Deskubrimentu di slak sin kaska (“nudibranch”) ekstraordinario ta suprayá diversidat di e refnan di Boneiru

Un notisia emoshonante pa Parke Nashonal Marino Bonaire (BNMP), ku dokumentashon di e promé registrashon ku a mira un “Aegires sublaevis”, un slak sin kaska ekstraordinario, na e sitio di sambuyá ‘the Cliff’ den 2021. Ta inkreibel, na ningun otro lugá den region di Karibe no a dokumentá registrashon di e slak sin kaska akí, i e deskubrimentu ekstraordinario akí ta demonstrá e diversidat – konosí i deskonosí – di e refnan ku BNMP ta protehá for di 1979. Boneiru ta sigui gana premio pa sambuyamentu rònt mundu ku su magnífiko naturalesa makro anto e deskubrimentu akí ta sigui suprayá dikon konservashon di ref ta di hopi importansia.

Slak sin kaska (“nudibranch”), un sorto di kokolishi, ku ta fasiná tantu biólogo komo sambuyadó rònt mundu. Un grupo diverso, ku miembronan konosí pa nan kolónan ku hopi detaye, nan abilidat pa realisá fotosíntesis, i tin biaha nan aktuashon kanibalístiko; a krea un mundu di siguidó fanátiko pashoná konsistiendo di tantu fotografnan supmarino komo tambe sientífikonan. Forumnan rònt mundu ta uni investigadó, sientífiko ku fotograf den nan lucha pa deskubrí i dokumentá e bestianan chikitu akí ku tin personalidat grandi. Ta pa medio di un di e forumnan akí ku e investigadó dr. Leslie Wilk, kende ta ko-outor di “Reef Creature Identification: Florida Caribbean Bahamas”, a bin topa ku e outor Tricia O’Malley, kende ta un fotograf supmarino amatùr, ku tabatin e úniko pòrtrèt konosí di e slak sin kaska ekstraordinario, “Aegires sublaevis” den e region di Karibe.

“Ami ta yama e slak sin kaska akí kariñosamente “Glow Cheese,” Keshi Briante, pasobra ami no por a logra haña su identifikashon korekto. Su koló hel briante ku kueru ku mancha iregular a pone mi kòrda un blòki di keshi suiso. Mi tabata kontentu di a deskubrié na e sitio di sambuyá the Cliff – un di mi sitionan faborito pa naturalesa makro i pa sambuyá anochi,” O’Malley a deklará.

Kasualmente, dor di un diskushon ku dr. Wilk, O’Malley a bin haña sa ku el a deskubrí tambe un otro slak sin kaska ekstraordinario, na e mesun sitio – un miembro sin deskripshon ainda di e famia sientífiko “Dorididae”.

“Mi ta gusta sambuyá anochi pasobra e refnan berdaderamente ta yen di bida den skuridat. Mi ta keda asombrá ku despues di sentenáres di biaha di bai sambuyá na Boneiru, ainda mi ta deskubrí kos nobo eksitante kada biaha ku mi ta sambuyá. ‘The Cliff’ ta un sitio di sambuyá asina yen di presiosidat ora ta trata di mira slak sin kaska, i ami no por splika kon kontentu mi ta bira ora mi mira naturalesa makro presioso i ekstraordinario. Ami ta sinti mi berdaderamente honrá ku mi ta biba na un lugá ku ta deklará ku nan tin kompromiso ku protekshon di ref. E suseo aki ta mustra simplemente ku tin asina tantu kos pa siña di e ekosistema delikado di ref i ku Hulanda lo mester konsiderá ku e ref di koral di Boneiru ta un berdadero prenda real ku mester konservá a kosto di tur kos,” O’Malley ta kontinuá.

Den su investigashon, dr. Wilk a deskubrí tambe otro slaknan sin kaska ekstraordinario ku Ellen Muller, un amante di naturalesa lokal, a mira na Boneiru. E slaknan akí ta “Trapania bonellenae”, i tambe un espesie no deskribí di e famia “Cerberilla”. E deskubrimentunan akí ta yuda suprayá mas ainda e diversidat ekstraordinario di e ref di Boneiru.

“E deskubrimentunan resien ta demonstrá ku Boneiru, en partikular, tin diferente espesie ekstraordinario i ku no ta deskribí ainda. Esun di mas ekstraordinario ta “Trapania bonellenae”, un slak sin kaska endémiko, ku a haña un nòmber ku ta referí parsialmente na e isla i parsialmente na e habitante lokal kende a deskubrié. A saka pòrtrèt di “Aegires sublaevis”, un espesie ku skars ta mira na kualke parti di mundu, na Boneiru. A haña espesienan no deskribí di “Spurilla”, “Cerberilla”, i “Dorididae” den awanan plat di Boneiru, pero na ningun otro parti na mundu. Tin ku menshoná tambe ku a haña tambe un espesie di “Elysia flava” ku un forma di koló raro,” dr. Wilk ta deklará.

