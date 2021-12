MINISTER URSELL ARENDS – 100 DIA DI GOBERNACION

Dia 21 di September mi a asumi e responsabilidad pa sirbi nos pueblo como minister di transporte, integridad, naturalesa y asuntonan di adulto mayor. E berdad ta cu mi compromiso cuminsa desde a cuminsa den politica na 2017, riba un plataforma cu ta para pa profesionalismo y positivismo y cu kier hiba politica den forma constructivo, critico y basa riba respet.

Awe, na di 100 dia di gobernacion, e ta un gran honor pa por comparti kiko tur a bin ta tuma lugar, y kiko tur ta bai pasa.

ADULTONAN MAYOR

Mi persona tin un aprecio hopi special pa nos adulto mayornan. E ta un honor pa por sirbi na nan bienestar. Pa prome biaha den historia, Aruba a conoce un ministerio di Asuntonan di Adulto Mayor y tambe un ministerio di Naturalesa, asina nos ta mustra nos compromiso y duna e importancia debido na e temanan aki pa nos Pais.

Nos a declara luna di oktober como luna di adulto mayor. Den e cuadro aki nos a duna muestra di reconocimento na diferente adultonan mayor cu a desplega un bunita trabao den nos comunidad, asina impactando di un forma realmente positivo.

A inicia trabaonan pa establece e “Directie Ouderenzaken”. Tambe a inicia trabou pa instala un helpdesk unda adultonan mayor por ser scucha y ricibi ayudo imediato riba nan necesidadnan diverso. Tambe a inicia trabaounan pa certificacion pa casnan di cuido, asina nos por garantisa un miho calidad di cuido.

Nos adulto mayornan ta nos tesoro cu ta carga di balornan pa nos comunidad cu mester ser cuida y conserva. Pesei nos a tende preocupacionnan di stakeholders manera SABA, Kibrahacha, Cas Marie, FCCA, Fisioterapista y Dokternan, y demas instancianan di cuido pa por establece un maneho Integral.

NATURALESA

Naturalesa ta hopi amplio y bou di e ministerio e ta insera nos sistema di desperdicio, derecho di naturalesa, dierenwelzijn y tambe sector primario manera agricultura, cria y pesca.

Dentro di e prome 100 dianan nos a atende cu e preocupacionnan di fundacionnan cu ta traha cu pushi y cacho, y logra ricibi consensus riba un plan pa sanea e problematica di pushi y cacho riba caya. A logra ricibi aprobacion pa un National Plan for Stray Animals (“NPSA”) cual pronto lo cuminsa wordo efectua. Tambe lo reactiva toezicht y implementacion di Ley di Cacho.

A identifica retonan di Directie Natuur en Milieu y a tuma paso pa fortifica nan capacidad y funcion, manera introduccion di prohibicion di coba buraco sin permiso di DNM. Tambe a sondea posibel solucionnan pa tapa buraconan cu tin habri y restaura bio-diversidad den nos naturalesa. Tambe ta bai logra introduci 4 Ramsar Gebieden nobo y tambe lo expande e Ramsar Gebied di Spaans Lagoen.

Ta trahando activamente riba plan pa sanea e problematica compleho di desperdicio. Pa loke ta trata Serlimar, a logra yega na un acuerdo di pago cu Directie Financiën pa e debenan existente cu pais Aruba, y tambe ta trahando riba un fondo destina pa cancela debenan cu creditornan priva. Lo mester acapara e esfuerzonan aki un reorganisacion di funcionamento di Serlimar pa evita ripiticion di erornan cu a conduci na e situacion actual. Asina por segura e futuro limpiesa di nos pais.

Den deliberacion positivo cu partnernan den reino y internacional, a inicia busceda di colaboracion y asistencia pa sanea e problematica di dump na Parkietenbos y tambe nos plantanan di RWZI cu ta den necesidad pa ayudo financiero pa asina eherce un upgrade necesario.

TRANSPORTE

Bou di e ministerio di transporte nos a cuminsa na identicifica Directie Luchtvaart y Directie Scheepvaart como departamentonan essencial, y a cuminsa na atende cu nan retonan..A acorda pa Directie Luchtvaart haya computernan nobo asina por continua di eherce nan trabou debidamente. Tambe a sera conoci mas di cerca cu e funcionamento di ANSA y lo duna nan tur sosten pa nan meta di keda adelanta den tecnologia y procesonan pa asina garantisa e seguridad den nos espacio aereo.

