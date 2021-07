Boneiru ta dediká atenshon na pasado di sklabitut i su abolishon Bonaire schenkt aandacht aan slavernijverleden en de afschaffing hiervan

Boneiru ta dediká atenshon na pasado di sklabitut i su abolishon



Kralendijk – Den Reino hulandes tur aña riba promé di yüli ta konmemorá ku a abolí sklabitut. Sekshon di Kultura, Arte i Literatura (SKAL) huntu ku departamento Komunikashon i Protokòl e aña akí a fasilitá den un grupo di trabou di Entidat Públiko Boneiru un kompetensia di poesia bou di alumnonan di skolnan básiko, tokante e nifikashon di libertat. Riba 30 di yüni 2021 a entregá e promé premio i un trofeo eskolar na Djuga van Voorn di grupo 8A di Skol Amplio Papa Cornes. E promé i di dos finalistanan tabata respektivamente Mauro Cicilia di Skol Básiko Aquamarin i Andrika Rowe di Kolegio San Luis Bertran. E kompetidornan a duna di konosé ku nan a haña inspirashon for di mayor- i maestronan. E poesianan ta demostrá konsientisashon i empatia pa e doló, emansipashon i labor infantil fòrsá di awendia. Entidat Públiko Boneiru i SKAL ta gradisí e skolnan pa nan partisipashon.

Pa kanadónan FuHiKuBo a organisá un kaminata históriko ku Boi Antoin i deklamadó, Jeaniro Dorothea. Tabata un evento bon bishitá ku mas di 40 persona di diferente desendensia kultural i edat. Boi Antoin a guia e kanadónan den skuritu for di Pos di Cuba pa e lanthùis skondí, Yato Baco. Meimei di yatu- i ramanan el a konta tokante historia di e sitio i a papia ampliamente tokante sklabitut na Bonaire i e akontesimentunan rònt di su abolishon. Ounke ku e luna yen no laga mira su mes bon, tabata un anochi interaktivo eksitoso, kaminda e oudiensia tabata kologá na lepnan di e oradónan. Sr. Dorothea, konosí di e kompetensianan di ‘Arte di Palabra’ a deklamá un poesia tokante sklabitut i pordon. Un momentu honorabel di rekonosementu tabata ora a lesa nòmber di antepasadonan sklavisá ku durante e liberashon a haña nan libertat na Yato Baco.

Riba promé di yüli tabatin presentashon di un dokumentario den e bario Tera Kòrá. A kuminsá e anochi ku tene un minüt di silensio, pa konmemorá e fecha promé di yüli. E grupo di trabou a laga traha un mini dokumental den kua ta entrevistá siudadanonan boneriano tokante sklabitut i su abolishon i a pasa esaki tambe na e anochi. Despues di e dokumentario‘Sombra di koló’ di antropólogo Angela Roe, a sigui un kombersashon entre públiko, kaminda hendenan a fosiferá nan mes tokante e tema kiko e ta hasi ku nan personalmente. Grupo Ashé a deleitá e públiko for di kuminsamentu te final. E grupo di trabou ta wak bèk na un trayekto bunita i ta bai prepará pa futuro eventonan pa ku e tema aki. E grupo di trabou ta konsistí di empleadonan públiko di entidat públiko, di gobièrnu sentral i representantenan di instansianan kultural di Boneiru. Por wak e produkshon sinematográfiko di tres minüt ku suptítulo na papiamentu i ingles riba Youtube bou di e nòmber “Brasa bo libertat, pa e por resoná”.



Bonaire schenkt aandacht aan slavernijverleden en de afschaffing hiervan



Kralendijk – Binnen het Nederlands Koninkrijk herdenkt men jaarlijks op diverse manieren het slavernijverleden op 1 juli. Sekshon Kultura, Arte i Literatura (SKAL) en afdeling Communicatie en Protocol faciliteerden dit jaar binnen een werkgroep van het openbaar lichaam Bonaire een gedichtenwedstrijd onder basisscholieren over de betekenis van vrijheid. De eerste prijs en een schooltrofee zijn op 30 juni 2021 uitgereikt aan Djuga van Voorn in groep 8A van Skol Amplio Papa Cornes. De eerste en tweede finalisten waren respectievelijk Mauro Cicilia van Basisschool Aquamarin en Andrika Rowe van Kolegio San Luis Bertran. De wedstrijddeelnemers gaven aan dat zij inspiratie ontvingen van ouders en leerkrachten. De gedichten tonen bewustwording en inlevingsvermogen over het leed, emancipatie en hedendaagse gedwongen kinderarbeid. Het Openbaar Lichaam Bonaire en SKAL bedanken de scholen voor hun deelname.

Voor wandelaars heeft FuHiKuBo een historische tocht georganiseerd met Boi Antoin en voordrachtkunstenaar, Jeaniro Dorothea. Met meer dan 40 personen van gevarieerde culturele afkomst en leeftijden, werd het evenement goed bezocht. Dhr. Antoin begeleidde de wandelaars in de schemering vanaf Pos di Cuba naar het verscholen landhuis Yato Baco. Tussen cactussen en struiken vertelde hij over de geschiedenis van de locatie en sprak hij uitgebreid over de slavernij op Bonaire en de gebeurtenissen rondom de afschaffing daarvan. Hoewel de volle maan zich niet goed liet zien, was het een geslaagde interactieve avond waarin de toehoorders aan de lippen van de sprekers hingen. Dhr. Dorothea, die bekend is van ‘Arte de Palabra’ competities droeg een gedicht voor over slavernij en vergeving. Een eervol moment van herkenning was het oplezen van de namen van slaafgemaakte voorouders die tijdens de manumissie hun vrijheid kregen bij Yato Baco.

Op 1 juli was er een vertoning van een documentaire in de wijk Tera Kòrá. De avond begon met het houden van 1 minuut stilte, ter herdenking van de datum 1 juli 1863. De werkgroep heeft een minidocumentaire laten maken waarin Boneriaanse burgers zijn geinterviewd over slavernij en diens afschaffing. Na de documentaire ‘Sombra di koló’ van documentairemaakster Angela Roe werd een nabespreking gehouden, waar het publiek uiting gaf aan hun eigen gevoel met betrekking tot het onderwerp. De muziekgroep Ashé heeft het publiek vanaf het begin tot het eind vermaakt. De werkgroep kijkt terug op een mooi traject en zal voorbereidingen treffen voor toekomstige evenementen over dit onderwerp. De werkgroep samenstelling bestaat uit ambtenaren van het openbaar lichaam, de Rijksoverheid en vertegenwoordigers van culturele instellingen van Bonaire. De filmproductie van drie minuten is in het Papiaments met Engelse ondertiteling te zien op Youtube onder de naam “Brasa bo libertat, pa e por resoná”.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news WhatsApp





Tweet



Email

Print



Like this: Like Loading...