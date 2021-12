Notisia di polis di djaluna 27 di desèmber te ku djárason 29 di desèmber 2021/Politieberichten van maandag 27 december tot en met woensdag 29 december 2021

Notisia di polis di djaluna 27 di desèmber te ku djárason 29 di desèmber 2021

Detenshon

Riba djasabra 28 di desèmber a detené un hòmber di inisial J.T.I. di 33 aña di edat na Kaya Mgr. Nieuwindt en konekshon ku violashon di Lei di Opio BES i Lei obligashon di Identifikashon. Un patruya ku a kore pasa kaminda tabatin un grupo di persona para a nota un holó stèrki di mariwana. Esaki tabata motibu pa a hasi un kòntròl den kuadro di Lei di Opio BES. Serka e sospechoso a topa ku un saku ku probablemente mariwana. Na momentu ku a pidié pa su prueba di identifikashon e no por a mustra esaki i a detené.

Ladronisia di pòmp di awa

Riba djaluna 27 di desèmber a drenta keho di ladronisia di un pòmp di awa kolo blou for di den kura di un kas situá na Tra’i Montaña. Deskonosínan a destruí e waya di kabritu i a bai ku e pòmp di awa. Ta investigando e kaso.

Aksidente entre outo i skuter

Riba djaluna, 27 di desèmber, alrededor di algu pasa di 9 or di anochi, un aksidente a tuma lugá entre un outo i un skuter na riba e krusada di Kaya Grandi i Kaya Aruba. Shofùr di e outo a deklará ku e tabata koriendo riba Kaya Grandi i kier a lora na su man robes pa drenta Kaya Aruba i no a mira e skuter ku tabata biniendo for di direkshon kontrali ku konsekuensia ku e skuter a dal den banda di pasahero di e outo. Ambulans a transportá shofùr di e skuter pa hospital pa tratamentu médiko. Brantwer a akudí na sitio komo ku tabatin gasolin basha riba kaminda.

Entrada hudisial ku detenshon

Riba djamars 28 di desèmber a tene dos entrada hudisial. Un na un kas situá na Kaya Veronica kaminda a detené un hòmber di inisial R.P.S E. di 36 aña di edat pa sospecho di ladronisia. E otro tabata na un kas situá na Kaya Industria Pariba kaminda a detené un hòmber di inisial M.E.M. di 42 aña di edat en konekshon di sospecho di violashon di Lei di Opio BES i Lei di Arma BES. Investigashon ta andando.

Detenshon den kaso di atrako Te Amo Bich

Riba djamars 28 di desèmber a detené un muhé di inisial S.S.T.G. di 29 aña di edat na Kaya Kòrsou en konekshon ku ladronisia ku violensia. E tabata enbolbí den e atrako ku a tuma lugá 25 di yüli último na Te Amo Bich kaminda a atraká tres persona bou di menasa di machete i kuchú i a bai ku nan telefòn. Investigashon den e kaso ta sigui.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 27 december tot en met woensdag 29 december 2021

Aanhouding

Op zaterdag 28 december werd een 33 jarige man met initialen J.T.I. op de Kaya Mgr. Nieuwindt aangehouden wegens het overtreden van de Opiumwet BES en de Wet Identificatieplicht.

Een patrouille reed langs een groep personen en nam een marihuana geur waar. Dit gaf aanleiding om over te gaan op een controle in het kader van de Opiumwet BES.

Bij de verdachte werd een zak met vermoedelijk hennep aangetroffen. Op de vraag zich te identificeren bleek dat hij geen bewijs kon tonen waarop de man werd aangehouden.

Diefstal waterpomp

Op maandag 27 december werd aangifte gedaan van diefstal van blauwe waterpomp vanaf het erf van een woning in Tra’i Montana. Onbekenden hebben het hekwerk vernield en de waterpomp meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Aanrijding tussenauto en scooter

Omstreeks 21:00 uur op maandag 27 december vond een aanrijding tussen een auto en een scooter plaats op de kruising van de Kaya Grandi en de Kaya Aruba. De bestuurder van de auto verklaarde dat hij op de Kaya Grandi reed en links wilde afslaan om de Kaya Aruba in te rijden en zag hierbij de aankomende scooter vanuit tegengestelde richting niet. Hierdoor botste de scooter tegen de bijrijderskant van de auto. De bestuurder van de scooter is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De brandweer kwam ook ter plekke omdat er benzine op het wegdek lag.

Aanhoudingen bij huiszoeking

Op dinsdag 28 december werden twee huiszoekingen gehouden. Bij een woning aan de Kaya Veronica werd een 36-jarige man me initialen R.P.S.E. aangehouden op verdenking van diefstal. Bij een woning aan de Kaya Industria Pariba werd een 42-jarige man met initialen M.E.M. aangehouden op verdenking van een overtreding van de Opiumwet BES en de Wapenwet BES. Het onderzoek in beide zaken loopt.

Aanhouding beroving Te Amo Beach

Op dinsdag 28 december werd een 20-jarige vrouw met initialen S.S.T.G. aangehouden op de Kaya Kòrsou voor diefstal met geweld. Zij was betrokken bij de beroving die op 25 juli dit jaar had plaatsgevonden bij Te Amo Beach waarbij drie personen van hun mobiele telefoons werden beroofd onder bedreiging van een machete en een mes. Onderzoek in de zaak wordt voortgezet.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

