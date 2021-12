𝐅𝐨𝐫 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐚 𝟐𝟕 𝐭𝐞 𝟑𝟎 𝐝𝐢 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫, 𝐯𝐚𝐜𝐮𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚 𝐧𝐚 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐁𝐞𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐂𝐫𝐨𝐞𝐬

Directie Volksgezondheid DVG ARUBA

๐ ๐จ๐ซ ๐๐ข ๐๐ข๐š ๐Ÿ๐Ÿ• ๐ญ๐ž ๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐๐ข ๐๐ž๐œ๐ž๐ฆ๐›๐ž๐ซ, ๐ฏ๐š๐œ๐ฎ๐ง๐š๐œ๐ข๐จ๐ง ๐ญ๐š ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ข๐ง๐ฎ๐š ๐ง๐š ๐‚๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐จ ๐‹๐ข๐›๐ž๐ซ๐ญ๐š๐๐จ๐ซ ๐๐ž๐ญ๐ข๐œ๐จ ๐‚๐ซ๐จ๐ž๐ฌ

ORANJESTAD-26 december 2021. Pa medio di e comunicado aki DVG ta informa cu Centro Libertador Betico Croes lo sigui ta habri riba 27, 28, 29 y 30 di december pa brinda e posibilidad pa comunidad por ‘walk in’ y busca nan vacuna for di 8or di mainta pa 3or di atardi ‘non stop’.

๐˜ผ๐™๐™€๐™‰๐˜พ๐™„๐™Š๐™‰; ๐˜•๐˜ข ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ค๐˜ถ ๐˜ต๐˜ข ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ฃ๐˜ข ๐˜ค๐˜ถ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ข๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ฐ, ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ค๐˜ถ ๐˜ต๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ถ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ช๐˜ด๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ข๐˜ค๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ, ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ค๐˜ถ ๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜Š๐˜–๐˜๐˜๐˜‹ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ค๐˜ถ ๐˜ข ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต ๐˜บ ๐˜ต๐˜ข ๐˜ธ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ถ๐˜ญ๐˜ต๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฐ. ๐˜‰๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ต๐˜ข ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ข ๐˜•๐˜– ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ท๐˜ข๐˜ค๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ถ ๐˜ฃ๐˜ฐ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ถ๐˜ญ๐˜ต๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต ๐˜ต๐˜ข ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ช ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ถ ๐˜ฃ๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ถ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ช๐˜ด๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ข๐˜ค๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ.

๐‘๐ž๐ค๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐š ๐ฉ๐จ๐ซ ๐ฏ๐š๐œ๐ฎ๐ง๐š

– Prome dosis; Pa ricibi prome dosis mester tin minimo 12 aรฑa y mester presenta cu AZV. Muchanan menor di edad mester bin acompaรฑa pa un mayor. E persona cu no tin AZV pero ta biba na Aruba, e persona mester prueba cu eta biba na Aruba pa un periodo caba. Es cu tin paspoort Hulandes mester prueba cu e ta biba na Aruba pa mas cu 1 luna y es cu no tin paspoort Hulandes mester prueba cu e ta biba na Aruba pa mas cu 2 luna. Studiantenan Arubiano bibando den exterior por vacuna unabes cu nan ta na Aruba si nan por prueba cu nan ta studiando den exterior.

– Di dos dosis; Pa ricibi di dos dosis e persona mester a ricibi su prome dosis mas cu 3 siman atras. E persona mester presenta cu su prueba di vacunacion anterior y su AZV.

– ‘Booster shot’: Pa ricibi e ‘booster shot’ e persona mester tin minimo 50 aรฑa. Pa busca e booster shot ta nesesario cu e persona a ricibi su di dos dosis di vacuna mas cu 6 luna tras. Es cu despues di a ricibi su di dos vacuna a test positivo pa COVID e personanan aki mester warda 6 luna despues di a test positivo pa busca su ‘boostershot’.

Pa locual ta planificacion ta importante pa informa cu prome y di dos vacuna lo wordo suministra den e Unidad Mobil di Rampen Bureau cu ta un tracker largo preto cu lo ta staciona parti pafo di Centro Libertador Betico Croes. Unicamente ‘boostershot’ lo wordo suministra paden di Centro Libertador.

Pa mas informacion bishita nos facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba of yama nos na 5224200 of 2800101

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news

