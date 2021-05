Diskurso Nashonal: Dia di Sakrifisio Patrimonial

Kiko ta libertat sin un lucha?

Awe nos ta konmemorá ku 76 aña pasa Segundo Guera Mundial a bin na su fin. Un guera ku a eksigí hopi bida di militar i siudadano.

Esakinan ta personanan ku a drenta vèlt di bataya; siudadano i organisashonnan ku a forma un resistensia i a hasi tur kos pa protehá nos hendenan den komunidat.

Sin nan sakrifisio, nos no lo ta konosé libertat manera nos konosé awe.

Libertat ta un di e kosnan mas balioso ku nos komo hende tin. Libertat ta duna abo e oportunidat pa move liber, bo por deskubrí mundu i kontribuí na bo desaroyo. Libertat ta forma bo ser i e ta ofresé bo oportunidat pa ta bo mes, pero tambe e oportunidat pa ken bo skohe pa ta.

Den 2021 nos ta atrobe den un lucha. Un lucha ku nos ta den dje huntu ku henter mundu. Den e lucha aki meskos ku den Segundo Guera Mundial nos libertat ta wòrdu menasa.

Meskos ku 76 aña pasá nos ta wòrdu limitá den nos libertat pa move. Nos tur un bia mas ta den lucha, awor kontra Covid19.

Ademas di hopi fèrdrit ku e vírùs aki ta okashoná ora un persona fayesé, e ta krea distansia entre hende i asta por sòru ku hende ta kai den isolashon.

No opstante esaki, e pandemia ta trese tambe e guerero nobo. E guerero aki ta bistí den un trahe di protekshon ku ta tapa kompleto, handschoen i tapa boka. Solamente su wowonan bo por mira. Nan ta yená ku vigor i hopi empatia. Nan ta traha non-stop; tin biaha solamente 1 ora di sosiegu.

Renunsiá i entregá no ta un opshon.

Mi ta referí na nos ‘frontliners’ ku ta para man den man ku personal den kuido, den kushina, personal di ambulans, resepshonista i hopi mas manera staf di GGD i kuerpo polisial. Nan tur ta kontribuí. Huntu nan ta para fuerte i nan ta ofresé e kuido i protekshon ku ta asina nesesario. Nan esfuerso ta inkansabel i nan ta bringa ku tur konosementu i vigor ku tin den nan.

E otro guereronan ta abo i ami.

Nos ta e persona den bario ku ta kuida e muchanan ku mester di un opvang. Nos ta esun ku ta vigilá ku nos bisiña hende grandi ku ta biba su so. Nos ta e trahadó sosial ku ta buska drechi di famia pa yuda dil ku opstákulo ku ta hasi e temporada aki mas difísil. Nos ta e bisiña ku ta yuda otro bisiña pa registrá pa asina por bai bakuná. Nos ta e persona ku ta kumpra komestibel i pone den balkon òf kushiná pa hendenan por tin un kuminda kayente pa wanta stoma.

Huntu nos tur a sòru pa nos komunidat keda fuerte i optimista apesar di tur kos.

Meskos ku 76 aña pasá, danki na e aktonan di nos, héroenan, i sentido di solidaridat, ku nos por a sali viktorioso I rekobrá nos libertat.

Lamentablemente e guera aki manera tur guera tin su víktimanan. Awe mi ke tuma e oportunidat i duna honor na esnan ku a pèrdè e lucha i a bai nos dilanti. Sea nan a fayesé na kas, kas di kuido òf den hospital. Famia i amigu a keda atras den tristesa i ku un bashí di a pèrdè nan ser kerí.

Nos komo pueblo a entrega hopi último aña pa por gana e bataya aki. Medidanan di protekshon ku a tacha nos derecho di mas balioso: Nos libertat.

Mi sa ku ta difísil pa kada un di nos di entregá sierto libertatnan. Manera, selebrá un kumpleaño huntu, duna bo wela un brasa fuerte, dal un beter ku amigunan i baila.

Mi ke yama boso Danki pa e lucha ku nos a hiba huntu. Boso tambe mi mester duna boso honor. E sakrifisio ku kada un di nos a hasi ta kontribuí na e lucha kontra di Covid19.

Laga nos, den nos lucha, duna honor na e guereronan di Segundo Guera Mundial i tur otro héroe ku den 2021 ainda ta lucha pa libertat sea ta kapturá òf den eksilio. No laga nan lucha ta por nada.

We are fighting the good fight.

Mi ke hasi un yamada na tur hende. No entrega, ‘don’t give up!’ Tuma esnan ku a bai nos dilanti komo ehèmpel. Ban hasi e mundu aki mas mihó ku nos a bin hañ’é. Mi ta konvensí ku nos lo surpasá e periodo difísil aki .. tambe. Keda ku bo bista riba horizonte. Enfoká riba nos futuro briante. Un futuro kaminda nos por biba atrobe den libertat.

Permití mi finalisá ku un quote di Yvette Clark:

” Only by acknowledging the success and sacrifice made by those who came before us, can we fully understand what we must do to ensure the liberty of those who will succeed us.”

Solamente si nos rekonosé éksito i e sakrifisionan ku esnan ku a bai nos dilanti a hasi, nos lo por komprondé kiko nos mester hasi pa keda garantisá libertat di esnan ku lo sigui nos.

Danki Pueblo di Kòrsou di a duna mi un espasio awe nochi.

Dios Bendishoná Kòrsou i esnan ku a sakrifiká na nos libertat.