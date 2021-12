de 3e editie van ‘Invest in Willemstad’ / E di 3 edishon di ‘Invest in Willemstad’

de 3e editie van ‘Invest in Willemstad’

De eerste “Invest in Willemstad”-investeringssummit vond twee jaar geleden plaats. Na deze summit, georganiseerd door de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW en diverse Curaçaose partijen, heerste er een optimistische sfeer over de ontwikkelingsmogelijkheden voor onze werelderfgoed-stad. Een direct gevolg van deze summit was bijvoorbeeld de aankoop van Plaza door het pensioenfonds APC in overleg met de HPC-groep.

Op 25 november 2020 heeft op bescheiden schaal virtueel een 2e editie plaatsgevonden. Dit jaar organiseren we op maandag 6 december de 3e editie van Invest in WIllemstad. Dit evenement zal plaatsvinden op Scharloo bij Villa Maria van 16:00-19:00.

De covid-crisis, met als gevolg dat cruiseschepen Curaçao niet meer aandeden en het verblijfstoerisme inzakte, zorgde voor vertraging in de uitvoering van de plannen bij investeerders en ondernemers die iets in Willemstad wilden doen. Echter, het tij is aan het keren en de interesse in Willemstad neemt toe. Nieuwe ontwikkelingen schetsen de toekomst van Willemstad.

In deze derde editie van Invest in Willemstad willen we graag de stand van zaken opmaken en vooruitblikken op de toekomst van Willemstad. Vertegenwoordigers van de vier districten van Willemstad, te weten Punda, Otrobanda, Pietermaai en Scharloo, zullen daarover een korte update geven.

Daarnaast hebben we ontwikkelaars van interessante projecten verzocht om kort hun plannen te presenteren. Uitgenodigd zijn de belangrijke personen die te maken hebben met de ontwikkelingen rond het Plaza Hotel in Punda, het Sint Elisabeth district (SEHOS) en Kurá Hulanda in Otrobanda, the Wharf op Scharloo en in Pietermaai/Penstraat.

De opening zal geschieden door de Ministers Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling (MEO), alsmede door voorzitter Billy Jonckheer van de Kamer van Koophandel als vertegenwoordiger van de private sector.

Geïnteresseerden kunnen deze 3e editie van Invest in Willemstad via een zoom-link volgen. Daartoe dienen ze zich aan te melden via de link op de website of facebook pagina van “InvestinWillemstad”. De uitzending begint maandag 6 december om 16:25 uur en duurt tot 18:00 uur.

Voor vragen kunt u zich richten tot dhr. Rob van den Bergh via +599 9 5102326.

Kòrsou, dia 1 di desèmber 2021

E di 3 edishon di ‘Invest in Willemstad’

Dos aña pasá e promé kumbre di invershon “Invest in Willemstad” a tuma lugá. Despues di e kumbre aki, organisá pa e organisashon di dunadó di trabou di Hulanda VNO-NCW i diferente partido di Kòrsou, tabata reina un ambiente optimista pa loke ta e posibilidatnan di desaroyo pa nos siudat ku herensia mundial. Un resultado direkto di e kumbre aki tabata por ehèmpel ku APC den konsulta ku grupo HPC a kumpra Plaza.

Dia 25 di novèmber 2020 un di 2 edishon a tuma lugá virtualmente na un eskala modesto. E aña aki nos ta organisá e di 3 edishon di Invest in WIllemstad riba djaluna dia 6 di desèmber. E evento aki lo tuma lugá den Skalo na Villa Maria di 16:00-19:00 or.

E krísis di covid a kousa ku barkunan krusero no tabata bishitá Kòrsou mas i e turismo di estadia a kai den otro, a perkurá pa un retraso den ehekushon di e plannan serka invershonista i empresarionan ku tabata ke hasi algu na Willemstad. Sinembargo, kosnan a kuminsá bòltu i e interes pa Willemstad ta oumentando. Desaroyonan nobo ta delineá e futuro di Willemstad.

Den e di tres edishon di Invest in Willemstad nos lo ke apuntá unda nos ta awor i mira pa dilanti pa loke ta futuro di Willemstad. Representantenan di e kuater distritonan di Willemstad, esta Punda, Otrobanda, Pietermaai i Skalo, brevemente lo duna un relato di e situashon aktual.

Ademas nos a pidi invershonistanan di proyektonan interesante pa duna un presentashon breve di nan plannan. Esnan invitá ta personanan importante ku tin di haber ku e desaroyonan rondó di Hotèl Plaza den Punda, e distrito Sint Elisabeth (SEHOS) i Kurá Hulanda den Otrobanda, the Wharf na Skalo i na Pietermaai/Penstraat.

E apartura ta na enkargo di e Ministernan Charles Cooper di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano i Ruisandro Cijntje di Desaroyo Ekonámiko (MEO) i tambe di presidente Billy Jonckheer di Kámara di Komèrsio komo representante di di sektor privá.

Interesadonan por sigui e di 3 edishon di Invest in Willemstad via lenk di zoom. Pa esei nan mester mèldu atraves di e lenk riba website òf página di facebook di “InvestinWillemstad”. E transmishon ta kuminsá djaluna dia 6 di desèmber 16:25 or i ta dura te 18:00 or.

Pa preguntá por bai serka señor Rob van den Bergh atraves di +599 9 5102326.

