ook een nieuwe lading: het beheer is met ingang van 1 maart in handen van bnbmanager Curaçao van Seán Ruiter, met operationeel management door Helen Malveiro (voorheen general manager bij Pietermaai Boutique Hotel). Zij zullen de beleving op het resort naar een hoger niveau brengen. Zo krijgen de studio’s en appartementen een upgrade. In de komende maanden volgen aantrekkelijke aanbiedingen voor de lokale markt. Wie op de hoogte wil blijven bezoekt de nieuwe site coralestateluxuryresort.com of volgt het resort op social media.

Bnbmanager: gevoel voor gastvrijheid

Bnbmanager is een innovatieve organisatie die op het eiland diverse resorts en vakantievilla’s beheert en voor eigenaren de gehele vakantieverhuur verzorgt, van boeking tot checkout. Dankzij ruime ervaring in gastvrijheid en de juiste mensen op de juiste plek, staat bnbmanager voor een optimale gastbeleving.

De belofte van Coral Estate Luxury Resort

Coral Estate Luxury Resort wil gasten de vakantie van hun leven bieden. Hiertoe beschikt het over uitstekende restaurants, een duikschool, een wellness centre, kleding- en souvenirwinkels, autoverhuur, een makelaar en georganiseerde activiteiten als wandel- en fietstochten door de betoverende omliggende natuur. Coral Estate Luxury Resort biedt 24 uur per dag ‘gated security’. De fraaie appartementen zijn voorzien van zeer comfortabele bedden, wonderschone uitzichten en ruime badkamers.

Maak kennis tegen een aantrekkelijke prijs

Binnenkort trakteert Coral Estate Luxury Resort de lokale markt op leuke aanbiedingen in samenwerking met de partners ter plaatste: Karakter, Koraal Rooftop Terrace, 8 The Experience Spa & Salon en de duikschool Coral Divers. Dit biedt een prachtige kans om zelf al het moois te ervaren dat het resort te bieden heeft.