“E aspektonan ekstraordinario di Boneiru su slaknan sin kaska ta ekstendé pa otro grupo di famia biológiko i sientífiko di animal. Por ehèmpel, e resultado provishonal di e resúmen di e biodiversidat marino di Boneiru 2020, ku fondo di Naturalis Biodiversity Center i ANEMOON Foundation, a deskubrí e eksistensia di por lo ménos shete espesie di animal invertebrá ku ta nobo pa siensia. Mi ta menshoná esaki pa suprayá ku investigashon sientífiko kontinuo ta revelá ku Boneiru su naturalesa marino ta mas diverso i remarkabel ku a spera ku esaki di ta. Korespondiendo na e deskubrimentunan akí, outoridatnan gubernamental ku ta krea i implementá maneho di desaroyo di área di kosta, mester pone mas énfasis ainda riba tumamentu di desishon ku ta respetá, protehá i konservá medioambiente marino di e isla,” dr. Wilk ta trese dilanti.

Implikashonnan

E deskubrimentunan akí ta duna mas komprendementu di e ekosistemanan di Boneiru su refnan di koral i e oportunidat pa deskubrimentu nobo den naturalesa marino. Ta sumamente importante pa protehá un medioambiente kaminda ainda ta deskubrí espesienan nobo. Ora desaroyo na Boneiru ta oumentando, e preshon riba e ekosistema di ref dinámiko tambe ta oumentá, i lo ta esensial ku konservashon ta un guia pa futuro di Boneiru.

Lo publiká deskubrimentu di e “Aegires sublaevis” den e próksimo guia di tereno “Tropical West Atlantic Sea Slugs” / Slak di laman sin kaska den Atlántiko Tropikal Wèst.

Registrá loke bo mira

A registrá e kasonan ku a mira slak sin kaska na Observation.org: https://observation.org/observation/229037868/

Reportahe di espesienan di parti di hende di e komunidat lokal i di turista ta di gran balor pa esfuersonan di konservashon pa yuda hisa konsiensia di públiko i pa protekshon general di espesie.

Bo por registrá loke bo a mira den naturalesa i bo pòrtrètnan riba e wèpsait www.Observation.org òf baha e appnan grátis na (iPhone (iObs) & Android (ObsMapp)). Por manda bo informashon tambe pa research@DCNAnature.org pa asistensia kon pa registrá bo datonan.

Zeldzame naaktslak, Aegires sublaevis, gerapporteerd op Bonaire. Deze naaktslak is nergens in het Caribisch gebied gedocumenteerd Foto credit: Tricia O’Malley

Un miembro sin deskripshon ainda di e famia sientífiko “Dorididae. Foto: Tricia O’Malley

Download HR foto’s: https://we.tl/t-LNTvN8PjoO

Rare nudibranch discovery highlights diversity of Bonaire’s reefs

In exciting news for the Bonaire National Marine Park (BNMP), the first recorded sighting of Aegires sublaevis, a rare nudibranch, was documented at the Cliff dive site in 2021. Incredibly, this nudibranch has not been documented anywhere in the Caribbean, and this extraordinary discovery showcases the diversity – known and unknown – of the reefs protected in the BNMP since 1979. Bonaire continues to win scuba-diving awards worldwide for its beautiful macro-life and this discovery only further highlights why reef conservation is vitally important.

Nudibranchs, a type of mollusk, fascinate both biologists and scuba-divers world-wide. A diverse group, members are known for their elaborate colors, ability to photosynthesize, and sometimes cannibalistic behaviors, gaining them a passionate following from both underwater photographers and scientists alike. Forums around the world unite researchers, scientists, and photographers in their quest to discover and document these tiny creatures with big personalities. It is through one such forum that researcher Dr. Leslie Wilk, co-author of Reef Creature Identification: Florida Caribbean Bahamas, tracked down author Tricia O’Malley, an amateur underwater photographer, as she had the only known photographs in the Caribbean of the rare nudibranch, Aegires sublaevis.

“I affectionately referred to the nudibranch as “Glow Cheese,” because I was unable to find the correct identification. Its brilliant yellow color and patchy skin made me think of a block of Swiss Cheese. I was delighted to discover it at the Cliff dive site – one of my favorite locations for macro life and night diving,” O’Malley states.

Incidentally, through discussion with Dr. Wilk, O’Malley learned that she’d also documented another rare nudibranch at the same site – an undescribed member of the family Dorididae.

