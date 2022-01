Directie Volksgezondheid DVG ARUBA *𝐓𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐚 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃 𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐨𝐫𝐚 𝐜𝐮 𝐭𝐢𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐭𝐨𝐦𝐚* .

Directie Volksgezondheid DVG ARUBA

*๐“๐ž๐ฌ๐ญ ๐ฉ๐š ๐‚๐Ž๐•๐ˆ๐ƒ ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐จ๐ซ๐š ๐œ๐ฎ ๐ญ๐ข๐ง ๐ฌ๐ข๐ง๐ญ๐จ๐ฆ๐š* .

ORANJESTAD-03 januari 2022: A tuma nota cu den e dianan cu a pasa hopi persona cu no tin sintoma ta core bay test sea pasobra nan ta den cuarentena of tawata tin un contacto positivo. DVG na mas cu un ocacion a splica ampliamente cu test sin sintoma no ta wordo aconseha pa haci. Si e persona no tin suficiente virus den su sistema e test lo sali negativo mientras cu porta algun dia despues sintomanan ta cuminsa y e persona mester bolbe test.

E PCR test cu ta wordo haci na laboratorio di hospital no ta gratis, e ta wordo cubri pa AZV y ta na interes di nos fondo di seguro AZV pa haci bon uzo di cada COVID test.

Un bes mas e suplica ta bay na comunidad, si bo persona ta den cuarentena of tawata tin contacto cu un persona positivo esaki no ta motibo pa solicita pa test. Unicamente na momento cu bo tin sintoma of si bo self test a sali positivo bo ta wordo pidi pa haci un PCR na Laboratorio di hospital.

E sintomanan cu un persona contagia cu COVID por experencia ta;

โ–ช๏ธŽKeintura,

โ–ช๏ธŽDolor di cabez,

โ–ช๏ธŽDolor di weso,

โ–ช๏ธŽCansancio,

โ–ช๏ธŽDolor di garganta,

โ–ช๏ธŽTos,

โ–ช๏ธŽPerdida di holor y smaak,

โ–ช๏ธŽNanishi ta core.

Si bo ta presenta mas cu un di e sintomanan aki yama bo dokter di cas pa por haci un test of solicita e COVID test via https://covid19test.healthapp.aw/

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype