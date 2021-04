E tim di bakunashon huntu ku ABC Busbedrijf ta transportá bo grátis pa bai bakuná

Willemstad – Tim di Bakunashon, bou di guia di Epidemiólogo Irálice Jansen, huntu ku ABC Busbedrijf ta ofresé transporte grátis pa komunidat por bai bakuná. Den un periodo di tres dia ta bai kubri e áreanan di Bandabou, Mei Mei i Bandariba ku e propósito pa tur persona ku ta deseá di bai bakuná, por haña e posibilidat di yega Sentro di Bakunashon sin ningun gastu adishonal. Riba tur ruta stipulá, tin vários parada kaminda habitantenan por subi e bùs rumbo pa Sentro di Bakunashon.

Gobièrnu di Kòrsou ta konsiente ku por tin vários opstákulo ku por pone ku un persona ku ke bakuná, no ta logra registrá òf no ta logra yega na un di Sentronan di Bakunashon. Algun di e motibunan aki por ta relashoná ku e situashon sosio-ekonómiko òf mobilidat di e persona. Pa por yuda kita algun di e bareranan akí, e tim di bakunashon, huntu ku ABC Busbedrijf ta bai pone algun bùs riba rutanan spesífiko pa por transportá habitantenan ku ta deseá esaki, grátis pa Sentro di Bakunashon.

Djaweps, 29 di aprel 2021: Ruta Bandabou

Riba djaweps, 29 di aprel 2021, e transporte grátis pa Sentro di Bakunashon ta kubri e área di Bandabou. Tin dos ruta diferente ku e bùsnan lo kubri, ku ta salida for di Misa di Westpunt i salida for di Landhuis Knip i tur dos ta bai Sentro di Bakunashon Sambil.

Orarionan di salida pa tur dos ruta ta 9’or di mainta, 12’or di mèrdia i 3’or di mèrdia.

Bùsnan ta sali bèk for di Sentro di Bakunashon Sambil pa 11’or di mainta, 2’or di mèrdia i 5’or di atardi.

Djabièrnè, 30 di aprel 2021: Ruta Mei Mei

Riba djabièrnè, 30 di aprel 2021, e transporte grátis pa Sentro di Bakunashon ta kubri e área Mei Mei. Tin dos ruta diferente ku e bùsnan lo kubri, ku ta salida for di Post Otrobanda i salida for di Retònde di Zegu i tur dos ta bai Sentro di Bakunashon Sambil.

Orarionan di salida pa tur dos ruta ta 9’or di mainta, 12’or di mèrdia i 3’or di mèrdia.

Bùsnan ta sali bèk for di Sentro di Bakunashon Sambil pa 11’or di mainta, 2’or di mèrdia i 5’or di atardi.

Djaluna, 3 di mei 2021: Ruta Bandariba

Riba djaluna, 3 di mei 2021, e transporte grátis pa Sentro di Bakunashon ta kubri e área di Bandariba. Tin dos ruta diferente ku e bùsnan lo kubri, ku ta salida for di Festival Center i salida for di Montaña i tur dos ta bai Sentro di Bakunashon SDK.

Orarionan di salida pa tur dos ruta ta 9’or di mainta, 12’or di mèrdia i 3’or di mèrdia.

Bùsnan ta sali bèk for di Sentro di Bakunashon SDK pa 11’or di mainta, 2’or di mèrdia i 5’or di atardi.

E transporte ta únikamente ida i buèlta pa Sentro di Bakunashon, pues asina bo subi e bùs for di un di e paradanan pa bai bakuná, bo no por baha ningun otro kaminda ku no ta na e Sentro di Bakunashon. Na momentu di regreso for di e Sentro di Bakunashon, un persona por baha atrobe na e mesun parada kaminda el a subi.

Na yegada, e tim di Bakunashon ta registrá tur persona i duna e guia nesesario pa asina tur persona kaba di bakuná, por subi e mesun bùs bèk.

Personanan ku ta hasi uso di remedi pa hasi sanger delega (antistolling), mester yama 9345 pa traha un sita promé ku presentá pa bakuná. Esaki ta sirbi, pa e persona por risibí indikashonnan spesífiko promé ku e risibí su bakuna.

Pa download e ruta di Bandabou, klek aki,

pa download e ruta di Mei Mei, klek aki i

pa download e ruta di Bandariba, klek aki.

Tur e rutanan di kada dia, lo ta optenibel tambe riba kanalnan ofisial di Gobièrnu di Kòrsou.