“I take joy in night diving because the reefs truly come alive in the dark. It is astounding to me that after hundreds of dives at Bonaire, I still discover new and exciting finds on each dive. The Cliff dive site is particularly bountiful when it comes to finding nudibranchs, and I can’t tell you how excited I am to have had the opportunity to see such rare and unusual macro-life. I’m truly honored to live somewhere that declares their commitment to protecting the reefs. It just shows that there is so much more to learn about the delicate reef ecosystem and that the Netherlands should consider Bonaire’s reef to be a crown jewel to be preserved at all costs,” O’Malley continues.

In his research, Dr. Wilk also discovered other rare nudibranchs found on Bonaire by local naturalist, Ellen Muller. These nudibranchs are Trapania bonellenae, as well as an undescribed species of Cerberilla. These finds only serve to further highlight the extraordinary diversity of Bonaire’s reef.

“Recent finds show that Bonaire, in particular, has several rare and undescribed species. The rarest is Trapania bonellenae, an endemic slug named partly after the island and partly after the local resident who discovered it. Aegires sublaevis, a species rarely seen anywhere, was recently photographed at Bonaire. Undescribed species of Spurilla, Cerberilla, and Dorididae have been found in Bonaire’s shallows, but nowhere else. There is also a rare color form of Elysia flava,” Dr. Wilk states.

“Such extraordinary aspects of Bonaire’s sea slug fauna extend to other marine taxa. For example, the preliminary results of a 2020 survey of Bonaire’s marine biodiversity, funded by Naturalis Biodiversity Center and the ANEMOON Foundation, discovered the existence of at least seven species of invertebrates that are new to science. I mention the above to highlight that on-going research is revealing Bonaire’s marine life to be more diverse and remarkable than ever expected. Accordingly, governmental authorities that create and implement Bonaire’s coastal development policies should place even more emphasis on making decisions that respect, protect, and preserve its marine environment,” Dr. Wilk states.

Implications

These findings provide exciting new insight into Bonaire’s coral reef ecosystems and the opportunity for new marine life discoveries. It is vitally important to protect an environment where new species are still being discovered. As development on Bonaire increases, so does the pressure on the dynamic reef ecosystem, and it will be crucial that conservation lead Bonaire’s future.

The discovery of the Aegires sublaevis will be published in the upcoming field guide “Tropical West Atlantic Sea Slugs.”

Report your sightings

These nudibranch sightings have been stored in Observation.org: https://observation.org/observation/229037868/

Species reports by local communities and tourists are invaluable for nature conservation efforts to help increase public awareness and overall species protection.

You can report your nature sightings and photos on the website http://www.Observation.org or download the free apps (iPhone (iObs) & Android (ObsMapp)). You can also send your information to research@DCNAnature.org for support with getting your data stored.

Rare nudibranch Aegires sublaevis. Reported on Bonaire and not documented anywhere else in the Caribbean. Photo source: Tricia O’Malley

Unidentified Doridae. Photo credit: Tricia O’Malley

Download HR photos: https://we.tl/t-LNTvN8PjoO

In het Bonaire National Marine Park (BNMP), is recentelijk de eerste geregistreerde waarneming van Aegires sublaevis, een zeldzame naaktslak, gedocumenteerd bij duiklocatie de Cliff. Deze naaktslak is nergens anders in het Caribisch gebied gedocumenteerd. Deze bijzondere ontdekking toont de diversiteit – bekend en onbekend – van de riffen die sinds 1979 worden beschermd. Bonaire blijft wereldwijd duikprijzen winnen voor zijn prachtige macro-leven en deze ontdekking benadrukt weer waarom rifbehoud van vitaal belang is.

Zeenaaktslakken, een soort weekdier, fascineren zowel biologen als duikers over de hele wereld. Een diverse groep, waarvan de soorten ​​bekend staan om hun diverse kleuren, vermogen tot fotosynthese en soms kannibalistisch gedrag, waardoor ze een gepassioneerde aanhang hebben van zowel onderwaterfotografen als wetenschappers. Forums over de hele wereld verenigen onderzoekers, wetenschappers en fotografen in hun zoektocht om deze kleine wezens te ontdekken en te documenteren. Het is via zo’n forum dat onderzoeker Dr. Leslie Wilk, co-auteur van Reef Creature Identification: Florida Caribbean Bahamas, auteur Tricia O’Malley, een amateur-onderwaterfotograaf, opspoorde omdat ze de enige bekende foto’s had in het Caribisch gebied van de zeldzame naaktslak, Aegires sublaevis.

“Ik noemde de naaktslak liefkozend ‘Glow Cheese’, omdat ik de juiste identificatie niet kon vinden. De schitterende gele kleur en de vlekkerige huid deden me denken aan een blok Zwitserse kaas. Ik vond het geweldig om het te ontdekken op de Cliff-duikplek – een van mijn favoriete locaties voor macroleven en nachtduiken“, zegt O’Malley.

