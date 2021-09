Notisia di polis di djaluna 30 di ougùstùs te ku djárason promé di sèptèmber 2021/Politieberichten van maandag 30 augustus tot en met woensdag 1 september 2021

Notisia di polis di djaluna 30 di ougùstùs te ku djárason promé di sèptèmber 2021

Hit & Run

Riba djadumingu 29 di ougùstùs un aksidente a tuma lugá riba Kaya Nikiboko Nort. Un pikòp a dal den un skuter i a purba sigui kore bai. Un miron atento a logra blòkia e pikòp ku tabata ke kore bai, nèt riba e krusada di Kaya Nikiboko Nort i Kaya Sabana. Personal di ambulans a logra atendé ku shofùr di e skuter na e sitio mes I despues e por a bai kas. Despues di control a resultá ku e shofùr di e pikòp no tabatin un reibeweis ni prueba di seguro bálido. El a haña un prosèsferbal pa esaki. Investigashon den e kaso aki ta andando.

Outo ta dal peaton

Riba djárason promé di sèptèmber, alrededor di 8.30 or di mainta, sentral di polis a risibí notifikashon tokante un aksidente ku un peaton riba Kaya Korona. Ambulans a transportá e víktima pa hospital pa tratamentu médiko.

Entrada hudisial na Tera Kòrá

Den oranan di mainta riba djárason promé di sèptèmber a hasi un entrada hudisial den un kas situá den Tera Kòrá. Durante di esaki a detené un hòmber di inisial G.S.R. di 37 aña di edat en konekshon ku violashon di de Lei di Opio BES. Tambe a konfiská un kantidat grandi di medionan narkótiko. Ta investigando e kaso.

Hòmber ta kai for di baki di pikòp

Den oranan di mainta riba djárason promé di sèptèmber, un hòmber a kai for di den baki di un pikòp ku tabata koriendo, na momentu ku diripiente e klep a habri. Shofùr di e pikòp mes a hib’e hospital pa tratamentu médiko. Na hospital un patruya a papia serio ku e shofùr i a konsehá e pa laga pasahero sinta den outo na lugá di den baki.

Ladronisia for di outo

Riba djaluna 30 di ougùstùs a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná na un parke situá na Kaya Grandi. Deskonosínan a kibra e bentana na e banda di shofùr i a bai ku un pòtmòni ku sèn kèsh i vários tarheta, un telefòn kolo pretu di marka Samsung, un kaha kolo blou ku vários artíkulo pa sambuyá, manera entre otro un ‘verrekijker’, un reguladó di aire, sinku brel chikitu pa sambuyá, un aparato pa midi oksígeno i algun hèrmènt. Ta investigando e kaso.

Ladronisia na sitio di sambuyá

Riba djaluna 30 di ougùstùs a drenta keho di ladronisia na un bich na e sitio di sambuyá 1000 steps. Entre 12 or i 1 or di mèrdia deskonosínan a kue dos tas I a plama e kontenido den e mondi djis ei banda. E deskonosínan a bai ku un tas di snòrkel, un telefòn i sèn kèsh for di den e tasnan. Un kámara, un otro telefòn i algun tarheta di banko si nan no a bai kuné. Ta investigando e kaso.

Winshil destruí

Riba djaluna 30 di ougùstùs a drenta keho di destrukshon. Den e mardugá di djadumingu 29 di ougùstùs pa djaluna 30 di ougùstùs deskonosínan a destruí winshil di un outo ku tabata stashoná na un kas situá na Kaya Trupial. No a bai ku nada for di den e outo. E kaso ta bou di investigashon.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 30 augustus tot en met woensdag 1 september 2021

Hit & Run

Op zondag 29 augustus vond een aanrijding plaats op Kaya Nikiboko Noord. Een pick-up reed een scooter aan en probeerde weg te rijden. Het lukte een oplettende omstander om de wegrijdende pick-up op de kruising van de Kaya Nikiboko Noord en de Kaya Sabana te blokkeren. De bestuurder van de scooter werd ter plekke door het ambulance personeel gecheckt en kon hierna door naar huis. De bestuurder van de pick-up bleek na controle geen rijbewijs en ook geen geldig verzekeringsbewijs te hebben. De bestuurder kreeg hiervoor een proces-verbaal. Onderzoek in deze zaak loopt.

Voetganger aangereden

Op woensdag 1 september kreeg de politiecentrale omstreeks 08.30 uur melding over een aangereden voetganger op de Kaya Korona. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Huiszoeking in Tera Kòrá

In de ochtenduren op woensdag 1 september vond een huiszoeking plaats in een woning in Tera Kòrá. Hierbij werd een 37-jarige man met initialen G.S.R. aangehouden wegens het overtreden van de Opiumwet BES. Er werd een grote hoeveelheid verdovende middelen in beslag genomen. De zaak is in onderzoek.

Man valt uit achterbak van pick-up

In de ochtenduren op woensdag 1 september, viel een man uit de achterbak van rijdende een pick-up toen de achterklep plotseling openviel. Hij werd door de bestuurder van de pick-up naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De bestuurder werd bij het ziekenhuis door een patrouille aangesproken en werd geadviseerd om de passagiers in de auto te laten zitten in plaats van in de achterbak.

Diefstal vanuit auto

Op maandag 30 augustus werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een auto die bij een park aan de Kaya Grandi geparkeerd stond. Onbekenden hebben het ruit aan de bestuurderskant van de auto vernield en hebben een portemonnee met contant geld en verschillende pasjes, een zwarte telefoon van het merk Samsung, een blauwe krat met duikspullen zoals onder andere een verrekijker, een regulator, vijf kleine duikbrillen, een apparaat om zuurstof te meten en enkele gereedschappen meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Diefstal bij duik plek

Op maandag 30 augustus werd aangifte gedaan van diefstal vanaf het strand bij de duik plek 1000 steps. Tussen 12.00 uur en 13.00 uur hebben onbekenden de tassen gepakt en de spullen uitgestrooid in de bosjes waar de tassen stonden. De onbekenden hebben de snorkeltas, een mobiele telefoon en contant geld meegenomen vanuit de tassen. Een camera, een mobiele telefoon en enkele bankpasjes werden niet meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Autoruit vernield

Op maandag 30 augustus werd aangifte gedaan van vernieling. Onbekenden hebben in de nacht van zondag 29 augustus op maandag 30 augustus, het autoruit van een auto vernield. Er werd niks uit de auto weggenomen. De auto stond bij een woning aan de Kaya Trupial geparkeerd. De zaak wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

