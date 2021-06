Otro eksitoso konferensia di liderazgo femenino

Ehèmpel di lidernan femenino ta hopi importante



Willemstad – ‘Yuda muchanan muhé ku konosementu básiko di higiena, usa bo man simbólikamente komo un hèrmènt poderoso i ta e promé hende muhé ku ta haña mas voto den historia’: esakinan tabata algun di e informashonnan kompartí dor di e tremendo oradónan prinsipal kendenan a habri e virtual di 18 konferensia anual di liderazgo femenino na Kòrsou ku a hiba e titulo: ‘Lidernan femenino liderando ku ehèmpel’, djasabra i djadumingu último.

Oradónan prinsipal Sharon Katushabe na Uganda, Dr. Birgitte Tan na California, i Nina den Heyer na Bonaire a kapta atenshon di partisipantenan, kada unu ku presentashonnan fuerte.



E konferensia a start djasabra ku palabranan di habridó di konferensia Victoria Wild, sigui pa animadó di dia Jojo- J’Anmetra Waddell, invokashon di Rev. Louise de Bode i e tres oradónan prinsipal.

Despues tabatin splikashon i demostrashon tokante kon ‘shape’ bo figura dor di Sudri-Anne Elizabeth i un presentashon di Feng Shui Master Reyna Joe ku tep di kon usa Feng Shui pa avansá den un karera.

Riba e di dos dia tabatin un presentashon profundo di Dr. Lex Smith Washington di Universidat di Oklahoma ku a trata kon hende muhé eduká den posishonnan haltu por defendé i protehá nan mes kontra di hostigamentu seksual den nan karera i asina ei protehá tur esfuerso ku nan a hasi pa studia i hasi un karera.

Tabatin hopi reakshon riba e parti aki di e konferensia i a bini hopi pregunta di partisipantenan.



E aña aki tabata pa di dos biaha ku e konferensia aki mester a bai virtual debí na e reto mundial di Covid.

Esaki a hasi posibel ku hende di rònt mundu por a partisipá ya ku Zoom perfektamente a kuri ku tur frontera.

Inisiadó i organisadó di e konferensianan anual di liderazgo femenino for di 2004, Reyna Joe a ekspresá su gratitut pa tur ku a hasi posibel ku e eksperensia anual empoderante aki por kontinuá pasobra e ta benefisiá sigur sigur kada partisipante. Un danki espesial ta bai atrobe na Jason Rafaël kende pa di 18 biaha a yuda realisá e konferensia.



Ta pone mas informashon di e konferensia riba e página di Facebook: About Female Leadership.

E di 19 Konferensia anual di liderazgo femenino ta tuma lugá na mei 2022. Pa mas informashon por komuniká via di aboutfemaleleadership@gmail.com



Riba e potrèt por mira un momentu durante di e di 18 konferensia anual di liderazgo femenino na Kòrsou.

Wederom een ​​geslaagde Female Leadership Conference

Voorbeelden van vrouwelijke leiders zijn erg belangrijk

Willemstad – ‘Meisjes helpen met basiswijsheid op het gebied van hygiëne, je hand gebruiken als symbolisch elektrisch gereedschap, als eerste vrouw in de geschiedenis meer stemmen krijgen’; waren enkele van de informatie die werden gedeeld door de drie uitstekende keynote-sprekers die de 18e virtuele jaarlijkse conferentie voor vrouwelijk leiderschap op Curaçao met de titel: ‘Vrouwelijke leiders die het goede voorbeeld geven’, afgelopen zaterdag en zondag begonnen.

Keynote-sprekers Sharon Katushabe in Oeganda, Dr. Birgitte Tan in Californië en Nina den Heyer op Bonaire trokken de aandacht van de deelnemers, elk met een krachtige presentatie.

De conferentie werd zaterdag geopend met de woorden van conferentiestarter Victoria Wild, gevolgd door dag energizer Jojo- J’Anmetra Waddell, het aanroepen van ds. Louise de Bode en de drie keynote-speakers.