In het gesprek met Dr. Wilk, kwam O’Malley erachter dat ze ook een andere zeldzame naaktslak op dezelfde plek had gedocumenteerd – een onbeschreven lid van de familie Dorididae.

“Ik geniet van nachtduiken omdat de riffen echt tot leven komen in het donker. Het verbaast me dat ik na honderden duiken op Bonaire nog steeds nieuwe en opwindende vondsten ontdek bij elke duik. De Cliff-duikplek is bijzonder overvloedig als het gaat om het vinden van naaktslakken, en ik kan je niet vertellen hoe opgewonden ik ben dat ik de kans heb gehad om zo’n zeldzaam en ongewoon macro-leven te zien. Ik ben echt vereerd om ergens te wonen waar toewijding is voor de bescherming van de riffen. Het laat alleen maar zien dat er nog zoveel meer te leren valt over het fragiele rifecosysteem en dat Nederland het rif van Bonaire moet beschouwen als een kroonjuweel dat koste wat kost moet worden bewaard”, vervolgt O’Malley.

Tijdens zijn onderzoek ontdekte Dr. Wilk ook andere zeldzame naaktslakken die op Bonaire werden gevonden door de lokale natuuronderzoeker Ellen Muller. Deze naaktslakken zijn Trapania bonellenae, evenals een onbeschreven soort Cerberilla. Deze vondsten benadrukken de buitengewone diversiteit van het rif van Bonaire.

Recente vondsten laten zien dat met name Bonaire een aantal zeldzame en onbeschreven soorten heeft. De zeldzaamste is Trapania bonellenae, een endemische naaktslak die deels naar het eiland is vernoemd en deels naar de plaatselijke bewoner die het ontdekte. Aegires sublaevis, een soort die je zelden ergens ziet, werd onlangs gefotografeerd op Bonaire. Onbeschreven soorten Spurilla, Cerberilla en Dorididae zijn gevonden in het ondiepe water van Bonaire, maar nergens anders. Er is ook een zeldzame kleurvorm van Elysia flava, “zegt Dr. Wilk.

“Dergelijke buitengewone aspecten van de zeeslakkenfauna van Bonaire strekken zich uit tot andere mariene taxa. Zo ontdekten de voorlopige resultaten van een 2020-onderzoek naar de mariene biodiversiteit van Bonaire, gefinancierd door Naturalis Biodiversity Center en de ANEMOON Foundation, het bestaan ​​van ten minste zeven soorten ongewervelde dieren die nieuw zijn voor de wetenschap. Onderzoek onthult dat het zeeleven van Bonaire diverser en opmerkelijker is dan ooit verwacht. Overheidsinstanties die het kustontwikkelingsbeleid van Bonaire maken en uitvoeren, zouden nog meer nadruk moeten leggen op het nemen van beslissingen die het mariene milieu respecteren, beschermen en behouden” vervolgt Dr. Wilk.

Implicaties

Deze bevindingen bieden een opwindend nieuw inzicht in de koraalrifecosystemen van Bonaire en de mogelijkheid voor nieuwe ontdekkingen van het zeeleven. Het is van groot belang om een ​​omgeving te beschermen waar nog steeds nieuwe soorten worden ontdekt. Naarmate de ontwikkeling op Bonaire toeneemt, neemt ook de druk op het dynamische rifecosysteem toe, en het zal van cruciaal belang zijn dat natuurbehoud de toekomst van Bonaire leidt.

De ontdekking van de Aegires sublaevis zal worden gepubliceerd in de komende veldgids “Tropical West Atlantic Sea Slugs”

Rapporteer uw waarnemingen

Deze waarnemingen van naaktslakken zijn opgeslagen in de Observation.org: https://observation.org/observation/229037868/

Soortenrapporten door lokale gemeenschappen en toeristen zijn van onschatbare waarde voor inspanningen op het gebied van natuurbehoud om het publieke bewustzijn en de algemene bescherming van soorten te vergroten.

U kunt uw natuurwaarnemingen en foto’s melden op de website http://www.Observation.org of via de gratis apps (iPhone (iObs) & Android (ObsMapp)). U kunt uw gegevens ook naar research@DCNAnature.org sturen voor hulp bij het opslaan van uw waarnemingen.

Foto’s

Zeldzame naaktslak, Aegires sublaevis, gerapporteerd op Bonaire. Deze naaktslak is nergens in het Caribisch gebied gedocumenteerd Foto credit: Tricia O’Malley

Onbeschreven naaktslak van de familie Dorididae. Foto credit: Tricia O’Malley

Download HR foto’s: https://we.tl/t-LNTvN8PjoO

