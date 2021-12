Kolegio Ehekutivo ta faboresé Chogogo Beach & Resort i ofresé kondishonnan limitá na Pastechi & More / Het Bestuurscollege begunstigt Chogogo Beach & Resort en biedt beperkte voorwaarden aan Pastechi & More

Kolegio Ehekutivo ta faboresé Chogogo Beach & Resort i ofresé kondishonnan limitá na Pastechi & More

Kralendijk – Frakshon Demokrat ta ekspresá disgusto i desaprobashon kompleto pa ku e trato preferensial, kontra lei i regla, ku Kolegio Ehekutivo ta duna Chogogo Beach & Resort den e proseso pa e resòrt haña e pèrmit ambiental ku nan falta pa traha un bich artifisial i habri nan portanan. Na mes momentu e Kolegio ta ofresé kondishonnan limitá na un empresario lokal pa bende pastechi riba Malekon.

Na komienso di oktober último e Direktorado di Supervishon i Mantenshon di Lei den koperashon ku Stinapa a para konstrukson di e bich artifisial na Chogogo Beach & Resort i a duna nan un but pa motibu ku a konstatá ku e resòrt no tabatá disponé di e pèrmit ambiental nesesario pa por basha santu artifisial pa traha e bich. E pèrmit ta pa garantisá ku e santu no ta kousa daño na e koralnan. Apesar di e òrdu pa stòp, e propietario a sigui ku e trabounan manera nada no a pasa, mustrando di e manera aki ku e NO ta respetá nos naturalesa ni e lei i regla vigente pa protehá esaki. Frakshon Demokrat tin asta entendí ku e propietario a menasá e ambtenar di e direktorado pa e echo ku a para e trabounan. Kiko lo mester pasa ku e propietario ku a hasi e menasa aki, Frakshon Demokrat ta puntra. Despues di esaki gezaghèber a bai sinta na mesa ku e propietario pa yega na un ‘solushon’ pa ku e situashon.

Ta inaseptabel pa Frakshon Demokrat ku Gezaghèber, despues di e reunion ku Chogogo Beach & Resort, a sigui mete su mes ku e asuntu aki i a duna òrdu na Stinapa i ambtenarnan di e direktorado ariba menshoná pa no para e konstrukshon i no duna e but, pues pa no kumpli ku e lei i regla vigente. Por a lesa tambe den medio di komunikashon ku gezaghèber, na nòmber di Kolegio Ehekutivo, a ordená e Direktorado di Planifikashon i Desaroyo oralmente pa sòru pa duna e resòrt e pèrmit ambiental mas rápido ku ta posibel pa asina nan por a habri promé di desèmber último. Komo ku e resòrt a entregá e petishon pa e pèrmit 17 di novèmber último, lo tabata imposibel pa nan risibí e pèrmit promé ku 1 di desèmber.

Komo chèri riba e bolo di violashon di lei i regla, Frakshon Demokrat a tuma nota tambe ku Kolegio Ehekutivo posibelmente a duna Chogogo Beach & Resort un dekreto oral di toleransia ku a hasi posibel pa e propietario tòg por a sigui hasi e trabou sin ku nan ta kumpli ku lei i sin ku e palabrashon ta poné riba papel. Pa e frakshon konsientemente Kolegio Ehekutivo ta disidí pa hasi e palabrashon aki skondí pa asina esnan ku tin interes i/òf por tin daño dor di e dekreto, no sa nada i no por entregá un keho kontra di e desaroyo aki tampoko. Frakshon Demokrat: si en realidat Kolegio Ehekutivo ta goberná na bienestar di e pueblo aki, kon por ta ku nan ta hasi kosnan skondí pa asina e komunidat no haña sa?

Frakshon Demokrat ta kondená i ta haña insólito ku Chogogo Beach & Resort no ta kumpli ku lei i regla, i riba dje Gezaghèber, ku tin e tarea prinsipal pa wak si gobernashon ta kumpli ku lei i regla, mes ta pidi su trahadónan pa nan no kumpli ku esaki pa asina faboresé e propietario di e resòrt. E frakshon ta sigui enfatisá ku leinan tei i ta konta pa tur hende. Ta manera ku ta Kolegio Ehekutivo ta disidí pa ken sí i pa ken nò lei ta konta i ku esaki ta dependé di kuantu sèn un hende tin den su saku. Manera a pasa resientemente: un boneriano ta para kantu di awa bende su pastechi (Pastechi & More), un hende ta reklamá i mesora e direktorado di Mantenshon i Supervishon di Lei ta bai kit’é pa e para otro kaminda; aparentemente pasobra e ta un boneriano. Aki banda ta traha un resòrt, e no ta kumpli ku lei i regla, tur hende ta reklamá i Gezaghèber ta duna òrdu pa laga nan sigui traha trankil. E diferensia ku tin ta esun ta un boneriano humilde ku ta traha pa e kome, e otro ta un mionario. Frakshon Demokrat: Nos tin un problema fundamental!

Pa e frakshon e motibu tras di e aktitut di Kolegio Ehekutivo ta kompletamente robes, no ta aseptabel i no ta kuadra ku e liñanan di bon gobernashon. Esaki ta mal maneho ku ta duna a lo menos un muestra di mal intenshon. Frakshon Demokrat en todo kaso lo bai atendé seriamente ku Kolegio Ehekutivo tokante di esaki durante di e reunion di Konseho Insular públiko ku nan a pidi i ku lo tuma lugá djamars awor 7 di desèmber pa 7’or di anochi.

