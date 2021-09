Universidat di Kòrsou Dr. Moises da Costa Gomez ta habri su aña akadémiko 2021-2022 ofisialmente.

Djabièrnè 3 di sèptèmber 2021 a tuma lugá e apertura ofisial di e aña akadémiko 2021-2022 di UoC. E apertura a tuma lugá den forma di un seremonia solèm di kolegio di dekano ku a wòrdu dirigí dor di Rector Magnificus dr. Francis de Lanoy.

E aña akí e apertura tabata den oranan di mainta den oula di UoC i por a wòrdu presensiá dor di studiantenan, trahadónan i dosentenan partaim. Esaki en konekshon ku e medidanan vigente di COVID-19. Sobrá persona por a sigui e seremonia live via streaming i tambe facebook. Rector Magnificus dr. Francis de Lanoy a habri e seremonia solèm i a sigui ku su spich di bon bini. Despues a sigui un tras di otro diskurso di e representante di Minister di Edukashon, Siensia, Kultura i Deporte, sr. Wladimir Kleinmoedig, representante di Hunta di Supervishon di UoC sr. Darick Jonis MSc. MBA i un mensahe di video di presidente di e hunta estudiantil di 2020-2021, Stephanie Ogenia.

E orador di órden di e aña akí na okashon di e apertura ofisial di e aña akadémiko tabata sr. Miles B.M. Mercera MBA ku su título ‘Resilient Mind-set’. Miles Mercera a gradua na 2010 na CURISES di Universidat di Kòrsou Dr. Moises da Costa Gomez den Bachelor of Science in Hospitality & Tourism Management. Na 2012 e la optené su Master of Science in Consultancy & Entrepreneurship na Rotterdam Business School. E tabata presidente i CEO di Curaçao Hospitality & Tourism Organization (CHATA) for di 2016 te ku sèptèmber 2020. For di yüli 2021 e ta CEO di Tourism Corporation na Boneiru.

Durante su presentashon hopi inspirativo sr. Mercera a inspirá studiante-, trahadó- i dosentenan partaim riba e tereno di pensa resiliente. Sr. Mercera a splika detayadamente i di un manera amplio e definishon i tambe kon bo por trein bo serebro. Resiliensia ta e kapasidat pa por adaptá i bòns bèk na momentu ku kosnan no bai manera planiá. E abilidat pa siña di bo foutnan i sigui enbes di keda para na kosnan ku a bai robes. Ser resiliente den sierto kasonan por te asta laga bo forsa interno krese i oumentá e konfiansa riba hopi tereno di bida.

E video di e seremonia ta disponibel den e archivo di video di UoC via www.uoc.cw òf riba e página di facebook di UoC.

Pa mas informashon por tuma kontakto ku departamento Marketing en Communicatie, tel. +5999 744-2108/+5999 522-5274 òf marketing@uoc.cw.

De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez opent officieel haar academische jaar 2021-2022

Op vrijdag 3 september 2021 vond plaats de officiële opening van het academische jaar 2021-2022 van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez. De opening van het academische jaar vond plaats door middel van een plechtige zitting van het College van Decanen die geleid werd door de Rector Magnificus van de universiteit, dr. Francis de Lanoy.

Dit jaar vond de opening plaats in de ochtenduren en kon alleen bijgewoond worden in de aula door studenten, medewerkers en gastdocenten van de UoC. Dit in verband met de geldende maatregelen met betrekking tot de pandemie van COVID-19. Het overige publiek kon de ceremonie live volgen via livestreaming en de facebookpagina van de UoC. De Rector Magnificus van de UoC, dr. Francis de Lanoy, opende de academische zitting en hield vervolgens zijn welkomstwoord. Hierna volgden achter mekaar de toespraken van de vertegenwoordiger van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, de heer Wladimir Kleinmoedig, de vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht, de heer Darick Jonis MSc. MBA en een videoboodschap van de voorzitter van de studentenraad van de UoC van 2020-2021, mw. Stephanie Ogenia.

De gastspreker ter gelegenheid van de opening van het academische jaar 2021-2022 was de heer Miles B.M. Mercera met de titel van zijn voordracht ‘Resilient Mind-set’. Miles Mercera is in 2010 afgestudeerd aan CURISES van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez in Bachelor of Science in Hospitality & Tourism Management. In 2012 behaalde hij zijn Master of Science in Consultancy & Entrepreneurship aan de Rotterdam Business School. Hij was President & CEO van de Curaçao Hospitality & Tourism Organization (CHATA) sinds 2016 tot september 2020. Sinds juli 2021 is hij CEO van de Tourism Corporation op Bonaire.

Tijdens een zeer inspirerende presentatie heeft de heer Mercera de studenten en docenten geïnspireerd op het gebied van veerkrachtige mind-set. Miles heeft op een gedetailleerd en breder reikwijdteniveau de definitie uitgelegd en hoe men zijn hersenen kan trainen. Veerkracht is het vermogen om je aan te passen en terug te veren als dingen niet gaan zoals gepland. Het in staat zijn om van fouten te leren en verder te gaan in plaats van te wentelen of stil te staan ​​bij mislukkingen. Veerkrachtig zijn in sommige situaties kan zelfs innerlijke kracht opbouwen en het vertrouwen op veel terreinen van het leven vergroten.

