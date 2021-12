Minister Dangui Oduber 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘 𝗗𝗜 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗

Minister Dangui Oduber

π—¨π—£π——π—”π—§π—˜ π——π—œ π—–π—’π—©π—œπ——

ORANJESTAD – Awe 29 December 2021 a duna informacion over e situacion y caso nan di Covid aki na Aruba. E situacion actual ta uno explosivo den e sentido di cantidad di casonan postivo, cantidad di casonan activo y e positivity rate.Β

Nunca antes desde cu e crisis a cuminsa Aruba a experiencia un subida di casonan manera nos ta experenciando. Naturalmente e rapidez cu tur hende ta wordo contagia tambe ta hunga un rol grandi. Pa promer biaha awe Aruba ta bai surpasa mas cu 2,000 caso activo. Ayera mas cu 1,500 persona a bai test cual lo bai resulta atrobe den un cantidad substancial di casonan positivo. E positivity rate ta rond 50%, esey kiermen cu cada 1,000 persona cu test, 500 lo tin resultado positivo.Β

Toch tin bon noticia, paso te cu awe hospital tin tiki pashent interna cu Covid. No tin niun pashent den ICU na Aruba, pero si 5 den ICU na Colombia. Cama di hospital awor no ta problema, pero si e hecho cu tin varios empleado na hospital cu ta positivo.Β

Tin varios investigacion a wordo haci rond mundo riba e variante nobo Omicron, unda e estudionan preliminar ta mustra cu te awor e ta hopi mas contagioso pero menos peligroso. Ta spera cu esey lo ta e caso aki na Aruba tambe. Naturalmente e problema ta e cantidad haltisimo di casonan positivo cu toch hospital lo por bai atende pashentnan cu Covid variante Omicron.Β Β

Ta keda pidi Aruba pa bai vacuna, paso e realidad ta cu ainda Aruba no a yega cerca di herd immunity. 62% di nos comunidad a vacuna y pa por a yega e herd immunity mester a yega rond di 85%-90%. Te cu awe 12,525 persona a haya booster shot. Den e estadisticanan cu Aruba tin, esnan cu mas ta wordo afecta pa e virus ta esnan cu NO ta saludabel, esta esunan cu ta sobrepeso, esnan cu ta sufri di presion halto, esnan diabetico of esnan cu ta dialisa.

Aruba ta den pleno high season, un high season cu tawata mustra asina prometedor, asina bon pa nos turismo y economia. Awor e high season ta coriendo riesgo. Cu e cantidad haltisimo di contagio cu tin actualmente, ta cuestion di oras y/of dias cu Center for Disease Control di Merca (CDC) lo pone Aruba bek como high risk. Aruba mes no lo mester haci nada, paso Merca lo tuma medida unda lo conseha biaheronan pa tin cautela ora di biaha pa Aruba. Ya Aruba ta ricibiendo algun 100 cancelacion y load factors di avionan ta bahando di 75% pa 60%, cual ta hopi liher. Tambe mester a nenga 2 crusero nan entrada pa Aruba. Si nos no logra frena e cantidad di casonan, nos high season ta den problema serio paso Merca ta wak e situacion di casonan activo ora di declara un pais di risico halto.Β

A tuma nota un tendencia e ultimo 3 dianan aki cu tur hende na Aruba kier test. Riba su mes, test no ta malo, pero mester corda cu e maneho ta ora bo ta sinti malo y tin sintoma, e ora bo mester bai test. E maneho di isolacion lo wordo adapta tambe pa esnan cu test positivo y ta asintomatico. E persona nan aki lo mester keda solamente 5 dia den isolacion.

Minister Dangui Oduber a finalisa consehando Aruba pa durante e dianan di fiesta aki, pa cuida bo mes y otronan den e grupo di riesgo. Laba bo man continuamente y bisti bo mask. Y tambe pa si bo ta bin na remarca pa pasa tuma bo booster shot mas liher posibel. Actualmente ta dunando tur persona ariba 50 aΓ±a di edad.

Cu positivismo nos mester habri aΓ±a 2022.

