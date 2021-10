De Education with Technology Conference 2021

“Delivering Education Beyond The Pandemic”.

In 2018 is het Center for Digital Learning van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez gestart met de eerste conferentie Education with Technology waarin aandacht werd besteed aan het onderwijs van de toekomst en het belang van de technologie daarin. Toen heeft een gastspreker van een onze conferentie-partners aangegeven dat wij in het onderwijs de kans lopen in 2025 zonder baan te zitten, omdat wij geen rekening hebben gehouden met technologische ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Zo lang heeft het niet geduurd: in maart 2020 kregen wij een voorproef van deze situatie met de intrede van de pandemie van COVID-19. Tijdens de eerste lockdown zaten leerkrachten en docenten (naast andere leden van onze maatschappij) met de handen in het haar: hoe nu verder? Van alles werd ingeschakeld als communicatietool om elkaar en in het bijzonder leerlingen en studenten nog te kunnen bereiken. Dat heeft zijn voor- en nadelen gehad die wij gaandeweg in het jaar 2020 hebben moeten ervaren. De miniconferentie die in maart 2020 niet georganiseerd kon worden, omdat er geen tijd was om het snel van on-site naar online te organiseren. Eind oktober 2020 is de conferentie wel virtueel doorgegaan en zo hebben verschillende organisaties waaronder ook scholen hun weg moeten vinden in de wereld van toepassing van technologie binnen het onderwijs.

De Education with Technology Conference 2021 heeft dit jaar als subtitel: “Delivering Education



Beyond The Pandemic”.

In de tweede lockdownperiode (2021) vanwege de pandemie van COVID-19 hebben wij min of meer een idee gekregen van welke technologie op een verantwoorde en veilige manier toegepast kon worden. De overgang van on-site didactiek met de gebruikelijke werkvormen naar een onlineversie van de activiteiten was echter nog niet altijd even duidelijk. In de miniconferentie van maart 2021 hebben wij daar de nodige aandacht aan



besteed. Wat hebben wij tot nu toe geleerd, wat zijn de goede ideeën geweest, wat de minder goede? Hoe gaan wij nu verder? Deze ervaringen, lessons learned en best practices, de do’s and the don’ts moeten wij met elkaar delen en dat gaan wij dan ook doen tijdens de Education with Technology Conference UoC 2021 op 28 en 29 oktober aanstaande.



Share on: WhatsApp

Like this: Like Loading...