De lezing is online na te zien in het videoarchief op www.uoc.cw of op de facebookpagina van de UoC.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing en Communicatie, tel. +5999 744-2108 of marketing@uoc.cw.

Toespraak

Dr. Francis de Lanoy

Rector Magnificus UoC

Opening academisch jaar 2021-2022 – Vrijdag 3 september 2021

op de UoC

Dear students,

A very warm welcome to the 2021-2022 academic year!

I would like to start my address this morning by telling you that the UoC community welcomes you with open hands. We are here to support you every step of the way in your academic journey and career development. Your choice for the UoC is the best choice that you could have made. Please feel yourself at home; we are here to serve you!

This year we have changed the format of this opening ceremony by focusing mainly on you as our student regardless you are a freshmen, junior or senior. Considering the fact that our offerings goes across our borders, thanks to the accelerated digital developments, today’s ceremony is a hybrid one with participation both inside the auditorium, outside on the patio, and online and with our students in Bonaire, Aruba, St. Maarten, Saba and Statia. Students who are on an internship in Europe or the region that are also attending the opening of the academic year virtually today. So again a warm welcome to you all!

We are living in very peculiar times as our global community has been threatened the last 18 months with the COVID-19 pandemic and its consequences resulting in deterioration and a general mood of despair, pessimism in our countries. All this led to stress-increasing situations for many organizations and households, which of course has also impacted our students. The feeling of uncertainty in particular manifested itself very clearly in conversations, attitude and behavior of the local population. I believe that the time has come to change the present survival mood to a reviving one through realistic optimism.

With realistic optimism, I am referring to balance out negative and positive things in situations, circumstances and people. We need to have the courage to explore opportunities, without being blocked by risk and failure, with the belief that the future will be better than the past.

Each year, I announce a theme that will guide the academic year. The 2021-2022 theme is “adaptation to optimism and resilience.”

Yes, we can do it, we can achieve it, and we will overcome these challenging times. Nothing should block you from achieving success in any way you choose to define your success. This year, I would invite you to take advantage of every opportunity to develop yourself. This includes utilizing all resources and support services that the UoC has available to you. Together we have to continue adjusting our actions and habits to the “new normal”. Our primary goal is to facilitate and support you, and your primary goal should be to succeed in your study! Please drill this goal into you mind so that it will become as strong as a solid rock.

Wij zijn tevreden dat ondanks het toenemende concurrerende studieaanbod voor hoger en academisch onderwijs in ons land en in het buitenland, een groot aantal studenten gekozen heeft om hun vervolgstudie bij de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez te doen. Het aantal nieuwkomers dit jaar is ruim 300. Ook het feit dat wij volledige opleidingen bieden aan onze zustereilanden Bonaire, Aruba, St. Maarten, Saba en St. Eustatius (de voormalige Antillen) interpreteren wij als een teken van waardering en erkenning van onze universiteit als instituut voor hoger en academisch onderwijs.

De Universiteit van Curaçao heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor het opbouwen van lokale capaciteit op onze eilanden, in een wereld die snel verandert en voor een onbekende toekomst. Globalisering en digitalisering maken niet alleen deel uit van onze toekomst; zij bepalen zelfs dagelijks onze agenda. Het ontkennen van deze dynamiek betekent zichzelf uitsluiten van ontwikkelingen en trends. Vandaar dat wij dit academische jaar vol goede moed en met een positieve instelling instaan voor opbouw van onze landen. Via ons onderwijs en onderzoek zullen wij samen met onze studenten onze bijdrage leveren aan economisch, financieel en sociaal herstel van onze landen.

De maatschappelijke rol van de UoC en de voordelen voor onze landen voor het hebben van een universiteit op eigen grondgebied moeten zichtbaar zijn. Vandaar dat de UoC haar vleugels heeft uitgestrekt en samen met de Universiteit van Aruba, de overheid van St. Maarten, en haar internationale en regionale partners gezamenlijke onderwijsprogramma’s en onderzoeksprojecten zullen uitvoeren.

Wij beogen met deze samenwerkingen ook verder te gaan dan alleen wetenschapsbeoefening. Of het COHO of Landenpakket is, werkeloosheidsbestrijding, criminaliteitsbestrijding, entrepreneurship, het maakt voor ons niet uit. Onze studenten zullen worden ingezet voor gemeenschapsprojecten ter bevordering van hun besef van goed burgerschap en verantwoordelijkheid voor hun land.

Flashback

Un bista bèk na aña akadémiko 2020-2021 ta mustra ku tabata un aña hopi spesial pa UoC prinsipalmente kousá pa e pandemia di COVID-19. Gran parti di e aña e proseso primario di UoC ku ta enseñansa i edukashon a ser duná riba distansia. Hasta e kulminashon di e aña akadémiko kual ta e seremonia di entrega di diploma a move di yüni pa desèmber 2020.

