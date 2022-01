Charetti America – Francisca  𝗥𝗘𝗟𝗔𝗧𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟭

Pa por logra esaki, nos tin ku saka tempu pa studia e nesesidatnan i tema nan di interes komun. E ta bira difísil pa trata algu ku bo no a analisá òf diagnostiká. Pa ami den praktiká esaki a nifiká ku mi mester a trein mi mes pa skucha mihó. Ménos lihé pa papia i mas lihé pa skucha. Asta den esnan ku ta pensa otro for di mi, mi ta skucha solushon pa e problema nan ku ta afektá nos tur.

Naturalmente ta importante pa nos komo polítiko keda na altura di e tema nan aktual tambe, pero no via di media so, literatura tambe tin su lugá.

Kolumna òf paginá di opinion ta parti di esaki, pero e no por ta bo úniko fuente di informashon. E peliger di esaki ta ku si nos no paga tinu, henter nos narativa òf e tema nan ku nos ta atendé, ta wòrdu kontrolá pa e opinion di un periodista òf e agènda di esun ku ke tene nos okupá. Esaki ta netamente loke ku nos ta eksperensiando hopi aktualmente.

Mi a mira hopi hende pober super orguyoso. Hende ku no tin nada pero ta muchu orguyoso pa aseptá yudansa. Hende sin konosementu ku no ke aseptá ku nan no sa, i no ta buska konseho.