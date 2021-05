India riba lista di paisnan pa kua un obligashon di karentena ta na vigor / India op lijst van landen waarvoor quarantaineplicht geldt  

India riba lista di paisnan pa kua un obligashon di karentena ta na vigor

Kralendijk – Riba konseho di departamento di Salubridat Públiko a pone India riba e lista di paisnan pa kua un obligashon di karentena ta na vigor. Pasaheronan ku durante e 14 dianan promé ku nan yegada na Boneiru tabata na India, ta bai den karentena sentral. ,,Ta un medida di prekoushon. Na e momentu aki nos no sa hopi ainda tokante e variante di India” asina dòkter Marian Luinstra-Passchier a duna di konosé. ,,Nos no sa sigur ainda si e variante di India ta mas kontagioso òf ta hasi hende mas malu ku e otro variantenan.” Hulanda a bini ku un prohibishon di bula pa India i komo prekoushon Boneiru ta tuma e medida èkstra aki di karentena.

Departamento di Salubridat Públiko ta sigui e desaroyonan rònt di e variante di India i e otro variantenan djaserka. ,,Regularmente nos ta manda muestra di nos resultadonan di tèst Hulanda pa mas investigashon. E último simannan kada biaha ta resultá ku pa 100% nos tin e variante britániko di e vírùs di corona. Hendenan por ta trankil ku nos ta vigilá e situashon bon. Nos ta èkstra alerta, tambe pasobra e variante di India a aparesé na Sint Maarten i Aruba i na Hulanda.”

India op lijst van landen waarvoor quarantaineplicht geldt

Kralendijk – Op advies van de afdeling Publieke Gezondheid is India op de lijst geplaatst van landen waarvoor een quarantaineplicht geldt. Passagiers die in de 14 dagen voor aankomst op Bonaire in India waren gaan in centrale quarantaine. ,,Het is een voorzorgsmaatregel. Op dit moment is er nog niet veel bekend over de Indiase variant” zo laat dokter Marian Luinstra-Passchier weten. ,,We weten nog niet zeker of de Indiase variant besmettelijker of ziekmakender is dan andere varianten.” Nederland heeft een vliegverbod ingesteld voor India en uit voorzorg neemt Bonaire deze extra maatregel van quarantaine.

De afdeling Publieke Gezondheid volgt de ontwikkelingen rondom de Indiase en andere varianten op de voet. ,,We sturen regelmatig monsters van onze testresultaten voor verder onderzoek naar Nederland. De laatste weken blijkt steeds dat we op Bonaire voor 100% de Britse variant van het coronavirus hebben. Mensen kunnen gerust zijn dat we de situatie goed in de gaten houden. We zijn extra alert, ook omdat de Indiase variant op Sint Maarten en Aruba en in Nederland is opgedoken.”