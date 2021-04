Dos relato nobo di sifra di bakunashon

Kralendijk – Di awor padilanti e departamento di Salubridat Públiko ta mustra sifranan di bakunashon den dos relato. E promé, e relato diario ta konsistí di solamente sifra. E di dos ta un relato ku ta sali tres biaha pa siman. Esaki ta un pintura di Boneiru ku den dje ku koló blou kla e kantidat di hende ku a pasa e promé angua i ku blou skur e hendenan ku a pasa dos angua. Ora a klùr Boneiru blou skur te na bandera, e isla ta sufisientemente seif pa por biba ‘liber’ atrobe.

E relato diario ta konsistí di tres balki ku sifra. E balki mas ariba ta mustra e kantidat di hende ku a pasa minimalmente ún angua. Riba e mapa di Boneiru esaki ta e hendenan for di e parti blou kla i blou skur ku a konta huntu. Esei pues ta e hendenan ku a pasa un promé angua i e hendenan ku a pasa un promé i un di dos angua. Rèks den e balki ta indiká kuantu hende a bin aserka ku a pasa un promé angua. Den e relato ta bai pa 9621 hende ku minimalmente a pasa e promé angua. Den e kantidat ei a bini aserka for di e dia anterior 322 hende ku a pasa e promé angua.

E di dos balki den e relato ta indiká e kantidat di hende ku a bakuná kompletamente, pues ku a pasa e promé i e di dos angua. Riba e mapa di Boneiru esei ta e parti blou skur. Den e relato ta bai pa 3110 hende. Kompará ku e dia anterior a bini aserka 121 hende ku a pasa e di dos angua. E balki mas abou ta indiká e kantidat total di hende ku a registrá pa e angua di corona. Den e kaso aki pues 10856. E di tres balki ta indiká tambe kuantu hende a bini aserka pa registrá for di e dia anterior, ta bai pa 227 hende.

Ta publiká e di dos relato tres biaha pa siman. Den e relato akí ta klùr e kantidat di hende ku a pasa e promé i e di dos angua di corona blou skur riba un pintura di Boneiru. Ta klùr e kantidat di hende ku a pasa solamente un promé angua blou kla. Ora 85 % di personanan di 18 aña i mas bieu a bakuná 2 biaha, Boneiru ta sufisientemente protehá kontra e vírùs di corona. Riba e pintura a marka ku bandera ki ora a yega e punto ei.

E ilustrashon ta mustra ku te ku awor 16.4% di personanan di 18 aña i mas bieu a pasa un promé i un di dos angua di corona. E siguiente meta ta ku e parti blou kla di e bandera ta yega 85%. E ora ei 85% di esnan riba 18 aña a pasa minimalmente 1 angua i esei ta duna hopi mas siguridat. Miéntras mas hende ta pasa e di dos angua, e blou kla ta bira mas skur. Asina ku a klùr esaki blou skur te na e bandera, 85% di hendenan riba 18 aña a bakuná kompletamente i finalmente Boneiru ta seif pa corona.

Twee nieuwe overzichten vaccinatiecijfers

Kralendijk – De afdeling Publieke Gezondheid geeft de vaccinatiecijfers voortaan in twee overzichten weer. Het eerste, dagelijkse overzicht bestaat uit alleen maar cijfers. Het tweede is een overzicht dat drie keer per week verschijnt. Het is een afbeelding van Bonaire met daarin in lichtblauw het aantal mensen dat de eerste prik kreeg en in donkerblauw de mensen die twee prikken hebben gehad. Als Bonaire tot aan de vlag donkerblauw is gekleurd, is het eiland veilig genoeg om weer ‘vrij’ te kunnen leven.

Het dagelijks overzicht bestaat uit drie balken met cijfers. De bovenste balk geeft het aantal mensen weer dat minimaal één keer is geprikt. Op het kaartje van Bonaire zijn dit de mensen uit het lichtblauwe en het donkerblauwe deel bij elkaar opgeteld. Dat zijn dus de mensen die een eerste prik en de mensen die een eerste en een tweede prik hebben gehad. Rechts in de balk wordt aangegeven hoeveel mensen erbij zijn gekomen die een eerste prik hebben gehad. In het overzicht gaat het om 9621 mensen die minimaal een eerste prik hebben gehad. In dat aantal zijn er sinds de dag ervoor 322 eerste prikken bijgekomen.

De tweede balk in het overzicht geeft het aantal mensen aan dat volledig is gevaccineerd, dus dat de eerste en de tweede prik heeft gehad. Op het kaartje van Bonaire is dat het donkerblauwe deel. In het overzicht gaat het om 3110 mensen. In vergelijking met de dag ervoor zijn er 121 tweede prikken bijgekomen. De onderste balk geeft het totaal aantal mensen aan dat zich heeft aangemeld voor de coronaprik. In dit geval dus 10856. De derde balk geeft ook aan hoeveel mensen er sinds de dag ervoor erbij zijn gekomen om zich aan te melden, het gaat om 227 mensen.

Het tweede overzicht wordt drie keer in de week gepubliceerd. In dit overzicht wordt het aantal mensen dat de eerste en de tweede coronaprik heeft gekregen met donkerblauw ingekleurd op een afbeelding van het eiland. Het aantal mensen dat alleen een eerste prik heeft gekregen is lichtblauw gekleurd. Als 85 % van de 18-jarigen en ouder zich 2 keer laat vaccineren, is het eiland voldoende beschermd tegen het coronavirus. Op de afbeelding is met vlaggen gemarkeerd wanneer dat punt is bereikt.

De afbeelding laat zien dat tot nu toe 16.4% van de 18 jarigen en ouder een eerste en een tweede coronaprik heeft gehad. Het eerstvolgende doel is dat het lichtblauwe deel de vlag van 85% bereikt. Dan heeft 85% van de 18- plussers minimaal 1 prik gehad en dat biedt al flink meer veiligheid. Als meer mensen de tweede prik hebben gekregen, wordt het lichtblauw steeds meer donkerblauw. Zodra het tot aan de vlag donkerblauw is gekleurd is 85 % van de 18-plussers volledig gevaccineerd en is Bonaire eindelijk ‘coronaveilig’.