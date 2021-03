Konseho di voto di konsehal Daisy Coffie: Vota pa Attje Kuiken kandidato nr 4 riba lista nr 7 di PvdA / Stemadvies raadslid Daisy Coffie:  Stem voor Attje Kuiken kandidaat nr 4 lijst nr 7van de PvdA

Konseho di voto di konsehal Daisy Coffie: Vota pa Attje Kuiken kandidato nr 4 riba lista nr 7 di PvdA

Kralendijk, 13 di mart 2021 – Debí na hopi pregunta i petishon ku suidadanonan boneriano ta aserká konsehal Daisy Coffie kuné, el a disidí pa duna su konseho di voto den kuadro di elekshon di Tweede Kamer. Manera ta konosí aki na Boneiru tambe nos por partisipá na elekshon di Tweede Kamer riba djarason 17 di mart awor. Konsehal Daisy Coffie su konseho di voto ta pa vota pa sra Attje Kuiken, kandidato number 4 riba lista di PvdA (Partij van de Arbeid) ku ta lista number 7. E konseho aki ta basá riba e programa elektoral di PvdA pa islanan di Hulanda Caribense (Islanan BES), kaminda na promé, di dos i di tres lugá tin kombatimentu di pobresa, un mínimo sosial i atendé ku kosto di bida haltu. PvdA ke sòru pa ‘hasi kompra’ i ‘biba’ ta bira pagabel na nos islanan.

Mas aleu e programa elektoral di PvdA pa nos islanan ta indiká ku: ‘PvdA ta traha huntu ku e munisipionan i paisnan den parti karibense di Reino miéntras ku nos ta konsiente di nos konekshon ku otro, ku apresio pa e diferensianan. Partisipashon di e habitantenan ta importante. Laga nos kuminsá ku fortifikashon di e aporte demokrátiko di e islanan Boneiru, Sint Eustatius i Saba pa medio di duna nan representantenan derecho di hiba palabra den Tweede Kamer ora ta trata di leinan ku ta konserní e islanan.’

Tambe PvdA ta para pa un estado di derecho ku ta funshoná bon riba e islanan: ‘Kambio di klima lo tin konsekuensianan grandi pa Hulanda Karibense i e paisnan outónomo. Nos ta invertí den adaptashon di klima, energia i turismo sostenibel na e islanan. Tambe Boneiru, Sint Eustatius i Saba mester haña un ròl mas grandi den diplomasia hulandes i den nos maneho komersial. PvdA ta para tambe pa un futuro hustu na Boneiru. PvdA ta mira ku kada biaha ta bira mas difísil pa hendenan por kumpra kuminda òf paga nan hür di kas. Esaki tin ku kambia. Pa e motibu aki e mínimo sosial mester subi i gastunan di entre otro hasi kompra, biba, awa, koriente i internèt tin ku baha. Esaki tin ku kambia!’

For di nan plan elektoral ta resultá bon kla ku PvdA tin plannan konkreto pa Boneiru i ku nan ta boga na promé lugá pa atendé mas rápidamente posibel ku pobresa, na di dos lugá pa mas kas pagabel i koriente i internèt barata i na di tres lugá pa enseñansa adekuá i aksesibel. Sra Attje Kuiken banda di ta den un puesto elegibel riba lista di PvdA, e ta tambe un persona ku a bishita Boneiru na vários okashon. E tin e islanan na pechu i ta hasi pregunta i esfuerso den Tweede Kamer pa atendé asuntunan di nos islanan. Aktivamente e ta buska aliado den Tweede Kamer pa e logra su metanan relashoná ku bienestar di nos islanan BES. Pa e motibunan aki i pa un Boneiru mas hustu i mas respetá nos konseho di voto ta pa dia 17 di mart awor vota pa sra. Attje Kuiken kandidato number 4 riba lista number 7 di partido PvdA.

Mientrastantu nos hendenan mester a haña nan karchi di vota entregá na kas. E lokalidatnan pa vota ta Jong Bonaire na Playa, Kompleho Deportivo J. Nicolaas (Sporthal) na Kaya Amsterdam, Sociedad Antonio de Padua na Rincon i Kolegio Kristu Bon Wardador na Nikiboko.

