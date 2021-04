Openbaar Ministerie BES BUT RELASHONÁ KU INKUMPLIMENTU KU LEI DI EMERGENSIA / Openbaar Ministerie BES BOETES IN VERBAND MET NIET-NALEVING VAN DE NOODVERORDENING

Openbaar Ministerie BES BUT RELASHONÁ KU INKUMPLIMENTU KU LEI DI EMERGENSIA

Den e último simannan Ministerio Públiko a haña un gran kantidat di prosèsverbal for di KPCN relashoná ku inkumplimentu ku e medidanan di Covid. Ta trata entre otro di infrakshon di prohibishon di aglomerashon i e deber di registro di kliente ku empresarionan den horeka tin. Sierto sitionan, den koperashon ku KPCN a wòrdu será door di direktorado di Supervishon i Mantenshon (Directie Toezicht en Handhaving) pa motibu ku nan no a kumpli ku regla. Pa inkumplimentu ku e regla di prohibishon di aglomerashon tIn un but de $150,- mará na dje pa kada persona presente. Tin un toke de keda tambe for di djaweps 18 di mart. Esaki ta di 9 ‘or di anochi pa 4 ‘or di mainta. Durante e oranan aki ningun hende no tin mag di ta riba kaya, solamente si tin pèrmit pa esaki. Pa inkumplimentu ku e toke de keda, tambe tin un but di $150,- mará na dje. E but nan por subi te ku $280,- si un persona hasi su mes kulpabel mas biaha na inkumplimentu di e regla aki.

Den e próksimo dianan Ministerio Públiko lo manda un karta na esnan ku a risibí un but den kua ta pará kiko ta e suma ku nan mester paga i kon pa hasi esaki. Si nan no hasi esaki, nan mester presenta dilanti hues. Esaki ta nifiká ku nan por haña un but mas haltu. E sentensia di hues tambe por trese kuné ku lo no por sali for di Boneiru pa motibu di butnan habrí.

Den próksimo tempu KPCN lo tene kontròlnan regular i lo aktua severo si no kumpli ku reglanan ariba menshoná.