Di 18 Konferensia Anual di Liderazgo Femenino na Kòrsou Lidernan femenino liderando ku ehèmpel.

18th Annual Female Leadership Conference in Curaçao

Female Leaders leading by example



Willemstad – The 18th Annual Female Leadership Conference in Curaçao “Female Leaders leading by example” will take place virtually on May 29 and 30, 2021 in Curaçao.

3 confirmed female keynote speakers will be on the floor to share their experience and challenges and speak about the responsibilities they have as female leaders.

These 3 keynote speakers are member of the government of Bonaire deputy Nina den Heyer, veterinary oncologist, global speaker, best-selling author, and certified Grief Transformation consultant Dr. Birgitte Tan in the USA and in Uganda founder of ‘Vase Of Transformation’ the organization that empowers young people with knowledge and skills to lead and cascade transformative change in their communities using Advocacy, Dialogue and Mentorship; Sharon Katushabe.

The 2021 conference program is completed with in-between presenters with relevant topics for every participant; all sharing wisdom based on experiences.

This 18th Annual Female Leadership Conference is again important for the woman combining work, family, and life in general; the young ambitious female student aiming to have a successful career; business owners, HR’s, everyone interested in understanding female leaders in organizations. Each participant must leave the conference with valuable information, encouraged and empowered, knowing that she is not alone with her daily experiences that so many times challenge her personal identity.

Initiator and organizer of the conferences Reyna Joe say that continuing with the organization since 2004 is again a pleasant challenge.

‘Reactions received from participants of our first 17 conferences are the reasons to continue with these empowering conferences.

With the obligatory virtual contact, the conference now has more participants from every direction in the world creating unique connections and communications’.

There also will be this year again the recognition of an Outstanding Woman, a role model from the Caribbean, older than 60 years and who during her professional life did what benefitted other women.

This 18th consecutive conference since 2004 follows the conferences in 2020 Stories of Female Leaders; 2019 Success and Female Leadership; 2018 Strength and Female Leadership; 2017 About Legacy and Female Leadership; 2016 About Women and Spirituality; 2015 About Female Leadership and Sensuality; 2014 About Women Evaluating; 2013 About Women and Vision; 2012 About Women and Influence; 2011 About Women and Creativity; 2010 About Women and Control; 2009 About Women and Opportunity; 2008 About Women and Health; 2007 About Women and Power; 2006 About Women and Image; 2005 About Women and Money and in 2004 About Women and Work.

Following resolutions, during the past conferences, attention will be given again during this 18th conference on examples created and presented by successful female leaders.

The organization of the Annual Female Leadership Conferences in Curaçao since 2004 wishes all women and those who love and care for them; an inspiring celebration of the 2021 International Women’s Day.

For more information and updates please visit us on Facebook: ‘About Female Leadership’.

For registration and more information please contact aboutfemaleleadership@gmail.com.

Di 18 Konferensia Anual di Liderazgo Femenino na Kòrsou

Lidernan femenino liderando ku ehèmpel.



Willemstad – E di 18 Konferensia Anual di Liderazgo Femenino na Kòrsou “Female Leaders leading by example” ta tuma lugá virtualmente dianan 29 i 30 di mei 2021.

Tin tres oradó prinsipal konfirmá ku ta bai kompartí nan eksperensia i retonan papiando di responsabilidat ku nan tin komo lider femenino.

Nan ta diputado na Boneiru Nina den Heyer, na Merka veterinario onkólogo, oradó internashonal, outor mihó bendí i kònsùltent sertifiká den asuntunan di transformashon di rou Dr. Birgitte Tan i na Uganda fundadó di e organisashon ‘Vase Of Transformation’ ku ta empoderá hóbennan ku konosementu i abilidat pa liderá i logra transformashon den nan komunidat usando mediashon, diálogo i komo mèntòr; Sharon Katushabe.

E programa di 2021 ta keda kompletá ku otro oradónan ku lo presentá tópikonan relevante pa kada partisipante; tur kompartiendo sabidoria basá riba nan eksperensia.

E di 18 konferensia aki ta importante atrobe pa e hende muhé ku ta kombiná trabou, famia i bida en general; e hóben ambisioso femenino ku ke logra un karera eksitoso; empresarionan, esnan enkargá ku Rekurso Humano; tur ku ke komprondé lidernan femenino den nan organisashon.

Kada partisipante mester sali di e konferensia ekipá ku informashon di balor, enkurashá i empoderá, sabiendo ku e no ta so den eksperensianan diario ku asina tantu biaha ta reta su identidat personal.

Inisiadó i organisadó di e konferensianan Reyna Joe ta bisa ku kontinuando ku e organisashon for di 2004 ta un reto agradabel.

‘Reakshonnan ku nos a haña di partisipantenan den e promé 17 konferensianan ta rason pa sigui ku e konferensianan empoderante aki. Ku e kontakto awor obligatorio virtual tin awor mas tantu partisipante di tur parti di mundu kreando asina konekshon i komunikashon úniko.’

Tambe lo tin e aña aki atrobe rekonosementu di un ‘Outstanding Woman’, e muhé ehèmpel di den Karibe, ku ta mas bieu ku 60 aña i kende durante di su karera a hasi algu ku ta benefisiá hende muhé.