Vota: lista number 7: PvdA, Puesto number 4: Attje Kuiken

Lista nr. 7 puesto nr. 4

Stemadvies raadslid Daisy Coffie: Stem voor Attje Kuiken kandidaat nr 4 lijst nr 7van de PvdA

Kralendijk, 13 maart 2021 – Vanwege de vele vragen en verzoeken waarmee inwoners van Bonaire raadslid Daisy Coffie benaderen, heeft ze besloten een stemadvies uit te brengen in het kader van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Zoals bekend kunnen ook wij hier op Bonaire deelnemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer op woensdag 17 maart aanstaande. Het stemadvies van raadslid Daisy Coffie is om voor Attje Kuiken, kandidaat nr 4 op lijst nr 7 van de PvdA, te stemmen. Hierbij gaat ze uit van het verkiezingsprogramma van de PvdA voor de eilanden van Caribisch Nederland (BES-eilanden), waar respectievelijk op de eerste, de tweede en de derde plaats het bestrijden van armoede, een sociaal minimum en het aanpakken van de hoge levens lasten staan. De PvdA wil dat boodschappen doen en wonen betaalbaar worden op onze eilanden.

Het verkiezingsprogramma van de PvdA geeft verder aan: ‘De Pvda werkt samen met de gemeenten en landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk in het besef van onze verbondenheid, met waardering voor de verschillen. Inspraak voor de inwoners is belangrijk. Laten we beginnen met het versterken van de democratische inbreng van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba door hun vertegenwoordigers spreekrecht te geven in de Tweede kamer bij wetten die hen aangaan.’

De PvdA staat voor een goed functionerende rechtsstaat op de eilanden: ‘Klimaatverandering zal grote gevolgen hebben voor Caribisch Nederland en de autonome landen. We investeren in klimaatadaptatie, duurzame energie en duurzaam toerisme op de eilanden. Ook moeten Bonaire, St Eustatius en Saba een grotere rol in de Nederlandse diplomatie en ons handelsbeleid krijgen. De PvdA staat ook voor een eerlijke toekomst op Bonaire. We zien dat het voor mensen steeds moeilijker is om voedsel te kopen of de huur te betalen. Dat moet anders. Daarom moet het sociaal minimum omhoog en de kosten van boodschappen, wonen, electra en internet moeten omlaag. Dat moet anders!’

Uit het verkiezingsprogramma blijkt ook zonneklaar dat de PvdA concrete plannen heeft voor Bonaire en dat de partij zich hard maakt voor het in de eerste plaats zo snel mogelijk aanpakken van de armoede, in de tweede plaats meer betaalbare huizen en goedkoop internet en electriciteit en in de derde plaats goed en toegankelijk onderwijs. Behalve dat Attje Kuiken op een verkiesbare plek staat op de PvdA-lijst, is zij ook meerdere keren op Bonaire geweest. De eilanden liggen haar na aan het hart en in de Tweede Kamer stelt ze veel vragen en spant ze zich in om zaken betreffende onze eilanden te behartigen. Ze zoekt actief naar bondgenoten in de Tweede Kamer om haar doelen met betrekking tot het welzijn van de BES-eilanden te bereiken. Om deze redenen en voor een eerlijker en meer gerespecteerd Bonaire is mijn advies om op 17 maart aanstaande voor Attje Kuiken, kandidaat nr 4 op lijst nr 7 van de PvdA te stemmen.

Ondertussen hebben onze mensen hun stemkaart thuisbezorgd gekregen. De stemlokalen zijn Jong Bonaire in Playa, Sporthal J. Nicolaas aan de Kaya Amsterdam, Societeit Antonio de Padua in Rincon en Kolegio Kristu Bon Wardador in Nikiboko.

Stem lijst nr 7 PvdA plaats nr 4 Attje Kuiken

Lijst nr 7 plaats nr 4