Het Bestuurscollege begunstigt Chogogo Beach & Resort en biedt beperkte voorwaarden aan Pastechi & More

Kralendijk – De Democratische Fractie uit totale ergenis en afkeuring over de voorkeursbehandeling, tegen wet- en regelgeving in, die het Bestuurscollege aan Chogogo Beach & Resort geeft in het proces ter verkrijging van de ontbrekende natuurvergunning om zo een kunstmatig strand aan te leggen en hun deuren te openen. Tegelijkertijd biedt het College beperkte voorwaarden aan een lokale ondernemer voor de verkoop van pasteitjes op de Malekon.

Begin oktober heeft de Directie Toezicht en Handhaving in samenwerking met Stinapa de bouw van het kunstmatige strand bij Chogogo Beach & Resort stilgelegd en een dwangsom opgelegd bij constatering dat het resort niet over de vereiste natuurvergunning beschikte om kunstmatig zand te storten voor aanleg van het strand. De vergunning dient ter garantie dat het zand geen schade veroorzaakt aan de koraalriffen. Ondanks de bouwstop, heeft de eigenaar de werkzaamheden voortgezet alsof er niks aan de hand is en heeft op deze manier getoond geen respect te hebben noch voor onze natuur noch voor de geldende wet- en regelgeving om deze te beschermen. De Democratische Fractie heeft zelfs begrepen dat de eigenaar de ambtenaar van Directie Toezicht en Handhaving heeft bedreigd vanwege de bouwstop. Wat moet er met de eigenaar gebeuren die deze bedreiging heeft gedaan, vraagt de Democratische Fractie. Hierna is de gezaghebber met de eigenaar aan tafel gaan zitten om te komen tot een ‘oplossing’.

Voor de Democratische Fractie is het onacceptabel dat de gezaghebber, na de vergadering met Chogogo Beach & Resort, zich verder heeft bemoeid met deze kwestie door aan Stinapa en de ambtenaren van bovengenoemde directie de opdracht te geven om de bouw niet te stoppen en de dwangsom niet op te leggen, dus om zich niet te houden aan de geldende wet- en regelgeving. In de media was ook te lezen dat de gezaghebber, namens het Bestuurscollege, de Directie Ruimte en Ontwikkeling mondeling heeft opgedragen om het resort de natuurvergunning zo snel mogelijk te geven zodat ze op 1 december jongstleden hun deuren konden openen. Aangezien het resort het verzoek voor de natuurvergunning op 17 november heeft ingediend, zou het voor hun onmogelijk zijn geweest om de vergunning vóór 1 december te kunnen ontvangen.

Tot overmaat van ramp heeft de Democratische Fractie ook vernomen dat het Bestuurscollege mogelijk Chogogo Beach & Resort een mondelinge gedoogbeschikking heeft gegeven die het voor de eigenaar mogelijk maakt om de werkzaamheden toch voort te zetten zonder aan de wet te voldoen én zonder dat de gemaakte afspraken hieromtrent op papier staan. Voor de fractie kiest het Bestuurscollege doelbewust ervoor om deze afspraken in het geheim te maken, zodat degenen die hierin geïnteresseerd zijn en/of schade kunnen ondervinden door de gedoogbeschikking, er niks van weten en ook geen bezwaar kunnen aantekenen tegen deze ontwikkeling. Democratische fractie: als het Bestuurscollege in werkelijkheid voor het welzijn van het volk regeert, hoe is het dan mogelijk dat ze in het geheim handelen zodat de gemeenschap er niet achter komt?

De Democratische fractie veroordeelt en vindt het uit den boze dat Chogogo Beach & Resort zich niet aan de wet- en regelgeving houdt en daar bovenop de gezaghebber, die als voornaamste taak heeft om ervoor te waken dat de overheid de wet- en regelgeving nakomt, zelf zijn ambtenaren vraagt om zich niet hieraan te houden om zo de eigenaar van het resort te kunnen bevoordelen. De fractie benadrukt dat iedereen zich aan de wet moet houden. Het is alsof het Bestuurscollege beslist voor wie wel en voor wie niet de wet geldig is en dat dit afhankelijk is van de financiële positie van iemand. Zoals recentelijk is gebeurd: een Bonairiaan verkoopt pasteitjes op de Malekon (Pastechi & More), er wordt een klacht tegen deze persoon ingediend en direct daarna wordt deze door Directie Toezicht en Handhaving naar een andere plek verplaatst; blijkbaar omdat deze persoon een Bonairiaan is. Aan deze kant wordt er een resort gebouwd, de eigenaar houdt zich niet aan de wet- en regelgeving, iedereen heeft klachten hierover en de gezaghebber geeft de opdracht om hun rustig te laten doorwerken. Het verschil is de een is een nederige Bonairiaan die voor zijn dagelijks brood werkt, de ander is een miljoenair. Democratische fractie: We hebben een fundamenteel probleem!

Voor de fractie is de reden achter de handelswijze van het Bestuurscollege totaal verkeerd, niet acceptabel en past niet in de lijn van behoorlijk bestuur. Dit is wanbestuur met op z’n minst blijk van kwaadwillendheid. De Democratische Fractie zal in ieder geval het Bestuurscollege serieus hierover aan de tand voelen tijdens de openbare Eilandraadsvergadering die ze hebben aangevraagd en die aanstaande dinsdag 7 december om 7 uur ’s avonds zal plaatsvinden.

