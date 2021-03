Awor registrashon online pa angua kontra corona pa hende di 18 aña bai ariba

Kralendijk – For di awor habitantenan di 18 aña bai ariba por registrá online riba http://www.bonairecrisis.com pa nan angua kontra corona. Esei por durante 24 ora pa dia. E persona ku registrá su mes tin ku duna un number di telefòn òf un email. No ta posibel pa registrá mas ku un hende via un e-mailadres. Si tin problema ku e registrashon online, por mèldu esaki na vaccinatie.info@bonairegov.com

Pa mas tardá sinku dia despues di su registrashon, via email e persona ta risibí e fecha pa su promé i su di dos angua. Entre e promé i e di dos angua tin sinku siman. Ta posibel pa pasa angua di djaluna te ku djasabra. Den kurso di otro siman tin un number di telefòn nobo grátis pa registrashon pa angua kontra corona.

E number akí ta alkansabel for di djaluna te ku djabièrnè di 08:00 – 12:00 or i di 13:00 – 17:00 or i riba djasabra for di 09:00 – 13:00 or. Riba e number akí e hende ku yama por hasi pregunta tambe tokante bakunashon. Mas pronto posibel ta anunsiá e number nobo.

Hendenan ku yama 0800 0800 for di awe pa traha un sita pa pasa angua kontra corona, no ta haña un sita mesora. Ta nota nan nòmber i number di telefòn sí. Despues un empleado di e number di telefòn nobo grátis ta yama nan bèk pa registrá nan i traha un sita pa pasa angua. E number di telefòn 0800 0800 ta keda den uso pa traha sita pa laga hasi tèst di corona.

Nu online aanmelden voor coronaprik 18-jarigen en ouder

Kralendijk – Inwoners van 18 jaar en ouder kunnen zich vanaf nu op http://www.bonairecrisis.com online aanmelden voor hun coronaprik. Dat kan 24 uur per dag. De persoon die zich aanmeldt moet een telefoonnummer of een emailadres opgeven. Het is niet mogelijk om meer mensen via één emailadres aan te melden. Als er problemen zijn bij de online aanmelding, kan men dat melden bij vaccinatie.info@bonairegov.com

Uiterlijk vijf dagen na de aanmelding ontvangt de persoon via de mail de datum voor de eerste en de tweede prik. Tussen de eerste en de tweede prik zitten vijf weken. Mensen kunnen maandag tot en met zaterdag een prik krijgen. In de loop van volgende week is er een nieuw gratis telefoonnummer voor het aanmelden voor de coronaprik.

Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 – 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur en zaterdag van 09:00 – 13:00 uur. Bij dit nummer kunnen bellers ook vragen stellen over de vaccinatie. Het nieuwe nummer wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Mensen die vanaf vandaag naar 0800 0800 bellen voor de coronaprik, krijgen niet meteen een afspraak. Hun namen en telefoonnummers worden wel genoteerd. Ze worden later door medewerkers van het nieuwe gratis telefoonnummer teruggebeld om hen aan te melden en prikafspraken te maken. Het telefoonnummer 0800 0800 blijft in gebruik om een afspraak te maken voor een coronatest.