PROMÉ MINISTER/MINISTER DI HUSTISIA GILMAR PISAS A BISHITÁ WARDAKOSTA I DEFENSA DEN KARIBE.



Willemstad – Promé Minister Gilmar Pisas tabata di bishita na Wardakosta i Defensa dia 25 di novèmber 2021.

Promé Minister, alabes Minister di Hustisia Gilmar Pisas a pasa Base di Marina Parera i einan a keda risibí ku un seremonia ku un asina yamá ‘guardia arma‘.

Esei ta konta komo muestra di honor na e alto mandatario ku tabata di bishita.

Despues di e resepshon Promé Minister a forma parti di diferente reunion, durante kual e la keda informá tokante diferente desaroyo na Wardakosta i Defensa.

Tópiko di kombersashon tabata entre otro e ehekushon di e ‘landspakket’ pa loke ta trata fortalesé “Estado di Derecho”.

Den esaki ta premirá e ekspanshon di Wardakosta i alabes a palabrá ku Milisia di Kòrsou lo keda profeshonalisá.

Durante di e reunion akí Promé Minister a firma e plan di ehekushon pa lokual ta e fortifikashon di e kòntròlnan riba frontera. Den e plan akí a palabra ku Hulanda ku e shete añanan binidero lo invertí èkstra den e kòntròl di e fronteranan di e paisnan Aruba, Kòrsou i Sint Maarten.



Promé Minister a haña oportunidat pa nabegá un ratu den e boto patruyero di Wardakosta i a kore un ratu den un Anaconda di Defensa.

E materialnan di Wardakosta i Defensa ta forma un parti hopi importante di e tareanan diario di ámbos organisashon.

Durante e bishita na Wardakosta Promé Minister, den su ròl komo Minister di Hustisia, a huramentá tambe un kantidat nobo di personal di Wardakosta.

Komandante di Forsa Naval den Region Karibe, alabes Direktor di Wardakosta Region Karibe, Brigada General di Marina Frank Boots su palabranan: ‘’E bishita di Promé Minister hasí na Base di Marina Parera, ta masha balioso pa nos. Nos por a duna un bon bista di e vários asuntunan di seguridat marítimo ku kua diariamente nos tin di haber.’’

MINISTER VAN JUSTITIE GILMAR PISAS BEZOEKT DE

KUSTWACHT EN DEFENSIE IN HET CARIBISCH GEBIED.

Willemstad – Minister-President/Minister van Justitie Gilmar Pisas bracht vandaag een bezoek aan de Kustwacht en aan Defensie. Minister-President, tevens Minister van Justitie, ging langs bij Marinebasis Parera en werd aldaar ceremonieel ontvangen met een zogeheten ‘gewapende wacht’. Dat geldt als een eerbetoon aan de bezoekende hoogwaardigheidsbekleder.

Na de ontvangst woonde de Minister-President diverse vergaderingen bij, waar hij werd bijgepraat over verschillende ontwikkelingen bij de Kustwacht en bij Defensie. Gespreksonderwerp was onder andere de uitvoering van het landspakket voor de versterking van de rechtsstaat. Hierbij is uitbreiding voorzien voor de Kustwacht en tevens is afgesproken dat de Curaçaose militie verder wordt geprofessionaliseerd. De Minister-President heeft gedurende de vergadering ook het plan van aanpak ter versterking van het grenstoezicht ondertekend. Hierin is met Nederland afgesproken om in ieder geval de komende zeven jaar extra te investeren in het grenstoezicht van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Pisas ging ook een eindje meevaren in een patrouilleboot van de Kustwacht en heeft een stuk gereden in een Anaconda van Defensie. Het Kustwacht- en Defensiematerieel vormt een zeer belangrijk onderdeel bij de dagelijkse taken die de beide organisaties hebben. Tijdens zijn bezoek aan de Kustwacht beëdigde Pisas in zijn rol als Minister van Justitie een aantal nieuwe kustwachters.

De Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, tevens ook Directeur Kustwacht Caribisch gebied, brigadegeneraal der mariniers Frank Boots: ‘’Het bezoek van de Minister-President aan de Marinebasis Parera is voor ons heel waardevol. Wij hebben een goed beeld kunnen geven van de verschillende maritieme veiligheidsvraagstukken waar wij dagelijks mee te maken hebben.’’