E di 18 konferensia konsekutivo aki ta sigui for di 2004 e konferensianan 2020 Stories of Female Leaders; 2019 Success and Female Leadership, 2018 Strength and Female Leadership; 2017 Legacy and Female Leadership; 2016 About Women and Spirituality; 2015 Female Leadership and Sensuality; 2014 About Women Evaluating; 2013 About Women and Vision; 2012 About Women and Influence; 2011 About Women and Creativity; 2010 About Women and Control; 2009 About Women and Opportunity; 2008 About Women and Health; 2007 About Women and Power; 2006 About Women and Image; 2005 About Women and Money and in 2004 About Women and Work.

Siguiendo resolushonnan di último konferensianan lo duna atenshon atrobe na ehèmpel kreá i presentá pa lidernan femenino eksitoso.

Organisashon di e Konferensia Anual di Liderazgo Femenino na Kòrsou for di 2004 ta deseá tur hende muhé, i esnan ku ta stima i kuida nan, un selebrashon di Dia di hende Muhé 2021, yen di inspirashon.

Pa mas informashon por bishitá riba Facebook: ‘About Female Leadership’.

Pa registrashon i mas informashon por komuniká na aboutfemaleleadership@gmail.com.

18e jaarlijkse vrouwelijk leiderschap conferentie op Curaçao

Vrouwelijke leiders als voorbeeld

Willemstad – De 18e jaarlijkse vrouwelijk leiderschap conferentie op Curaçao “Vrouwelijke leiders als voorbeeld” zal virtueel plaatsvinden op 29 en 30 mei 2021.

Drie bevestigde keynotesprekers die hun ervaringen en uitdagingen gaan delen zijn gedeputeerde van Bonaire, Nina den Heyer, dierenarts-oncoloog, internationale spreker, bestsellerauteur en gecertificeerd Grief Transformation-consultant Dr. Birgitte Tan in de VS en in Oeganda oprichtster van ‘Vase Of Transformation’ de organisatie die jongeren kennis en vaardigheden geeft om transformatieve veranderingen in hun gemeenschap te leiden en te traceren door middel van belangenbehartiging, dialoog en mentorschap; Sharon Katushabe.

Het conferentieprogramma van 2021 wordt aangevuld met tussenpresentatoren met voor elke deelnemer relevante onderwerpen; die allemaal wijsheid delen op basis van hun ervaringen.

Deze 18e jaarlijkse vrouwelijk leiderschap conferentie is opnieuw belangrijk voor de vrouw die werk, gezin en leven combineert; de jonge ambitieuze studente die streeft naar een succesvolle carrière; bedrijfseigenaren, HR’s, iedereen die geïnteresseerd is in het begrijpen van vrouwelijke leiders in organisaties. Elke deelnemer moet de conferentie verlaten met waardevolle informatie, aangemoedigd en bekrachtigd, wetende dat ze niet alleen staat met haar dagelijkse ervaringen die zo vaak haar persoonlijke identiteit uitdagen.

Initiator en organisator van de conferenties Reyna Joe zegt dat het voortzetten van de organisatie sinds 2004 weer een plezierige uitdaging is.

‘Reacties van deelnemers aan onze eerste 17 conferenties zijn de redenen om door te gaan met deze krachtige conferenties.

Met het verplichte virtuele contact heeft de conferentie nu meer deelnemers uit alle richtingen in de wereld die unieke verbindingen en communicatie creëren ’.

Ook dit jaar is er weer de erkenning van een Outstanding Woman, een rolmodel uit het Caraïbisch gebied, die ouder is dan 60 jaar en die tijdens haar professionele leven deed wat andere vrouwen ten goede komt.

Deze 18e opeenvolgende conferentie sinds 2004 volgt de conferenties in 2020 Stories of Female Leaders; 2019 Succes en vrouwelijk leiderschap; 2018 Kracht en vrouwelijk leiderschap; 2017 over nalatenschap en vrouwelijk leiderschap; 2016 over vrouwen en spiritualiteit; 2015 over vrouwelijk leiderschap en sensualiteit; 2014 evaluerende vrouwen; 2013 over vrouwen en visie; 2012 over vrouwen en invloed; 2011 over vrouwen en creativiteit; 2010 over vrouwen en controle; 2009 over vrouwen en kansen; 2008 over vrouwen en gezondheid; 2007 over vrouwen en macht; 2006 over vrouwen en imago; 2005 over vrouwen en geld en in 2004 over vrouwen en werk.

Naar aanleiding van resoluties van afgelopen conferenties zal tijdens deze 18e conferentie opnieuw aandacht worden besteed aan voorbeelden gemaakt en gepresenteerd door succesvolle vrouwelijke leiders.

De organisatie van de jaarlijkse vrouwelijk leiderschap conferentie op Curaçao sinds 2004 wenst alle vrouwen en degenen die van hen houden en voor hen zorgen; een inspirerende viering van Internationale Vrouwendag 2021.

Bezoek voor meer informatie en updates op Facebook: ‘About Female Leadership’.

Voor registratie en meer informatie kunt u contact opnemen via aboutfemaleleadership@gmail.com.