Planificacion pa drecha accesibilidad y funcionamento di transporte publico – Arubus – ya caba ta andando. Reintroduccion di parkeo organisa – Aruparking – den centro di cuidad tambe ta un prioridad, mirando e necesidad di no solamente comerciantenan, pero tambe cumpradornan. Tambe ta considerando posibilidadnan pa e futuro rol di Arutram.

A inicia un onderzoek universitario pa determina capacidad di carga pa cuanto vergunning por wordo otoroga, sea di T, O, TX, of V. Pronto tambe lo introduci sistema nobo di peticion pa permiso na DTP, usando teconologia na nos disposicion, pa asina promove sistema di transparencia y un maneho mas husto.

Tambe ta considerando reclasificacion y regulacion di algun vehiculo cu actualmente ta clasifica como MF, V of A. Mester yega na balans den locual ta transporte y naturalesa, pa por garantisa cu naturalesa ta wordo salvaguardia, y mantene posibilidad economico pa esnan cu ta gana nan pan di e industria di ATV/UTV’s.

INTEGRIDAD

Un di e carteranan cu mas reto pero di suma importancia pa pueblo ta esun di Integridad. Si por califica un logro den e periodo aki ta cu e palabra integridad a cuminsa haya mas bida den nos comunidad. Ta hopi importante pa nos cuminsa fiha e normanan di integridad y nan balor pa henter nos comunidad.

Si tin algo cu mester remarca, ta cu Integridad no ta tarea di Gobierno so; cuidadano integro, ta crea un pais integro, y na su turno por exigi esaki di su Gobierno tambe.

Di nos parti, nos a inicia e trabou pa establece un Code of Conduct pa ministernan, cual pronto lo wordo concretisa. Nos ta logrando pa finalisa e Landsverordening Bureau Integriteit.

Ministerio di Integridad ta trahando di cerca cu Commissie Corporate Governance pa finalisa e Landsverordening Corporate Governance. Tambe nos a introduci un Commissie cual pronto lo mester bira un Authoriteit pa eleva integridad den e sector publico. Di e mes manera aki nos a introduci y lo keda modernisa e profielschets pa e miembronan di Raad van Commissarissen y Raad van Toezicht den companianan estatal. Esaki ta muestra di e compromiso cu nos tin pa eleva e nivel di integridad.

Pa loke ta trata Bureau di TINO, mi ta sumamente orguyoso di por a forma un team di profesionalnan hoben cu tin e mesun energia y balornan pa yudami logra nos metanan, y realisa nos vision.

No solamente a logra baha gasto di bureau, tambe ta opera cu menos personal cu e maximo proponi, asina trahando mas eficiente posibel. A kita toelagen di personal cu no ta haci uzo corespondiente, y tambe a inculca 25% den salario di contractantenan pa evita cu ta surpasa richtlijnen di BRA.

A reduci e cantidad di DVO den e ministerio TINO na 0, y tambe a inicia trabounan pa introduci richtlijnen nobo pa ministers encuanto uzo di DVO.

Lo continua di sostene Bureau Integriteit Aruba den su trabounan como integriteitskamer. Di e forma aki nos kier 1) hisa calidad di funcionamento, 2) bringa corupcion, y 3) combati nepotismo.

Sinembargo e aspectonan aki ta lastimamente aspectonan di un cultura existente cu nos tin cu cambia. Pa cambia un cultura e ta exigi algo di cada un di nos.

Nos trabou apenas a cuminsa y cu determinacion nos lo logra trece cambio structural pa preveni mal uzo di loopholes den futuro, manera pueblo ta anhela p’e

Como parter di coalicion, cooperacion y comprencion lo ta cardinal

Nos a primiti cambio mescos cu nos a primiti stabilidad. Aunke no ta tur ora por logra tur dos pareu, pero no ta laga afo cu nos mester haci nos maximo esfuerzo. Mescos cu den tur relacion tin situacionan cu bo lo tin cu tira awa den e binja. Pero semper y cuando e ta fomenta desaroyo positivo pa nos Pais.

Den Situacionan cu por ta mustra preto of blanco, nos mester keda buska e shinishi, nos mester keda busca e middle ground. Ora ta tuma descicionnan, nos mester considera tur aspecto cu e lo por impacta nos pueblo, basa riba hecho, no solamente emocion of percepcion.

Den e temporada di recuperacion nos dilanti, Aruba mester di nos tur pa ta obhetivo, positivo y constructivo.

Un danki di curason, y cu nos isla por sigui wordo bendiciona.

