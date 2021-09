𝗗𝗲𝗳𝗲𝗸𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗠𝗲𝘁𝗲𝗼 𝘀𝘂 𝗿𝗮𝗱𝗮𝗿 𝗹𝗼 𝘄𝗼̀𝗿𝗱𝘂 𝗿𝗲𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮́ 𝗼𝘁𝗿𝗼 𝘀𝗶𝗺𝗮𝗻.

๐——๐—ฒ๐—ณ๐—ฒ๐—ธ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐— ๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ผ ๐˜€๐˜‚ ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ๐—ฟ ๐—น๐—ผ ๐˜„๐—ผฬ€๐—ฟ๐—ฑ๐˜‚ ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎฬ ๐—ผ๐˜๐—ฟ๐—ผ ๐˜€๐—ถ๐—บ๐—ฎ๐—ป.

Ya tin algun dia kaba ku e radar di wer di Meteo no ta funshonando. Na promรฉ lugรก Servisio Meteorolรณgiko kier a pidi diskulpa na tur nos usuarionan den sektor di aviashon, sektor marรญtimo i pรบbliko en general, ku nos no por a kompartรญ e informashon di รกwaseru i welek durante e dianan aki, a traves di informashon di nos radar.

Servisio Meteorolรณgiko mes tambe ta sinti falta di e radar su produktonan, pa por analisรก e wer na un manera mas profundo i brinda un servisio รณptimo na nos komunidat. E informashon di radar ta importante tambe pa habitantenan di tantu Aruba, Boneiru, kosta i interior di parti di Venezuela i parti ekstremo nortost di Colombia, espesialmente den temporada di orkan i di รกwaseru ku nos ta den.

Investigashon realisรก pa departamentu tรฉkniko di Meteo a determinรก ku un aparato ku ta forma parti di transmishon di seรฑal, a daรฑa. Huntu ku e fabrikante finlandes ๐˜๐˜ข๐˜ช๐˜ด๐˜ข๐˜ญ๐˜ข, a repasรก e investigashon ku a hasi i nan tambe a konkluรญ ku e aparato a daรฑa i ku e mester wรฒrdu kambiรก. Mirando ku e mantenshon anual, ku a wรฒrdu hasรญ na e radar pa e departamentu tรฉkniko di Meteo ta ekselente, tambe ku e laso estrecho ku Meteo tin aktualmente ku e kompania i ku Kรฒrsou tabata e promรฉ pais den Karibe ku a kumpra e radar ultra moderno aki, i ku esaki a resultรก den mas kompra den nos region, e kompania finlandes a bai di akuerdo pa reemplasรก e aparato di inmediato riba nan gastunan.

E piesa aki ya a wรฒrdu empaketรก i pa kuminsamentu di otro siman ta premirรก ku e aparato aki lo yega Kรฒrsou i lo por wรฒrdu instalรก a korto plaso.

Nos ta pidi un tiki mas indulgensia i nos ta spera ku den kurso di otro siman nos por brinda e servisio di nos radar atrobe.

๐——๐—ฒ๐—ณ๐—ฒ๐—ฐ๐˜ ๐—ผ๐—ณ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜„๐—ฒ๐—ฎ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ผ๐—ณ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐— ๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ผ ๐˜„๐—ถ๐—น๐—น ๐—ฏ๐—ฒ ๐—ณ๐—ถ๐˜ ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ป๐—ฒ๐˜ ๐˜ ๐˜„๐—ฒ๐—ฒ๐—ธ .

Meteo’s weather radar has not been working for several days now.

Firstly, the Meteorological Department would like to apologize to all our users in the aviation and marine sector and to the public as well for not being able to share the rain and lightning information with them through our radar images during these days.

The Meteorological Department itself also lacks the various radar products, in order to be able to properly analyze the weather situation and to be able to offer an optimal service to our society. The radar information is also important for the inhabitants of Aruba, Bonaire, the coastal and inland areas of part of Venezuela and the extreme northeast of Colombia as well. Especially now during the hurricane season and the rainy season, which we are currently in.

An investigation carried out by the technical department of the Meteo has shown that a device, which is part of the signal transmission, has become defective. Together with the Finnish manufacturer ๐˜๐˜ข๐˜ช๐˜ด๐˜ข๐˜ญ๐˜ข, this investigation was conducted, and they also concluded that this device has become defective and that it must be replaced. The annual maintenance, which was carried out in an excellent manner by the technical department of the Meteo and also the good relationship that the Meteo has with this company and the fact that Curaรงao was the first country in the Caribbean to buy this ultramodern radar and that this led to the purchase by several countries in our region, all these facts led to this Finnish company agreeing to replace this device at their expense.

This replacement part has already been packed and it is expected to arrive in Curaรงao early next week. It will then be installed soon thereafter.

We ask you to have some understanding and patience and we hope to be able to offer you the services of our weather radar again in the course of next week.

๐——๐—ฒ๐—ณ๐—ฒ๐—ฐ๐˜ ๐—ฎ๐—ฎ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐˜„๐—ฒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ๐—ฟ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐— ๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ผ ๐˜„๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐˜ ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐˜„๐—ฒ๐—ฒ๐—ธ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ต๐—ผ๐—น๐—ฝ๐—ฒ๐—ป

Al enkele dagen werkt de weerradar van de Meteo niet.

Ten eerste wil de Meteorologische Dienst zijn verontschuldigingen bieden aan al onze gebruikers in de lucht- en scheepvaartsector en aan het algemene publiek, omdat wij niet in staat waren om de regen- en blikseminformatie gedurende deze dagen via onze radarbeelden met hen te delen.

De Meteorologische Dienst zelf mist ook de diverse radarproducten, om op die manier de weersituatie beter te kunnen analyseren en om een optimale service aan onze samenleving te kunnen bieden. De radarinformatie is ook belangrijk voor de inwoners van Aruba, Bonaire, de kustgebieden en het binnenland van een deel van Venezuela en verder ook het uiterste noordoosten van Colombia. Vooral nu, gedurende het orkaanseizoen en de regentijd, waarin wij ons momenteel bevinden.

Een door de technische afdeling van de Meteo uitgevoerd onderzoek heeft uitgewezen dat een apparaat, dat deel vormt van de signaaltransmissie, defect geraakt is. Samen met de Finse fabrikant ๐˜๐˜ข๐˜ช๐˜ด๐˜ข๐˜ญ๐˜ข, is dit onderzoek doorlopen en ook zij kwamen tot de conclusie dat dit apparaat defect is geraakt en dat het vervangen moet worden. De jaarlijkse onderhoudsbeurt, die op uitstekende wijze door de technische afdeling van de Meteo uitgevoerd is en ook de goede relatie die de Meteo met deze maatschappij heeft en verder ook het feit dat Curaรงao het eerste land in het Caraรฏbisch Gebied was, dat deze ultramoderne radar kocht en dat dit leidde tot de aanschaf door meerdere landen in onze regio, leidden ertoe dat dit Finse bedrijf ermee akkoord ging om dit apparaat op hun kosten te vervangen.

Dit onderdeel is inmiddels reeds ingepakt en naar verwachting zal dit apparaat begin volgende week op Curaรงao aankomen. Het zal dan op korte termijn worden geรฏnstalleerd.

Wij verzoeken u om nog even begrip en geduld te hebben en wij hopen u in de loop van volgende week weer de diensten van onze weerradar aan te kunnen bieden.