Na de keynote-presentaties was er een tussengesprek en demonstratie over bodyshaping door Sudri-Anne Elizabeth en een presentatie van Feng Shui Master Reyna Joe over hoe je Feng Shui-tips kunt gebruiken om carrière te maken.

Op de tweede dag van de conferentie was er een diepgaande presentatie van Dr. Lex Smith Washington van de Universiteit van Oklahoma, die sprak over hoe goed opgeleide vrouwen in hoge posities zichzelf kunnen verdedigen en beschermen tegen seksuele intimidatie terwijl ze hun carrière beschermen en tegelijkertijd ook de inspanning die ze hebben geleverd om te studeren en carrière te maken.

Dit onderdeel van de conferentie werd goed ontvangen en de deelnemers hadden veel vragen over dit onderwerp.

Dit jaar was het de tweede keer dat de Annual Female Leadership Conference op Curaçao virtueel moest gaan vanwege de Covid-uitdaging in de wereld.

Dit maakte het voor meer mensen van over de hele wereld mogelijk om mee te doen aangezien grenzen perfect gewist worden met Zoom.

Initiatiefnemer en organisator van de jaarlijkse Female Leadership Conferences op Curaçao sinds 2004, Reyna Joe sprak haar dankbaarheid uit voor al diegenen die het mogelijk maken om deze krachtige jaarlijkse ervaring te blijven hebben waar elke deelnemer zeker profijt van heeft. Een speciaal woord van dank gaat nogmaals uit naar Jason Rafaël die voor de 18e keer hielp om dit mogelijk te maken.

Meer informatie zal worden geplaatst op de Facebookpagina: About Female Leadership.

De 19e jaarlijkse Female Leadership Conference vindt plaats in mei 2022. Neem aub voor meer informatie contact op via aboutfemaleleadership@gmail.com

Op de foto een moment tijdens de 18e jaarlijkse Female Leadership Conference op Curaçao.

Again a successful Female Leadership Conference

Examples of female leaders are very important



Willemstad – ‘Helping girls with basic hygiene wisdom, using your hand as a symbolic power tool, being a first female to get more votes in history’; were some of the information shared by the three excellent keynote speakers who started the 18th virtual Annual Female Leadership Conference in Curaçao with the title: ‘Female leaders leading by example, last Saturday and Sunday.



Keynote speakers Sharon Katushabe in Uganda, Dr. Birgitte Tan in California, and Nina den Heyer in Bonaire captured the attention of the participants each with a powerful presentation.



The conference opened on Saturday with the words of conference starter Victoria Wild, followed by day energizer Jojo- J’Anmetra Waddell, the invocation of Rev. Louise de Bode and the three keynote speakers.

After the keynote presentations, there was an in-between talk and demonstration on body shaping by Sudri-Anne Elizabeth and a presentation of Feng Shui Master Reyna Joe on how to use Feng Shui tips to advance a career.



On the second day of the conference, there was an in-depth presentation of Dr. Lex Smith Washington of the University of Oklahoma who spoke about how educated women in high positions can defend and protect themselves against sexual harassment while protecting their career while protecting the effort they made to study and to make a career.

This part of the conference was well received and the participants had many questions on this topic.



This year was the second time that the Annual Female Leadership Conference in Curaçao had to go virtual because of the Covid challenge in the world.

This made it possible for more people from all over the world to participate since borders are perfectly erased with Zoom.



Initiator and organizer of the Annual Female Leadership Conferences in Curaçao since 2004 Reyna Joe expressed her gratitude for all those who are making it possible to continue to have this empowering annual experience which for sure benefits every participant. A special thank you goes again to Jason Rafaël who for the 18th time helped to make it happen.



More information will be posted on the Facebook page: About Female Leadership.

The 19th Annual Female Leadership Conference will be in May 2022. For any other information please contact via aboutfemaleleadership@gmail.com



On the picture a moment during the 18th Annual Female Leadership Conference in Curaçao.

