Personal den enseñansa i parti di trahadónan na akohida pa mucha ta haña angua kontra corona / Onderwijspersoneel en deel medewerkers kinderopvang krijgen prik tegen corona

Personal den enseñansa i parti di trahadónan na akohida pa mucha ta haña angua kontra corona

Kralendijk – Departamento di Salubridat Públiko ta bai bakuná personal den enseñanda i trahadónan na sitionan di akohida di emergencia pa mucha. Awe, djasabra 20 di mart na Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas, nan ta haña nan promé angua contra corona. Despues di fakansi di Pasku di Resurekshon, djaluna 12 di aprel, ta asina leu ku tur a haña nan di dos angua. E desishon pa awor aki bakuná e grupo akí tambe ta bini entre otro pa motibu di seramentu di skol i akohida pa mucha regular komo konsekuensia di lock-down. E konsekuensianan negativo di esaki riba bienestar di mucha, mayor/kuidadó i komunidat ta grandi. Pasamentu di angua pa personal den enseñansa i trahadonan na akohida di mucha ta sosodé pareu ku pasamentu di angua pa personal den kuido i hendenan riba 60 aña. Di e gruponan akí kasi tres kuart a registrá awor.

Bakunashon di personal den kuido i trahadónan na akohida pa mucha ta kontribuí na un ambiente di skol mas seif, ménos profeshonal ta bira malu i kontinuidat den akohida pa mucha vulnerabel. Segun RIVM ún te dos siman despues di e promé angua, 60-90% di hende ta protehá kontra e vírùs di corona. Tin un chèns chikitu ku bo ta hañ’é ainda i mayoria biaha bo ta bira ménos malu. E chèns ku bo ta haña corona despues di e dos angua ta hopi chikitu, pero no sero. Tampoko no ta konosí ainda ku bo por transmití e vírùs di corona. P’esei por lo pronto ta konta pa hendenan ku a bakuná mesun reglanan di corona ku ta konta pa hendenan ku no a bakuna.

Departamento di Salubridat Públiko ta den konsulta ku ministerio di VWS tokante entrega di bakuna èkstra. Si bai di akuerdo ku esaki, ta bini mas espasio pa hisa e kantidat di bakunashon pa dia i pa bai pasa un otro grupo di enfoke urgente angua. Ta bai por ehèmpel pa trahadónan den vèlt di profeshonnan vital manera polis i mantenshon, brantwer i mareshosé.

Onderwijspersoneel en deel medewerkers kinderopvang krijgen prik tegen corona

Kralendijk – De afdeling Publieke Gezondheid gaat onderwijspersoneel en medewerkers in de noodopvanglocaties voor kinderopvang vaccineren. Vandaag, zaterdag 20 maart, krijgen zij in Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas de eerste prik tegen corona. Na de paasvakantie, maandag 12 april, kunnen zij allemaal twee keer geprikt zijn. Het besluit om nu ook deze groep te vaccineren komt mede door de sluiting van scholen en reguliere kinderopvang als gevolg van de lock-down. De negatieve gevolgen hiervan op het welzijn van kinderen, ouders/verzorgers en de samenleving zijn groot. Het prikken van het onderwijspersoneel en de medewerkers in de kinderopvang gebeurt parallel aan het prikken van zorgpersoneel en 60-plussers. Van deze groepen heeft bijna drie kwart zich nu geregistreerd.

Vaccinatie van onderwijspersoneel en medewerkers in de kinderopvang draagt bij aan een veiliger schoolomgeving, minder uitval van professionals en continuïteit in opvang van kwetsbare kinderen. Volgens het RIVM is één tot twee weken na de eerste prik 60-90% van de mensen beschermd tegen het coronavirus. Er is een kleine kans dat je nog wel corona krijgt en wordt je meestal veel minder ziek. De kans dat je corona krijgt na twee prikken is erg klein, maar niet nul. Ook is nog niet bekend of je het coronavirus kunt overdragen. Daarom gelden voor gevaccineerde mensen voorlopige dezelfde coronaregels als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.

De afdeling Publieke Gezondheid is in overleg met het ministerie van VWS over de levering van extra vaccins. Als deze worden toegekend, ontstaat er meer ruimte om het aantal vaccinaties per dag op te voeren en om andere urgente doelgroepen te gaan prikken. Het gaat bijvoorbeeld om veldmedewerkers van vitale beroepen als politie en handhaving, brandweer en de Koninklijke M