Traha i studia na kas a bira normal i e interakshon sosial ku normalmente ta tuma lugá den un instituto manera UoC tabata práktikamente ousente i nos tur a sinti su falta. Tantu nos dosentenan komo nos studiantenan a adaptá di tal manera na e situashon ku enseñansa a sigui kasi normal. Mester remarká sí ku e faktor di sorpresa a kousa basta strès riba e organisashon di UoC pa tur kos por a kana bon.

In conclusion, I can say that the academic year 2020-2021 was a very peculiar year in which we all worked with a lot of creativity and commitment to ensure that education and research, as well as exams and graduation processes, went as normal as possible under unusual circumstances.

What are our priorities in academic year 2021-2022?

The university will continue the course that it has already set with the implementation of its strategic plan 2021-2024. This plan is based on the vision to become a respected and innovative knowledge centre, that aims at supporting the sustainable development of the country of Curaçao through capacity building for young people and adults and active participation in developments by offering of internationally recognized, higher, academic education, research and community services.

We will be focusing on the following strategic objectives:

substantiate the role of the UoC as a Scientific Institution and a World Class Knowledge Centre; innovation & transition to online learning; apply a growth strategy by aligning the enrolment initiatives with the market demands; promote the practice of resilience from both inside-out and outside-in perspective; improve the image of the UoC as a local recognized institute for scientific practice; community engagement by combining university knowledge and community experience.

Verder zal het behouden van de positieve beoordelingen van onze opleidingen door de NVAO een zeer belangrijke plaats innemen.

De UoC is ook bezig met de afronding van een nieuw businessmodel waarmee de universiteit in dit academisch jaar met de transitie naar dit nieuwe model zal beginnen.

Centraal staan dit jaar ook het aanbieden van lifelong learning mogelijkheden en professional education aan onze gemeenschappen en maatschappelijk relevant onderzoek.

Het succes van onze studenten en landskinderen staat centraal. Vandaar dat de UoC dit jaar weer het pre-academic program aanbiedt waarin aan de studenten de kennis, vaardigheden en competenties worden aangeboden om startklaar te zijn voor een opleiding bij een universiteit of hogeschool. De UoC is reeds bezig met de Universiteit van Aruba en de Vereniging van hogescholen en universiteiten in Nederland om dit pre-academic program uit te breiden met een deel aan deze kant en een ander deel aan de andere kant van de oceaan.

Konkluyendo, UoC tin hopi plan i apesar di tur desafio ta rechasá rotundamente un aktitut deprimí i sin speransa. Nos ta konvensí ku si tur hende den nos komunidatnan adoptá un aktitut positivo i optimismo realístiko nos lo sali afó.

That is why we as UoC are firmly convinced that in view of the global reality of the 21st century, our countries and communities must become resilient. St. Martin is an example of how they came back after having been beaten by two major hurricanes. We can do it, because giving up is not an option for us!

So again, the central theme for academic year 2021-2022 is adaptation to optimism and resilience. We are very proud to have this morning a very special keynote speaker who is a living example of realistic optimism and of being resilient. I am sure that our keynote speaker Mr. Mercera will elaborate in extent on this theme with a focus on our students later on this morning in his keynote.

Nogmaals, het creëren en bevorderen van optimisme, positivisme en resilience zal een prominente plaats behouden in ons onderwijs en handelen op de UoC dit academische jaar.

Students, colleagues, I have full confidence that you will radiate this in your words, actions and attitude and become really agents of change. Ban P’e!

Deel 3: (opening academisch jaar)

Studenten, masha danki dat jullie gekozen hebben om bij de UoC je vervolgstudie te doen. Wij weten dat jullie andere opties hadden en ook dat jullie als toekomstige leiders en captains of industries complexere situaties en overrompelingen zullen tegenkomen, waar je in staat moet zijn om veerkrachtig te zijn om door te kunnen gaan om je doelstellingen te realiseren.

Studeren bij de UoC bereidt je voor op leven en werken als een professional die een balans weet te creëren tussen werken en leven én met maatschappelijk bewustzijn en verantwoordelijkheid. In de wereld waarin wij momenteel leven waar de enige zekerheid onzekerheid is, wordt van jou verwacht dat je opgewassen bent tegen harde stoten en verrassingen, dat je veerkrachtig bent. En dat zal je zeker zijn bij de afronding van je studie bij de UoC, een startbekwame professional. Het zal geen makkelijke ride worden, maar zeker wel leerzaam en welke zich in de long run loont.

Also a word of thanks to the parents and relatives for their trust in our institute. We are committed to help build our future professionals and our country Curaçao, Bonaire, Aruba, St. Maarten, Saba and Statia.

Leden van de Raad van Toezicht, decanen, wetenschappelijke en niet wetenschappelijke medewerkers, studenten, ik wens jullie allemaal een fantastisch, dynamisch, succesvol en bovenal een gezegend academisch jaar.

Ik dank u voor uw aanwezigheid en sluit hiermee deze academische plechtigheid ** hamerslag 1.

** hamerslag 2. Bij deze verklaar ik academisch jaar 2021-2022 voor geopend.

Hartelijk dank voor uw aandacht en een prettige middag verder!

